Силуэт в пальто

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:43

DarkPony Просмотров: 272 Комментарии: 1 +4 Вчера, 22:43 by

На днях со мной произошла странная история. И так как я знаю, что здесь есть личности, знающие в этой сфере побольше моего, я решил незамедлительно поведать вам ситуацию и спросить о том, что же это было? И что мне с этим делать?Но не буду долго затягивать и перейду сразу к сути.Я - обычный подросток. Хожу в школу и на всевозможные занятия. И, как все подобные люди, частенько бываю в перерывах один дома.Так вот, в один из таких прекрасных дней и произошло то, что произошло.Сижу я, значит, на кухне, кушаю и думаю о смысле жизни и прочем.Планировка квартиры у меня обычная: кухня связана с другими комнатами небольшим коридором. Дверь стоит слева от меня открытая, а в коридоре есть шкаф, на нем висит бабушкино черное пальто с капюшоном. Она всегда его туда вешает, когда идёт в другом на работу.Дома один, тишина. Даже телевизор выключен. И все вроде бы идет обычно, ничего странного не происходит, но в один прекрасный момент я понимаю, что что-то не так. Кто-то так и говорит мне: "Здесь что-то нечисто".Вдруг я боковым зрением замечаю в коридоре фигуру: очертания человека в бабушкином черном пальто с капюшоном на голове и с темной пустотой вместо лица. Эта фигура стоит неподвижно и смотрит (а может, не смотрит вовсе) куда-то прямо передо мной.Сначала я подумал, что мне мерещится с недосыпа, но силуэт упорно стоял на месте и не желал никуда деваться. Постепенно я начал понимать, что тут не крепкий чай виноват, а что-то другое.В конце концов, решил проверить, что за фигня здесь происходит. Я повернулся, и все исчезло, пальто вновь на дверце, а никакого силуэта и подавно нет. Очень удивился. Нет, со мной и раньше случалось много непонятных ситуаций, но эта...Всю тренировку я думал о произошедшем, но так ни к чему конкретному и не пришёл. Решил спросить у друзей, но они просто посмеялись и сказали, чтобы я спал побольше, что мне всё это показалось, но я точно знаю, что там кто-то стоял, хотя и не знаю, кто именно (или что).

Ключевые слова: Силуэт пальто кухня коридор фигура авторская история

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