Как я побывал в чужом теле

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:19

Причина: Авторская стилистика сохранена. Добавлен раздел

Тролль12 Просмотров: 448 Комментарии: 5 +15 Сегодня, 13:19 by

Эта история произошла со мой в детстве. Сколько было мне лет - уже и не помню, но могу предположить, что класс третий или пятый (тогда еще перескакивали из третьего в пятый).Мы жили на Колыме, а переехали с мамой, отчимом и старшим братом из Приморья. Младший брат появился на свет уже там - в Магаданской области.Если задуматься то, наверное, после переезда туда со мной и начала всякая фигня происходить, но сейчас я хочу рассказать про случай, который произошёл в городе Хабаровск.Мы периодически ездили в отпуск на родину в Приморье, а в Хабаровске живет мамина старшая сестра, то есть мы вылетали с Магадана в Хабаровск, а уже с Хабаровска поездом или самолетом к нам в Приморье, но, конечно, несколько дней гостили у тети. Они и сейчас там с дядькой живут, но у них две дочери (наши сестренки), которые сейчас уже живут своей жизнью, а тогда они еще жили полным составом.Квартира новой планировки, четвертый этаж, три комнаты и кухня; дальняя справа у них была детской, а от входа слева - кухня; дальше, тоже слева, зал с лоджией, а крайняя комната, левая, была спальней тети с дядькой. У девчонок в комнате сразу слева стояла двухъярусная кровать.Извините за длинное вступление, но это все для ясности.Тогда мы так же, как и раньше, остановились у них. В тот день ,а это было именно светлое время суток, я был в детской комнате, залез на второй ярус кровати одной из сестер (спали мы с братьями на раскладушках) и читал какую-то книжку. Ноги мои были в направлении окна, голова, соответственно, ко входу. Все происходило днем, в комнате я был один, ну и за чтением уснул.То, что происходило дальше, до сих пор вспоминаю с дрожью. Что мне снилось - я не знаю, но проснулся с чувством дикого ужаса и осознанием того, что за мной гонятся и хотят убить, но гонятся не кто-то, а мои родные. До сих пор в голове картинка моей мамы то ли с дубиной, то ли еще с чем-то. Это все просто появилось в моей голове, но гнались за мной не просто так, а потому что я не был человеком и они меня ненавидят. Догонят - убьют, но и ощущал я себя другим существом, но при этом дико напуганным.Наверное, так себя ощущает животное, которое загнали в угол и хотят убить, забить палками, просто дикий ужас. Я же ощущал себя не человеком, а каким-то долговязым существом. Кости, обтянутые кожей, при этом очень шустрое и подвижное тело, то есть ноги, руки, пальцы - все это было длиннее пропорций обычного человека, и кожа была темной, может, буроватой и с зеленоватым оттенком.Я на тот момент не размышлял, тогда я просто осознал все это, как часть себя и своего восприятия. За доли секунд, наверное, спрыгнул с кровати и ломанулся к лоджии, понимая, что меня почти настигли, и я должен спрыгнуть вниз, иначе конец - догонят.Когда я вбежал в комнату, то увидел маму, свою тетю, брата, может, еще кто-то был. Они смотрели телевизор, и это меня отрезвило, что ли. Я начал приходить в себя, наверное, во всех смыслах и понимать, что я - это я.Еще перепуганный я подошёл к маме и спросил что-то вроде: как я выгляжу и как я оказался в зале. Не помню, что она ответила. Я сел рядом с ней на диван, пытаясь понять, что произошло. Осматривал себя и видел свое обычное тело, но как бы это не звучало, ощущал я все еще то существо, то есть, когда я дотрагивался до своего тела и ощупывал свои пальцы, то все еще осязал кости обтянутые кожей. Я видел свои пальцы, но ощущал те костлявые и удлиненные ,это было очень странно и страшно.Через какое-то время все это прошло, и я уже и видел, и чувствовал самого себя.Через день или два как-то все это подзабылось, да и, мало ли, что приснится или привидится. Я снова залез на второй ярус этой кровати и снова задремал. Не знаю, как правильно объяснить, но проснулся оттого, что опять погружаюсь в тот ужас, как если бы он меня уже начал захватывать, но не успел. Быстренько слез с кровати и пошел в зал, но когда я дотронулся до своих пальцев, то снова почувствовал тело того существа, как если бы начал в него превращаться, но процесс не успел завершиться. Тогда я уже, конечно, начал сопоставлять тот факт, что это произошло опять же на этой кровати и в том же положении, то есть - голова к двери,ноги в сторону окна.И стоит ли говорить, что больше я на нее не ложился, и с тех пор у меня, наверное, появилось негласное правило: если на кровати что-то произошло или приснилось плохое, то нужно сменить место для сна или хотя бы положение.Уже три раза перечитал этот текст и понимаю, что все это выглядит, как бред сумасшедшего, но тем не менее - это было. И как бы это ни было странно, но мне очень жаль то существо, тот дикий ужас от происходящего, когда тебя хотят убить только за то, что ты не похож на человека, а те, от кого ты бежишь, -были твоей семьей.Не знаю, что бы произошло, если бы в тот день в зале никого не было. Прыгнул бы, как и намеревался, спасаясь от преследователей?Психологов проходил, в армии служил, ну а верить или нет - конечно, дело каждого.

Ключевые слова: Кровать существо страх авторская история

Другие, подобные истории: