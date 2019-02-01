Странные существа, забравшие мою бабушку

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Jako tako Просмотров: 70 Комментарии: 1 +1 Вчера, 17:58 by

Я с одной из моих, на тот момент уже покойных, бабушек, которая выглядит как моя подруга, стою около окна. Не помню, как на моих пальцах оказывается золотая пыльца или что-то вроде мелких блесток. Пока мне бабушка рассказывает что-то, я увлечённо рассматриваю эти блестки. Потом вытираю руки об футболку, а бабушка, обратив внимание на то, что я рассматриваю, говорит мне, что это, наверное, от «название существ». Я смотрю в окно и вижу на ветках деревьев такие же блестки. Ещё момент, и вдруг эти существа летят на ближайшие к нашим окнам деревья. Сначала мне кажется, что это летучие мыши, но потом оказывается, что это нечто иное. Мне становится очень страшно. Существа выглядят как чёрные птицы с большой головой и большой пастью. Одно такое существо садится прямо перед нашим окном, открывает клюв, внутри видны большие зубы. Тут бабушка начинает лезть в форточку, чтобы их покормить. Один момент - и она уже на улице рядом с деревьями. Потом она просит меня подать ей в форточку свеклу или что-то ещё. Я подаю ей свеклу, а сама думаю, что зря она это все затеяла. Т.к. не овощи нужны этим существам, а кровь и мясо. А потом я вдруг понимаю, что бабушке конец, и она больше не вернётся.Все эти годы после сна думаю о двух вещах:1. Бабушку забрали в иной мир эти существа. И я надеюсь, что это всё-таки не плохое место.2. Я запачкалась в блестках странных существ. Что-то это тоже значит.

Ключевые слова: Сон мир мертвых существа авторская история

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