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Сны

Тайна одного сна

Удивительный сон сопровождает меня по жизни. Не могу связать, в какие периоды он приходит ко мне, но только просыпаюсь я с чувством крайнего спокойствия, тепла и какого-то внутреннего сияния. Начинается всегда одинаково, в каком бы возрасте я не был: …Я спускаюсь по ярко высвеченным солнцем ступеням, открываю скрипучую дверь и оказываюсь в помещении с необычайно высоким потолком, сквозь который мягко пробивается ровное свечение.

Воздух в помещении тёпл и влажен, много света пробивается сквозь листву. Вокруг много растений с толстыми листьями необычных форм: широкие с закругленными краями, узкие, как сабли, устремленные вверх, вьющиеся плющи, прекрасные бутоны и мельчайшие звездочки в разных тонах и цвете. А вот высокие и стройные тропические пальмы, а здесь ярко-оранжевые экзотические плоды. Я понимаю, что это не сад, хотя иду по сухой дорожке, посыпанной гравием. Есть какое-то сходство с подвалом, но это не подвал, разве что влажность и тепло вызывают ассоциацию. На душе так спокойно, хорошо и как-то я весь уверен и защищен. Листья на растениях такие зеленые, здоровые и очень красивые. Одни блестят восковым слоем, другие мельчайшими росинками, преламливающими тот мягкий свет, что струится сверху. Птиц не слышно, не видно и людей, хотя буйная растительность повсюду поднимается высоко к потолку и может, наверное, прятать тех – кто ещё находится рядом. Я все иду, раздвигая руками лианы и ветви, мне радостно и спокойно….Никого не нахожу, но и не пытаюсь найти. С наслаждением любуюсь этой сказкой, так внезапно возникшей за обшарпанной скрипучей дверью.

…С этим ощущением я просыпался каждый раз с улыбкой и хорошим утренним настроением. Ступеньки, ведущие к скрипучей двери очень похожи на подвальные в том доме, где я родился более 50 лет назад. Откуда этот свет, тепло, влажность и сказочная красота в подвале? Каждый раз я задавал себе этот вопрос и каждый раз не находил ответа, сколько бы не копался в памяти.

Однажды за семейной вечеринкой я признался об этом сне своей маме. Ответ её шокировал меня: «А что ты хочешь узнать? То, что ты мне только что описал – можешь найти натурально в городском дендрологическом парке, в тепличном хозяйстве». Я там работала в 50-х годах. Выращивала экзотику и однажды даже вырастила настоящий апельсин, о чем мне посвятили репортаж в газете «Вечерний Свердловск», хотя к тому времени я была уже в положении, и мне было всего 19 лет. Я была на редкость работящим и старательным агрономом. Много возилась с землей и постоянно разговаривала с тобой и растениями, мечтала, делилась сокровенным, восхищалась и ждала твоего рождения.

Ты это все чувствовал, находясь у меня в животе. Ступеньки, скрипучая дверь, гравийная дорожка и описанные тобой растения – всё это то, на что смотрела я, а тебе передалось от меня! Я невербально общалась с растениями и с тобой. Ведь, согласись, я же тебе снюсь, иногда? (я послушно закивал головой) ну, вот и они тебе снятся тоже, мы были там все вместе».

…Признаться, я не совсем поверил, но когда этим летом в перерыве между совещанием случайно оказался у городского дендрариума, не удержался и прошел к тепличному хозяйству.

Искал не долго и был просто потрясен теми самыми знакомыми ступеньками и дверью. Правда она была на замке, теплица совсем старенькая, покосившаяся, но сквозь мутные стекла и разбитое окошко я увидел красивые цветы, буйную зелень, я почувствовал ту теплую влажную среду, запах земли, листьев и главное — увидел огромную пальму… это было то самое, что снилось мне всю жизнь! Теплица не была так огромна, но ведь и я вырос. Дорожка посыпана не гравием, а опилками, пальма только одна, но всё течет – все меняется. Вот и маме уже за 70, да и я уже далеко не эмбрион.

Долго я ещё бродил по дорожкам сада рассуждал и думал – как чудна жизнь и как могуча сила подсознания! После этого мне, к сожалению, больше не снился мой чудный сон – привет из будущего.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:26
Сегодня, 13:25 by Капитан 1 рангаПросмотров: 37Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Теплица сон растения

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:12
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Комментариев: 4 959
Просто душевно и чудесно. Сон возвращал к тому моменту безмятежного счастья. Только как плод мог изнутри всё это рассмотреть — вот загадка из загадок.
Но встреча с местом этим наяву разрушила очарование сна, и он ушёл.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Гюльнара
Сегодня, 15:31
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 558
Честно - когда еще автор описывал свой сад в первой части истории, я представила себе свердловский ботанический сад, в котором бывала несколько раз на экскурсиях. Апельсины не апельсины, а хурма там росла, оранжевая и на вид очень соблазнительная.
В задней части оранжереи за загородкой какая-то женщина высаживала пинцетом семена в горшочки, и делала это с такой любовью, что я ей невольно позавидовала. Так и сказала:
- Завидую Вам, у Вас такая работа хорошая, интересная.
Она ответила:
- Хорошая -то хорошая, но платят мало.
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
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