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Сны

Пшено для птичек на могиле

Эту историю услышала совсем недавно, когда навещала маму в больнице. Отделение тяжелое — гнойная хирургия, там и больным и персоналу не до выдумок… На шесть мест в палате, трое уже лежали после высокой ампутации — нога под пах… Голые, с этой культяшкой, бинты сукровичные, ходят под себя… Нянечка, простая русская тетка, так терпеливо подмывает, разговаривает с ними, пролежни обрабатывает. Одна из прооперированных бабушек не приходила в себя после реанимации, голова запрокинута, рот открыт, сухой такой, ни звука, ни движения… И вдруг, не открывая глаз, на третий день села резко и так же с закрытыми глазами стала читать молитвы, разборчиво, четко: «Отче Наш», потом «Богородице Дево радуйся» и последнюю «Да воскреснет Бог»… И откинулась назад, так же бессознательно и коматозно… Все были поражены. В сознание она так и не пришла…

Все были потрясены, и это навело нас на тему о том мире, куда мы уйдем после жизни. И вот та самая нянечка, немногословная, уставшая, рассказала, что сгорели у нее в пожаре отец и сестра… Похоронили, мать на следующий день сходила и посыпала могилку пшеном — птичек покормить… Я слышала и раньше, что некоторые так делают, вроде как для души усопшего полезно.

Так вот, снится нянечке сон: спускается она в подземелье, там много народу и дети, все сидят, как на перинах, но они из мха, мягкие… Видит там свою сестру, и у той перина мягкая, но она отворачивает взгляд от сестры… Не шибко разговорчивая, уставшая какая-то, и все руки прячет, кутается… И тут шумно взлетает откуда-то курица, садится на руку и клевать начинает, тогда усопшая поворачивается к сестре и так отчаянно просит: «Скажи матери, пусть не сыплет пшена на могилу — они мне все руки исклевали»…

Я задумалась, а ведь не только пшено… Любой еде не место на могилах. Есть поминальные столики для церковных праздников, но еще лучше ставить на канон в храм или раздавать людям и просить помянуть усопших. Все не так просто устроено, мы не знаем, как наши действия здесь отражаются на их покое там. Ведь и я раньше то конфетки, то мандаринчики положу. Собаки заходят, топчут и мочатся там… И батюшка говорил, что не надо носить еду на кладбище…

Автор - София.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:42
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 16:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 22Комментарии: 0
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Ключевые слова: Больница хирургия нянечка пожар похороны могилка усопшие кладбище сон

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