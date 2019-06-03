Домовой прыгнул мне на ноги во время сна

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 370 Комментарии: 5 +3 Вчера, 19:17 by

Тогда я со своим мужем жила еще в частном доме. Он достался нам после нашей свадьбы от его бабушки. Мы сразу же после свадьбы туда и поехали жить.Со временем стали в нашем новом гнездышке обживаться. Домик был в частном секторе небольшого городка, живности своей не было, разве что только огород.Мы всегда вечером, когда каждый с работы возвращался, приходили домой и плотно закрывали две двери в сенцах. Это я вот к чему этот момент упомянула.Однажды мой муж хорошенько так заболел. Температура 39, ангина разбушевалась. Тяжко ему было, а я уж, как могла, пыталась его лечить.Я тогда вернулась с работы, двери все плотно и хорошо закрыла, стала мужу новый отвар варить да кушать решила приготовить.После ужина муж прополоскал горло, приняли таблетки, и пошли готовиться ко сну. Я легла в гостиной, муж мой в нашей комнате, старались сильно не контачить друг с другом.Ночь. Не знаю, сколько было примерно времени, но сквозь сон слышу, как кто-то в сенях топает, будто бы только с улицы зашел. И тут раз, открывается дверь наша, шаги понеслись в сторону нашей комнаты, к мужу.Я с ужасом встаю, бегу в комнату к мужу, а там никого. Проверяю дверь, а она и закрыта, как положено - изнутри. Снаружи дверь не открыть никак - замок с блокировкой. В сенях дверь попроще, на щеколду закрывается, а снаружи она навесным замком закрывалась.Подумала я, что показалось. На следующую ночь я снова проснулась от топота. Убеждала себя, что мне мерещится до тех пор, пока шаги не приблизились ко мне, а потом чую, что что-то мягкое мне на ноги прыгнуло, будто бы кошка.Глаза резко открываю и подрываюсь, чтобы посмотреть на кошку, а там какой-то темный клубок резко так – прыг, и в дыру около печи запрыгнуло! И тишина.Мужу об этом не рассказывала, думаю, что не поверит. Вот теперь сижу и гадаю, может, это был домовой? В интернете читала, что некоторые люди тоже с подобным сталкивались и утверждают, что это именно домовой.Автор - неизвестен.

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