Совпадение?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:45

Olivia Rey Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:25 by

Всем привет, с вами снова Оливия, и после долгого отсутствия (а может, и нет) я вернулась. Сегодня я расскажу свой сон, который, к сожалению, сбылся...Произошло это 5 лет назад. Дома у меня жил пёс Боб, собачка была довольно молодая (1 год). Был обыкновенной дворняжкой, но, несмотря на это, жил у нас в комнате. Его я очень любила. Как-то раз приснился мне сон.На этом сон закончился. На него я как-то не стала обращать внимание. "Сон как сон", - подумала я. Со временем сон забылся. Недели через две Боб заболел. Мы с мамой не поняли от чего. Однако собаку всё равно приходилось выводить на улицу. Пёс очень изменился: глаза были уставшие, шерсть выпадала, а сам он был худой, так как мало ел. К ветеринару мы его сводить не решились из-за того, что при попытке до него дотронуться собака смело могла кинуться и укусить. С каждым днём ему становилось всё хуже. В один ужасный день я с ним снова вышла на улицу, он пошёл "по своим делам", а я в это время отошла. Когда я пошла за собакой, у меня была дикая истерика: Боб издох, причём на том самом месте, под вишней! Собачку мы похоронили, только теперь хуже становилось мне.Прошёл месяц. Я вспомнила про этот сон и спросила у мамы, что было на том месте, на что получила в ответ: "Когда тебе было 7 лет, у нас была собака Майя. Она была мамой Боба. У него должны были быть 2 брата и 1 сестра, но при рождении они погибли. И Боб у Майи остался единственным сыном. Похоронили мы её как раз под той самой вишней". Теперь я поняла. Видимо, Майя приходила за своим сыном - одиноко ей было. Мне, конечно очень жалко собаку, но меня пугает то, что Майю я не помню. Весь период до семи лет будто бы вырезали...Как вы думаете, это было простое совпадение или нет? А на этом всё. С вами была Оливия, всем пока.

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