Человек в чёрном плаще

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:28

gutis789 Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:28 by

Сейчас моему брату уже 29 лет, эта история произошла с ним около 12-10 лет назад. Началось всё это так...Когда он пришёл с колледжа, было около 16:00. Он играл в компьютер, потом сходил на улицу. И собирался ложиться спать... Тогда ему было 17 лет. Он погасил свет, лампочку и заснул. Ему приснился человек в чёрном плаще. А если описать подробности, то было это так...Мой брат лежал на кровати и от страха не мог пошевелиться - на него смотрел человек в чёрном плаще. И так продолжалось 8 дней. Вскоре эти сны остались позади. Но когда брат вернулся с армии (прошло 2 года), сны опять повторились. Всё было, как и в прошлый раз. Только теперь это продолжалось 6 дней.Как думаете, что это могло быть?

Ключевые слова: Брат сон страх плащ человек авторская история

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