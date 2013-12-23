15 коротких рассказов о встрече с «демоном сонного паралича»1. "Что-то прошептало мне на ухо"
Прежде я никогда не сталкивалась с подобным явлением, и в первый раз, когда это произошло, я лежала на левом боку и вдруг почувствовала сильное давление в области грудной клетки. Когда я осознала, что не могу двигаться, меня охватила паника. В этот момент что-то прошептало мне на ухо: «Просто приходил, чтобы пожелать тебе спокойной ночи». Затем я почувствовала, как что-то потянуло меня к краю кровати. Жесть, это реально страшно.
2. Кошки, пингвины и человек-тень, о, боже мой!
За всю свою жизнь я три раза испытывала сонный паралич.
В сумерках я видела темное существо, похожее на кошку, которое сначала сидело у меня в ногах, а потом стало медленно ползти по простыне, пока не оказалось на моей груди. Меня одолел страх.
Во второй раз я видела тень человека, которая прошлась по комнате, выскользнула в открытую дверь и исчезла. Это самое страшное, что мне приходилось испытать в своей жизни.
А последний раз был самым лучшим. Я видела, как по моей спальне расхаживала парочка причудливых пингвинов. Забавное и веселое зрелище.
3. Мне нужно прикладывать чрезвычайные усилия для того, чтобы проснуться.
Подобного рода вещи случаются со мной постоянно, в основном, когда я дремлю, а не сплю. Я никогда не видел никаких «демонов», но само чувство ужасно. Я осознаю все происходящее вокруг (а может быть, и нет), однако двигаться не могу. Мне кажется, что если я не приложу никаких усилий, то навечно останусь в таком состоянии. Обычно я начинаю шевелить пальцами рук или ног до тех пор, пока окончательно не проснусь. Дается это мне с большим трудом, иногда даже не получается с первого раза, и тогда приходится начинать заново.
4. «Во время сонного паралича я вижу демонов и ангела-хранителя»
Когда я впадаю в состояние сонного паралича, ко мне являются демоны и ангел-хранитель. Первые обычно представляют собой призрачные фигуры, стоящие надо мной или у двери моей спальни. Когда-то я лежала на боку спиной к двери, как вдруг почувствовала, что кто-то лег рядом на кровать, залез под одеяло и положил руку на мою талию. Потом я ощутила крепкие объятия и горячее дыхание на своей шее. Так продолжалось примерно полчаса. Все это время я старалась не показывать свой страх, что очень трудно, особенно, если кажется, что тебя сзади обнимает скелет с когтями. В последний раз, когда подобное случилось снова, я думала, что получу сердечный приступ. Кто-то очень близко приблизился ко мне, поцеловал за ухом и прошептал: «Нет, еще не время. Я вернусь, когда ты будешь готова». Звучало не очень утешительно, так, как будто в скором времени я должна умереть. Я была чертовски напугана.
Сонный паралич повторялся со мной время от времени на протяжении 18 месяцев, так что я легко могла определить момент его наступления. В тот раз я поначалу подумала, что возле моей кровати стоит обычный демон, который приходил ко мне раньше, но я ошибалась. Я посмотрела и отчетливо увидела человека, стоящего на коленях рядом с моей кроватью. На его лице была улыбка, но не та, от которой бросает в дрожь. Он был одет в костюм в стиле 50-х годов и шляпу. Он не промолвил ни единого слова. У меня сложилось такое ощущение, словно он пришел мне сказать, что все хорошо и он оберегает меня.
5. Это был самый лучший момент в ее жизни.
Моя мама как-то рассказала мне, что когда она была маленькой, ей то ли во сне, то ли наяву явились двое мужчин в бело-золотых костюмах, которые сидели на кровати у ее ног и играли на музыкальных инструментах. Маме настолько было легко и весело, что ей не хотелось, чтобы они уходили. Но когда она пошевелила головой, то услышала, как один мужчина сказал другому: «Она просыпается. Нам пора». И они исчезли.
6. Много ужасных вещей.
Прежде чем я научилась справляться с этим, я испытала немало действительно ужасных вещей. Фильмы ужасов теперь для меня – ничто по сравнению с тем, с чем мне пришлось столкнуться. Вот несколько вещей, которые я никогда не смогу забыть:
В углу моей комнаты стояла маленькая девочка и не сводила с меня глаз. Потом она внезапно пронзительно закричала, подбежала ко мне и начала душить.
Большая темная фигура, напоминающая человеческий силуэт, молча стояла возле моей кровати, глядя на меня вниз.
Что-то грохотало и скрежетало прямо за дверью моей спальни. Я всегда запираю ее на ночь после того, как она стала открываться сама по себе. Примечание: Нет, когда я просыпаюсь, дверь закрыта. Она открывается только во сне.
Дверь моей спальни распахивалась настежь, и в комнату входили темные фигуры.
Последний раз я видела, как в комнату вошла мама, села на мою кровать и тут же превратилось в демона.
И многие другие.
Самое страшное заключается в том, что когда вы пытаетесь бороться с этим или позвать кого-либо на помощь, у вас пропадает голос, а тело перестает слушаться. Вы просто чувствуете себя беспомощным. Фу, даже вспоминать не хочется. Становится страшно.
7. Сотни раз.
