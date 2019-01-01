Человек в чёрном плащеСейчас моему брату уже 29 лет, эта история произошла с ним около 12-10 лет назад. Началось всё это так...
Когда он пришёл с колледжа, было около 16:00. Он играл в компьютер, потом сходил на улицу. И собирался ложиться спать... Тогда ему было 17 лет. Он погасил свет, лампочку и заснул. Ему приснился человек в чёрном плаще. А если описать подробности, то было это так...
Мой брат лежал на кровати и от страха не мог пошевелиться - на него смотрел человек в чёрном плаще. И так продолжалось 8 дней. Вскоре эти сны остались позади. Но когда брат вернулся с армии (прошло 2 года), сны опять повторились. Всё было, как и в прошлый раз. Только теперь это продолжалось 6 дней.
Как думаете, что это могло быть?
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:28
Сегодня, 13:28 by gutis789Просмотров: 9Комментарии: 0
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