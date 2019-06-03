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Истории из жизни

Домовой прыгнул мне на ноги во время сна

Тогда я со своим мужем жила еще в частном доме. Он достался нам после нашей свадьбы от его бабушки. Мы сразу же после свадьбы туда и поехали жить.

Со временем стали в нашем новом гнездышке обживаться. Домик был в частном секторе небольшого городка, живности своей не было, разве что только огород.

Мы всегда вечером, когда каждый с работы возвращался, приходили домой и плотно закрывали две двери в сенцах. Это я вот к чему этот момент упомянула.

Однажды мой муж хорошенько так заболел. Температура 39, ангина разбушевалась. Тяжко ему было, а я уж, как могла, пыталась его лечить.

Я тогда вернулась с работы, двери все плотно и хорошо закрыла, стала мужу новый отвар варить да кушать решила приготовить.

После ужина муж прополоскал горло, приняли таблетки, и пошли готовиться ко сну. Я легла в гостиной, муж мой в нашей комнате, старались сильно не контачить друг с другом.

Ночь. Не знаю, сколько было примерно времени, но сквозь сон слышу, как кто-то в сенях топает, будто бы только с улицы зашел. И тут раз, открывается дверь наша, шаги понеслись в сторону нашей комнаты, к мужу.

Я с ужасом встаю, бегу в комнату к мужу, а там никого. Проверяю дверь, а она и закрыта, как положено - изнутри. Снаружи дверь не открыть никак - замок с блокировкой. В сенях дверь попроще, на щеколду закрывается, а снаружи она навесным замком закрывалась.

Подумала я, что показалось. На следующую ночь я снова проснулась от топота. Убеждала себя, что мне мерещится до тех пор, пока шаги не приблизились ко мне, а потом чую, что что-то мягкое мне на ноги прыгнуло, будто бы кошка.

Глаза резко открываю и подрываюсь, чтобы посмотреть на кошку, а там какой-то темный клубок резко так – прыг, и в дыру около печи запрыгнуло! И тишина.

Мужу об этом не рассказывала, думаю, что не поверит. Вот теперь сижу и гадаю, может, это был домовой? В интернете читала, что некоторые люди тоже с подобным сталкивались и утверждают, что это именно домовой.

Автор - неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:17
Вчера, 19:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 370Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Частный дом семья ночь топот темный клубок нечто

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Комментарии

#1 написал: Шерри
Вчера, 23:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 343
Жаль, что у автора не спросить, что дальше с мужем было.
Это домовой очень беспокоился, предупредить о чем то хотел.
И видимо не о хорошем (((
Надеюсь у автора и ее мужа все хорошо. +
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#2 написал: Небояка
Сегодня, 00:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Похоже на домового. Но смущает вот что: почему из сеней-то заходил? Домовой же вроде как у себя дома был, зачем ему весь этот маскарад с входной дверью? Мог сразу в ноги прыгнуть.
Поэтому тоже надеюсь, что все у автора и ее мужа хорошо.
Зарегистрирован: 7.09.2015
#3 написал: Шерри
Сегодня, 01:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 343
Цитата: Небояка
Похоже на домового. Но смущает вот что: почему из сеней-то заходил? Домовой же вроде как у себя дома был, зачем ему весь этот маскарад с входной дверью?.

Они так обращают на себя внимание.
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#4 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 01:59
0
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Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 455
Домовой беспокоился. Рецепт эффективный хотел подсказать. Покоя себе не находил, круги наматывал. Умница.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#5 написал: просто Вася
Сегодня, 02:49
0
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Публикаций: 8
Комментариев: 4 138
Домовой хотел предупредить. Надеюсь, с мужем гг ничего плохого не случилось и он уже здоров.
Плюс истории.

Цитата: Мария Сайгина
Домовой беспокоился. Рецепт эффективный хотел подсказать. Покоя себе не находил, круги наматывал.

Точно. Тогда понятно, почему шаги начались со стороны сеней - домовой от переживаний покурить выходил ))
Зарегистрирован: 14.02.2014
        
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