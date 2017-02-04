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Истории из жизни

Любовь призрака

Острая боль пронзила мой кишечник, это невозможно было терпеть!
- Мам, вызывай скорую помощь, мне совсем плохо!
Врачи приехали быстро, буквально минут за десять осмотрели меня и поставили диагноз - острый аппендицит с переходом в перитонит. С мигалками по встречке мы понеслись в больницу №31, прямиком в хирургическое отделение. Там было все так, как в фильмах: капельницы, какие-то провода. Врачи почти без объяснений надели какой-то намордник на лицо, ввели что-то в вену, и в голове зашумело и закружилось.
- Где это место? Где я нахожусь, все такое тягучие, оно реально?
Я плыл по каким-то коридорам, заходил в какие-то двери, комнаты, там было пусто, я почувствовал себя таким одиноким, беспомощным…
- Привет! – кто-то сказал мне в очередной комнате.
- Привет, ты кто?
- Меня зовут Вика, я тут живу.
- Где живешь? В этой пустой комнате?
- Да, но она не всегда пустая, иногда сюда приходят такие, как ты, и я с ними говорю, я мало с кем говорю.
- А где я нахожусь?
И тут я открываю глаза, передо мной яркий свет люминесцентной лампы, я лежу на очень удобной кровати, поворачиваю глаза, напротив меня лежит дед.
- Пить хочу, – каким-то не своим голосом говорю я.
- Ой, очнулся, милок! А я-то уж думал, что и не очнешься.
- П-почему?
- Да как жить, ты два дня проспал, врач говорит, что реакция такая на наркоз, ты погоди, я кнопочку нажму, они придут.
Через пять минут в палате было уже два врача, первый, как я понял, был хирург, а второй – анестезиолог. Спрашивали о моем состоянии, как я себя чувствую, что-то записали и ушли. Пить и спать пока запретили, но мне уже ни того, ни другого не хотелось. Я просто лежал и смотрел в потолок. Сколько я так пролежал? Я не знаю, так как потерял счет времени, а мой сосед по палате был переведен в терапевтическое, так что я остался совсем один… или почти один.
Дверь открылась, в палату вошла медсестра, поставила мне капельницу, спросила, как я себя чувствую, и ушла.
- Нажмете на кнопочку, когда прокапаетесь, я приду и отсоединю систему.
На мгновение я закрыл глаза и глубоко вздохнул.
- Привет.
Этот голос мне был знаком, не открывая глаз, я сказал:
- Привет, Вика? Мне казалось, что это был мой сон.
- Нет, что ты, – усмехнулась она. - Я реальна, я так думаю…
- Что ты делаешь в моей палате? – все так же не открывая глаз, спросил я.
- Хотела проверить, как ты себя чувствуешь.
Я повернул голову в ту сторону, где должна была быть Вика, но на койке было пусто. Настоящий ужас закрался в мой мозг, я что, схожу с ума? Стоп, но я же это понимаю…
- Вика? Вика!
Ответом мне была тишина…
На мой крик прибежала медсестра.
- Что с вами? – спросила она.
- Тут была девушка? Девушка?
- Какая девушка? – удивилась медсестра. - Тут мужское отделение, и вы в хирургии, у вас нет пока посещений.
- Да, я, видимо, уснул, сон… - отмазался я, медсестра хмыкнула и вышла из палаты.
Жидкость в капельнице кончилась, я нажал на вызов, она пришла снова и отключила систему. Время полетело однообразно и быстро, Вика приходила все чаще, хотя я ее не видел, но мы оба общались, я даже привык к тому, что у меня поехала крыша, главное - никому этого не показывать, а то из хирургии меня переведут в психушку.
Вика рассказывала мне, как она живет, что она совсем одна, что ей не с кем поговорить и что я у нее единственный друг.
- Привет, Ром!
- Ты пришла, - улыбнулся я, лежа с закрытыми глазами и пытаясь её себе представить, я рисовал ее глаза, волосы, губы, как бы я хотел их увидеть… Как бы я хотел к ним прикоснуться…
- Тебя скоро выпишут, и мы никогда больше не увидимся? – очень грустно сказал голос.
- Или не услышимся, - поправил я.
- Мне с тобой было так хорошо, это были лучшие мгновения.
- Вик, ты умерла? – я так долго не решался задать ей этот вопрос, но сейчас в край осмелел.
- Да, и уже давно, – как бы отрезала она.
- В этой больнице?
- Да.
Я колебался со следующем вопросом, но все же, вздохнув и выдохнув, спросил:
- Почему ты не ушла, ну, в другой мир, на небо там?
- Я не знаю, тут многие умирали, и они уходили, я их видела, но я всегда оставалась тут.
- Если я открою глаза, ты опять исчезнешь?
- Нет.
Я открыл глаза и повернул голову, на соседней кровати сидела потрясающе красивая девушка, она была и реальна, и нет, её глаза были грустные, и она смотрела куда-то в пол. Я хотел прикоснуться к ней, обнять, что-то сказать. Но что я мог? Её фиалковые глаза были так грустны и так больны, она встала и подошла ко мне, поцеловала в губы, я почувствовал это прикосновение и ответил на него. Но потом она ушла, разлетелась в легкой дымке, оставив на моих губах этот поцелуй, который для меня стоил больше миллионов других. Больше я её не слышал и не видел…

