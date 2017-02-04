Любовь призрака

Новость отредактировал Sunbeam - Вчера, 18:55

Страшные Байки Ф.Ф Просмотров: 1 078 Комментарии: 10 +13 Вчера, 18:15 by

Острая боль пронзила мой кишечник, это невозможно было терпеть!- Мам, вызывай скорую помощь, мне совсем плохо!Врачи приехали быстро, буквально минут за десять осмотрели меня и поставили диагноз - острый аппендицит с переходом в перитонит. С мигалками по встречке мы понеслись в больницу №31, прямиком в хирургическое отделение. Там было все так, как в фильмах: капельницы, какие-то провода. Врачи почти без объяснений надели какой-то намордник на лицо, ввели что-то в вену, и в голове зашумело и закружилось.- Где это место? Где я нахожусь, все такое тягучие, оно реально?Я плыл по каким-то коридорам, заходил в какие-то двери, комнаты, там было пусто, я почувствовал себя таким одиноким, беспомощным…- Привет! – кто-то сказал мне в очередной комнате.- Привет, ты кто?- Меня зовут Вика, я тут живу.- Где живешь? В этой пустой комнате?- Да, но она не всегда пустая, иногда сюда приходят такие, как ты, и я с ними говорю, я мало с кем говорю.- А где я нахожусь?И тут я открываю глаза, передо мной яркий свет люминесцентной лампы, я лежу на очень удобной кровати, поворачиваю глаза, напротив меня лежит дед.- Пить хочу, – каким-то не своим голосом говорю я.- Ой, очнулся, милок! А я-то уж думал, что и не очнешься.- П-почему?- Да как жить, ты два дня проспал, врач говорит, что реакция такая на наркоз, ты погоди, я кнопочку нажму, они придут.Через пять минут в палате было уже два врача, первый, как я понял, был хирург, а второй – анестезиолог. Спрашивали о моем состоянии, как я себя чувствую, что-то записали и ушли. Пить и спать пока запретили, но мне уже ни того, ни другого не хотелось. Я просто лежал и смотрел в потолок. Сколько я так пролежал? Я не знаю, так как потерял счет времени, а мой сосед по палате был переведен в терапевтическое, так что я остался совсем один… или почти один.Дверь открылась, в палату вошла медсестра, поставила мне капельницу, спросила, как я себя чувствую, и ушла.- Нажмете на кнопочку, когда прокапаетесь, я приду и отсоединю систему.На мгновение я закрыл глаза и глубоко вздохнул.- Привет.Этот голос мне был знаком, не открывая глаз, я сказал:- Привет, Вика? Мне казалось, что это был мой сон.- Нет, что ты, – усмехнулась она. - Я реальна, я так думаю…- Что ты делаешь в моей палате? – все так же не открывая глаз, спросил я.- Хотела проверить, как ты себя чувствуешь.Я повернул голову в ту сторону, где должна была быть Вика, но на койке было пусто. Настоящий ужас закрался в мой мозг, я что, схожу с ума? Стоп, но я же это понимаю…- Вика? Вика!Ответом мне была тишина…На мой крик прибежала медсестра.- Что с вами? – спросила она.- Тут была девушка? Девушка?- Какая девушка? – удивилась медсестра. - Тут мужское отделение, и вы в хирургии, у вас нет пока посещений.- Да, я, видимо, уснул, сон… - отмазался я, медсестра хмыкнула и вышла из палаты.Жидкость в капельнице кончилась, я нажал на вызов, она пришла снова и отключила систему. Время полетело однообразно и быстро, Вика приходила все чаще, хотя я ее не видел, но мы оба общались, я даже привык к тому, что у меня поехала крыша, главное - никому этого не показывать, а то из хирургии меня переведут в психушку.Вика рассказывала мне, как она живет, что она совсем одна, что ей не с кем поговорить и что я у нее единственный друг.- Привет, Ром!- Ты пришла, - улыбнулся я, лежа с закрытыми глазами и пытаясь её себе представить, я рисовал ее глаза, волосы, губы, как бы я хотел их увидеть… Как бы я хотел к ним прикоснуться…- Тебя скоро выпишут, и мы никогда больше не увидимся? – очень грустно сказал голос.- Или не услышимся, - поправил я.- Мне с тобой было так хорошо, это были лучшие мгновения.- Вик, ты умерла? – я так долго не решался задать ей этот вопрос, но сейчас в край осмелел.- Да, и уже давно, – как бы отрезала она.- В этой больнице?- Да.Я колебался со следующем вопросом, но все же, вздохнув и выдохнув, спросил:- Почему ты не ушла, ну, в другой мир, на небо там?- Я не знаю, тут многие умирали, и они уходили, я их видела, но я всегда оставалась тут.- Если я открою глаза, ты опять исчезнешь?- Нет.Я открыл глаза и повернул голову, на соседней кровати сидела потрясающе красивая девушка, она была и реальна, и нет, её глаза были грустные, и она смотрела куда-то в пол. Я хотел прикоснуться к ней, обнять, что-то сказать. Но что я мог? Её фиалковые глаза были так грустны и так больны, она встала и подошла ко мне, поцеловала в губы, я почувствовал это прикосновение и ответил на него. Но потом она ушла, разлетелась в легкой дымке, оставив на моих губах этот поцелуй, который для меня стоил больше миллионов других. Больше я её не слышал и не видел…

Ключевые слова: Призрак любовь больница авторская история

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