Вдова из 16-й квартиры

Новость отредактировал NiCh - Вчера, 23:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 311 Комментарии: 0 +7 Вчера, 23:30 by

Ещё в детстве со мною произошла история, которой я хотела бы поделиться.В 7 лет я, помню, жила с мамой, папой, бабушкой и дедушкой в пятиэтажке, в 19-й квартире (пятый этаж).На четвертом этаже в 16-й квартире жила соседка с пьяницей мужем.Целый день ругань, отборный мат, битье друг друга об стены. И все это с такой громкостью, что извините, чуть ли не весь дом мучился.Про то, что под ночь никто не собирался успокаиваться, вообще молчу. Соседка та была вполне себе хорошим человеком, бедная женщина, не повезло ей с супругом. Тот и пил, и бил ее. Даже в полицию идти хотела. Но летом он умер.Я точно не знаю как и почему, но, наверное, перепил.Вдова, конечно, поплакала бы (а может и нет, учитывая то, что делал с ней муж), но должно же было ей лучше стать, спокойнее, не так ли?Однако нет, после этого она стала какой-то нервной, злой, ее откровенно все не просто раздражало, а бесило. Часто к нам поднималась зачем-то, в дверь стучала, с мамой постоянно ругались.Так было где-то с месяц. Один раз, к вечеру, мы с мамой и бабушкой отметили, что сегодня взбешённая вдова к нам не заходила. Ну и хорошо. Легли спать.Вдруг услышали стук в дверь. Мама нервно прорычала что-то и решила не открывать. Стук стал настойчивее, пока кулаком о дверь не стали бить со всей силы.С бабушкой и мамой выбежали в коридор, встали напротив входной двери, прислушались. Стук затих.Зато теперь соседка начала ногтями полосовать нашу дверь. Тут-то стало вообще жутко.Пошли в комнату, меня уложили спать, а мама с бабулей молились (на всякий случай). Полицию хотели вызвать.Наутро прекратилось. Больше к нам соседка не заходила.И уже где-то год прошел, как бабуля решила поинтересоваться у ее знакомой из квартиры напротив, как там притихшая вдова.— Дак померла она! Весной еще. В муках умирала, одержимая Варвара была. Уж даже не знаю, что такое после смерти Олега приключилось.

Ключевые слова: Ещё в детстве соседка с пьяницей мужем взбешённая вдова одержимая

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