Новость отредактировал Sunbeam - Вчера, 18:55
Вчера, 18:15 by Страшные Байки Ф.ФПросмотров: 1 078Комментарии: 10
+13

Ключевые слова: Призрак любовь больница авторская история

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Комментарии

#1 написал: Каир
Вчера, 19:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Великолепная история! Класс, автору респект!
Зарегистрирован: 4.02.2017
#2 написал: Страшные Байки Ф.Ф
Вчера, 19:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Спасибо за высокую оценку!) Рад что понравилось
Зарегистрирован: 6.02.2017
#3 написал: Talisha
Вчера, 20:26
+4
Группа: Посетители
Репутация: (527|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 466
Это реальные события? Литературный стиль придаёт нереальности описанному, будто просто рассказ прочла. В разделе Творческих смотрелся бы идеально, а как историю лучше бы простым языком. Моё личное мнение:-)
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#4 написал: Tigger power
Вчера, 21:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 229
Цитата: Talisha
Это реальные события? Литературный стиль придаёт нереальности описанному, будто просто рассказ прочла. В разделе Творческих смотрелся бы идеально, а как историю лучше бы простым языком. Моё личное мнение:-)

Согласна, +
Зарегистрирован: 9.12.2016
#5 написал: Страшные Байки Ф.Ф
Вчера, 21:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Цитата: Talisha
Это реальные события? Литературный стиль придаёт нереальности описанному, будто просто рассказ прочла. В разделе Творческих смотрелся бы идеально, а как историю лучше бы простым языком. Моё личное мнение:-)

Да это реальная история ) Просто захотелось передать ее в соку )
Зарегистрирован: 6.02.2017
#6 написал: marlin
Вчера, 21:22
+3
Группа: Посетители
Репутация: (461|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 514
Мне очень понравилось. Творчество скорее всего, но я бы тогда вряд ли ее прочёл, будь она в том разделе. Действительно был эффект присутствия. Плюс за такую красивую 3D историю, меня затронуло:) Это тот редкий случай, когда за не тот раздел надо плюсовать.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#7 написал: Страшные Байки Ф.Ф
Вчера, 22:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Цитата: marlin
Мне очень понравилось. Творчество скорее всего, но я бы тогда вряд ли ее прочёл, будь она в том разделе. Действительно был эффект присутствия. Плюс за такую красивую 3D историю, меня затронуло:) Это тот редкий случай, когда за не тот раздел надо плюсовать.

Спасибо большое )
Зарегистрирован: 6.02.2017
#8 написал: Korsunayshka2412
Вчера, 23:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 24
Прочитав, у меня появились такие смешанные чувства. Одновременно такие светлые эмоции и такие печальные... pensive Как бы мне хотелось, вот также снова увидеть, поговорить, поцеловать одного моего дорогого и любимого человека. pensive Затронуло за живое. disappointed Плюсик уже на месте...
Зарегистрирован: 28.01.2017
#9 написал: marlin
Вчера, 23:17
-1
Группа: Посетители
Репутация: (461|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 514
Цитата: Страшные Байки Ф.Ф
Цитата: Talisha
Это реальные события? Литературный стиль придаёт нереальности описанному, будто просто рассказ прочла. В разделе Творческих смотрелся бы идеально, а как историю лучше бы простым языком. Моё личное мнение:-)

Да это реальная история ) Просто захотелось передать ее в соку )

Истгрия реальна и Вы с самого начала сказали сами, что приукрасили, я бы ещё плюс поставил за это если можно было, за честность. Тем более это пошло на пользу рассказу.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#10 написал: BravoBoy
Вчера, 23:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (56|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 121
Плюсану.Мне понравилась история:-)Знакомое чувство...иногда сны снятся такие...аж просыпаться не хочется:-)
Зарегистрирован: 24.10.2016
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