Я испытывал сонный паралич буквально сотни раз. Обычно ко мне приходило похожее на пришельца существо черного цвета и высотой около 1 метра. Также я видел скелет с косой в чёрном балахоне. У меня не возникает слуховых галлюцинаций, я просто ощущаю себя парализованным, и чтобы избавиться от таких видений, я просто крепко зажмуриваю глаза – и все исчезает.
8. «Даже если я и никого не вижу, я ощущаю, что в комнате кто-то есть»
Это настолько часто происходит со мной, что мне даже больше не страшно. Жутко, конечно, но не так, как раньше. Первые несколько галлюцинаций были ужасными:
Маленькое существо что-то жадно ело, сидя на полу моей комнаты. Я поморгал. Теперь оно оказалось прямо возле моего лица и, продолжая жевать, прошептало: «Помнишь меня?».
Над моей головой стояла пожилая женщина и тихо шептала: «Милый…». Я рассказал об этом своей маме, и она спросила: «Ты подумал, что это твоя покойная бабушка?» Нет. Это было зло.
Галлюцинации – это всегда зло. Даже если я и никого не вижу, я ощущаю, что в комнате кто-то есть. Это зло, не иначе. Я не могу двигаться. Зло набрасывается на меня. Я не могу позвать на помощь. Мне остается только тяжело и громко дышать в надежде, что кто-то услышит меня и спасет. Я пытаюсь пошевелить пальцами. Ну же!..
9. «…и это лицо, которое старело у меня на глазах»
Это был первый и единственный раз, когда я видел, как сон превращается в реальность. Мне снился хороший сон и вдруг… Я во сне осознал, что сплю. Я открыл глаза и увидел над собой лицо женщины, которое из молодого и привлекательного вмиг превратилось в старое, морщинистое и почернело, как и все вокруг. Я не мог двигаться и ощущал давление на грудь, и это лицо, которое старело у меня на глазах.
10. Они смеялись надо мной.
Последний раз ко мне явился демон, он стоял в углу комнаты (позади меня, где я не мог его видеть) и говорил какой-то бред.
Иногда ко мне, как по лестнице Иакова, шли демоны, а порой люди, которых я знаю, но они были одержимыми и часто смеялись надо мной.
11. Кто-то спас меня.
Однажды ночью, когда я пыталась заснуть, моя рука провалилась сквозь кровать. Но, на самом-то деле, она ведь лежала на кровати. Когда такое обычно случается, я просто убираю ее, однако на это раз любопытство взяло верх. Сколько это будет длиться? И я начала размахивать рукой, пока плечо не проскользнуло вслед за ней. Это было ново и увлекательно.
Далее я сознательно попыталась просунуть сквозь кровать свою голову. И у меня получилось. Но все, что я увидела – это ничего. Знаю, звучит странно.
Тем не менее, я чувствовала, что там, дальше, что-то есть. Я не испытывала страх, мое любопытство вышло из-под контроля. Я утратила осторожность и попыталась дотянуться до того, что мне казалось, находится там, в глубине пустоты.
Большая ошибка. Моя нога соскользнула, а за ней – и все тело. Я начала падать. В самый последний момент перед этим я осознала, что то, к чему я так стремилась, была вовсе не вещь, а страх, который я никогда прежде не испытывала. Я попыталась вернуться назад, но не смогла. Тело меня не слушалось.
В последнюю секунду что-то схватило меня за плечо и вытащило наружу. Я не знаю, что это было. Но точно что-то сильное и крепкое.
12. Шаги
Я услышал, как отворилась задняя дверь. В это время я лежал на диване и не мог даже пошевелиться. Только слышал чьи-то шаги на кухне, потом в столовой, они медленно приближались к гостиной, где был я. Я не мог двигаться, не мог кричать. Мне удалось прийти в себя в самый последний момент перед тем, как задохнуться (приступ апноэ).
Я знаю, что когда-нибудь я умру от этого. Не от руки настоящего преступника, а задохнувшись во время очередного кошмара. Синдром апноэ сводит меня с ума.
13. Маленький чернокожий ребенок…
Это случается со мной, когда я слишком устаю и ложусь, чтобы немного подремать. Все зависит от того, что мне снится – я «просыпаюсь», не в состоянии даже пошевельнуться и с ощущением тяжести в теле. Я чувствую себя почти хорошо и вместе с тем жутковато, поскольку не могу контролировать происходящее. Что бы мне ни снилось, это всегда происходит в моей комнате. Однажды мне приснился маленький чернокожий ребенок (от его вида бросало в дрожь). Чаще всего мне являются во сне разные люди или «демоны», как вы их называете. Я кричу и вновь засыпаю, потом это снова повторяется через пару секунд, и так по несколько раз. В итоге я окончательно просыпаюсь, охваченная паникой.
14. Жуки
Я проснулся и увидел перед собой гигантского египетского скарабея, который смотрел на меня и говорил: «Не могу дождаться, чтобы попробовать твоей сгнившей плоти». Затем после долгих речей с описанием подробностей моего поедания он превратился в сотни или даже тысячи маленьких скарабеев, которые с ужасным шумом исчезли в щелях стен.
15. Дьяволоподобное существо
Самое ужасное, что являлось мне – это дьяволоподобное существо с кожей красного цвета, в черной одежде и с огромными зубами. Он сидел на моей груди и душил меня. Мной овладел страх. Я не могла ни двигаться, ни кричать. На утро мой муж рассказал, что ночью кто-то также пытался его задушить.
Автор - Reddit.
Источник.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:18
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 13:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 48Комментарии: 2
Ключевые слова: Сонный паралич демон существо страх