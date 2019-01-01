Заперт во сне

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

NoMed_32 Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:40 by

Углубился последнее время в крипипасты и, неожиданно для себя, вспомнил пароль от своего аккаунта на этом замечательном сайте, решил поделиться своей историей. Я уже публиковал её на другом источнике, но хочу посмотреть, что скажете вы на данную проблему. А в чём суть проблемы? Сейчас объясню.Меня беспокоят мои сновидения. В целом я сплю хорошо, даже высыпаюсь, но я всё-таки студент, поэтому и высыпаюсь не всегда. И вот, когда я не высыпаюсь, начинается самое интересное.Первый раз это случилось в конце мая этого года. У меня сильно болел бок и на следующий день я поехал в больницу. После посещения доктора (ничего у меня не нашли, и бок через некоторое время перестал болеть) поехал не в универ, а домой, ибо очень хотел спать (я поспал часов пять от силы). Приехал, где-то час просто лежу и не могу заснуть, но всё-таки засыпаю. Сразу скажу, что внутри сна у меня была череда ложных просыпаний, поэтому, когда я буду говорить, что "проснулся" - значит я проснулся внутри сна.Я засыпаю, и внутри сна мне снится какой-то сон. Просыпаюсь и зачем-то начинаю "скрипеть" своими зубами, от чего у меня отламывается коронка одного зуба, а другой вообще отвалился полностью. Не знаю что делать, звоню маме, она говорит, мол, пройдёт, ничего страшного. Звоню другу, тот говорит:- Ты что, дурак? Рядом с тобой есть больничка же.Так и поступаю, иду в больничку, но очередь человек из десяти, а уже ночь. Думаю: "какая же у нас отличная медицина, что аж ночью очередь". Звоню снова маме, та спрашивает где я, отвечаю, что в больнице, говорит: "Иди домой, уже ночь на дворе, пройдёт как-нибудь само", на что я соглашаюсь, хотя начинает очень сильно ломить челюсть. На что я не обратил внимания, так это на то, что в жизни я с родителями общаюсь хорошо, как и они со мной, но во сне поведение мамы было совсем другим, каким-то "холодным" что ли. Просыпаюсь.Встаю с кровати, проверяю зубы, все на месте. Думаю про себя, мол, присниться же такое. Пошёл гулять, погулял, возвращаюсь домой, звоню маме, и где-то посередине разговора мама начинает как-то странно говорить. Знаете, что-то вроде того, когда у тебя слетает шрифт на ПК, только голосом. Просыпаюсь.Не придав особого значения, звоню другу, чтобы пойти погулять. Гуляем, разговариваем, вполне обычная беседа, не помню точно о чём разговаривали, правда, но не суть. Вспомнил свой сон, рассказываю ему, на что он мне отвечает: "Да расслабься, ты всё ещё спишь". Просыпаюсь.Теперь я начинаю осознавать, что это сон, и меня охватывает паника. Я не знаю, что делать, пытаюсь проснуться, всячески шевелюсь, но ничего не помогает. Даже ловлю флешбеки, что я якобы приоткрываю глаза в реальной жизни, но снова засыпаю. Самое странное - сны действительно довольно реалистичны, очень много деталей, хотя обычно сны это всякая нереалистичная белиберда. Кстати говоря, обстановка в квартире (а именно в квартире я и просыпаюсь, находясь в квартире совершенно один) была чересчур мрачная: свет тусклый, оранжевый, а за окном ночь, я бы сказал - непроглядная тьма, хотя в окно я в тот момент и не выглядывал. Просыпаюсь.Снова в своей квартире. Размышляю, что если это сон, то я могу напридумывать всё, что угодно. Так и есть. Не буду точно описывать, что я напридумывал, ибо напридумывал я всякий бред (вроде лица одного актёра в небе, в тот момент я вышел из своего подъезда), но факт остается фактом, я сплю и управляю сном. Лишь одним я не могу управлять: я не могу проснуться и я всё время просыпаюсь внутри сна. Просыпаюсь снова.Дальше я плохо помню, но, после публикации на другом источнике, вспомнил, что в одном из последующих просыпаний, я вышел через балкон, перепрыгнул со своего третьего этажа на навес над подъездом, спустился на землю, своим орлиным зрением увидел гуляющую в ночи парочку, зачем-то взмахнул в небо и, мощным ударом об землю, оказался рядом с ними, после чего проснулся. Без понятия для чего я это сделал, может, от безысходности, может, из-за того, что хотел с ними о чём-то поговорить.Повторил свои акробатические трюки с переливанием с балкона на землю и начал от кого-то бежать. Дальше своего подъезда я во сне не выбирался.Я точно помню, что я думал внутри сна, что происходит какой-то день сурка, правда с хоррор элементами. Насколько я помню, во сне я насчитал более 65 таких итераций.На момент обновления этой статьи, уже три раза мне снились осознанные сновидения. Накал крипоты в этих снах растёт в геометрической прогрессии. Если вам понравится данная тема, в следующей публикации опишу второй и третий сны (нигде не публиковал, только другу в качестве сообщения отправил). И да, мне всё так же интересно почитать, что вы об этом всём думаете.Автор - NoMed_32.

Ключевые слова: Осознанные сновидения сон пробуждение авторская история

Другие, подобные истории: