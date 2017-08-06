Приходили только к ней

Lynx Просмотров: 256 Комментарии: 2 +6 Вчера, 22:37 by

Мы живём на тихой улице. Она тупиковая. Народу днём-то проходит пару-тройку человек, особенно в зимний период, а уж как стемнеет, вообще улица пустая.Моя бабуля любила по вечерам выключать свет и смотреть в окно. На фонари, на ветки деревьев, качающихся от ветра, на снежинки, пляшущие под светом фонаря. Она частенько так коротала зимние вечера.И как-то вечером, время уже часам к 10, громко зовёт меня. Я напугалась, думала, что-то с сердцем. Прибежала к ней в комнату. А она испуганная. Говорит, чтобы я посмотрела в окно. Смотрю, никого. А она говорит, что только что там, около калитки, стоял очень-очень высокий, неправдоподобно худой мужчина, весь одетый в чёрное. Стоял и смотрел на неё в упор.Я испугалась очень. Мало ли, кто там забрёл. Но решила выйти во двор, всё проверить. И тут вспомнила, что по двору у меня гуляет собака, которая ни разу за свою прогулку не тявкнула. А чужих она обычно чует хорошо. Вышла во двор. Собака спокойная. Решила выйти ко двору, за калитку. А на улице с вечера шёл снег, который я поленилась убрать. Значит, если кто-то приходил, должны быть следы. Но следов не было. Никаких.Рассказала бабушке, что вышла, всё проверила. Ни следов, ничего. Но она странно посмотрела на меня и сказала, что это приходили только к ней. На остальные вопросы отвечать она отказалась.А ровно через год, зимой, она умерла.

Ключевые слова: Бабушка зима незнакомец жнец человек в черном смерть

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