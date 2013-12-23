15 коротких рассказов о встрече с «демоном сонного паралича»

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:18

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 48 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 13:13 by

1. "Что-то прошептало мне на ухо"Прежде я никогда не сталкивалась с подобным явлением, и в первый раз, когда это произошло, я лежала на левом боку и вдруг почувствовала сильное давление в области грудной клетки. Когда я осознала, что не могу двигаться, меня охватила паника. В этот момент что-то прошептало мне на ухо: «Просто приходил, чтобы пожелать тебе спокойной ночи». Затем я почувствовала, как что-то потянуло меня к краю кровати. Жесть, это реально страшно.2. Кошки, пингвины и человек-тень, о, боже мой!За всю свою жизнь я три раза испытывала сонный паралич.В сумерках я видела темное существо, похожее на кошку, которое сначала сидело у меня в ногах, а потом стало медленно ползти по простыне, пока не оказалось на моей груди. Меня одолел страх.Во второй раз я видела тень человека, которая прошлась по комнате, выскользнула в открытую дверь и исчезла. Это самое страшное, что мне приходилось испытать в своей жизни.А последний раз был самым лучшим. Я видела, как по моей спальне расхаживала парочка причудливых пингвинов. Забавное и веселое зрелище.3. Мне нужно прикладывать чрезвычайные усилия для того, чтобы проснуться.Подобного рода вещи случаются со мной постоянно, в основном, когда я дремлю, а не сплю. Я никогда не видел никаких «демонов», но само чувство ужасно. Я осознаю все происходящее вокруг (а может быть, и нет), однако двигаться не могу. Мне кажется, что если я не приложу никаких усилий, то навечно останусь в таком состоянии. Обычно я начинаю шевелить пальцами рук или ног до тех пор, пока окончательно не проснусь. Дается это мне с большим трудом, иногда даже не получается с первого раза, и тогда приходится начинать заново.4. «Во время сонного паралича я вижу демонов и ангела-хранителя»Когда я впадаю в состояние сонного паралича, ко мне являются демоны и ангел-хранитель. Первые обычно представляют собой призрачные фигуры, стоящие надо мной или у двери моей спальни. Когда-то я лежала на боку спиной к двери, как вдруг почувствовала, что кто-то лег рядом на кровать, залез под одеяло и положил руку на мою талию. Потом я ощутила крепкие объятия и горячее дыхание на своей шее. Так продолжалось примерно полчаса. Все это время я старалась не показывать свой страх, что очень трудно, особенно, если кажется, что тебя сзади обнимает скелет с когтями. В последний раз, когда подобное случилось снова, я думала, что получу сердечный приступ. Кто-то очень близко приблизился ко мне, поцеловал за ухом и прошептал: «Нет, еще не время. Я вернусь, когда ты будешь готова». Звучало не очень утешительно, так, как будто в скором времени я должна умереть. Я была чертовски напугана.Сонный паралич повторялся со мной время от времени на протяжении 18 месяцев, так что я легко могла определить момент его наступления. В тот раз я поначалу подумала, что возле моей кровати стоит обычный демон, который приходил ко мне раньше, но я ошибалась. Я посмотрела и отчетливо увидела человека, стоящего на коленях рядом с моей кроватью. На его лице была улыбка, но не та, от которой бросает в дрожь. Он был одет в костюм в стиле 50-х годов и шляпу. Он не промолвил ни единого слова. У меня сложилось такое ощущение, словно он пришел мне сказать, что все хорошо и он оберегает меня.5. Это был самый лучший момент в ее жизни.Моя мама как-то рассказала мне, что когда она была маленькой, ей то ли во сне, то ли наяву явились двое мужчин в бело-золотых костюмах, которые сидели на кровати у ее ног и играли на музыкальных инструментах. Маме настолько было легко и весело, что ей не хотелось, чтобы они уходили. Но когда она пошевелила головой, то услышала, как один мужчина сказал другому: «Она просыпается. Нам пора». И они исчезли.6. Много ужасных вещей.Прежде чем я научилась справляться с этим, я испытала немало действительно ужасных вещей. Фильмы ужасов теперь для меня – ничто по сравнению с тем, с чем мне пришлось столкнуться. Вот несколько вещей, которые я никогда не смогу забыть:В углу моей комнаты стояла маленькая девочка и не сводила с меня глаз. Потом она внезапно пронзительно закричала, подбежала ко мне и начала душить.Большая темная фигура, напоминающая человеческий силуэт, молча стояла возле моей кровати, глядя на меня вниз.Что-то грохотало и скрежетало прямо за дверью моей спальни. Я всегда запираю ее на ночь после того, как она стала открываться сама по себе. Примечание: Нет, когда я просыпаюсь, дверь закрыта. Она открывается только во сне.Дверь моей спальни распахивалась настежь, и в комнату входили темные фигуры.Последний раз я видела, как в комнату вошла мама, села на мою кровать и тут же превратилось в демона.И многие другие.Самое страшное заключается в том, что когда вы пытаетесь бороться с этим или позвать кого-либо на помощь, у вас пропадает голос, а тело перестает слушаться. Вы просто чувствуете себя беспомощным. Фу, даже вспоминать не хочется. Становится страшно.7. Сотни раз.Я испытывал сонный паралич буквально сотни раз. Обычно ко мне приходило похожее на пришельца существо черного цвета и высотой около 1 метра. Также я видел скелет с косой в чёрном балахоне. У меня не возникает слуховых галлюцинаций, я просто ощущаю себя парализованным, и чтобы избавиться от таких видений, я просто крепко зажмуриваю глаза – и все исчезает.8. «Даже если я и никого не вижу, я ощущаю, что в комнате кто-то есть»Это настолько часто происходит со мной, что мне даже больше не страшно. Жутко, конечно, но не так, как раньше. Первые несколько галлюцинаций были ужасными:Маленькое существо что-то жадно ело, сидя на полу моей комнаты. Я поморгал. Теперь оно оказалось прямо возле моего лица и, продолжая жевать, прошептало: «Помнишь меня?».Над моей головой стояла пожилая женщина и тихо шептала: «Милый…». Я рассказал об этом своей маме, и она спросила: «Ты подумал, что это твоя покойная бабушка?» Нет. Это было зло.Галлюцинации – это всегда зло. Даже если я и никого не вижу, я ощущаю, что в комнате кто-то есть. Это зло, не иначе. Я не могу двигаться. Зло набрасывается на меня. Я не могу позвать на помощь. Мне остается только тяжело и громко дышать в надежде, что кто-то услышит меня и спасет. Я пытаюсь пошевелить пальцами. Ну же!..9. «…и это лицо, которое старело у меня на глазах»Это был первый и единственный раз, когда я видел, как сон превращается в реальность. Мне снился хороший сон и вдруг… Я во сне осознал, что сплю. Я открыл глаза и увидел над собой лицо женщины, которое из молодого и привлекательного вмиг превратилось в старое, морщинистое и почернело, как и все вокруг. Я не мог двигаться и ощущал давление на грудь, и это лицо, которое старело у меня на глазах.10. Они смеялись надо мной.Последний раз ко мне явился демон, он стоял в углу комнаты (позади меня, где я не мог его видеть) и говорил какой-то бред.Иногда ко мне, как по лестнице Иакова, шли демоны, а порой люди, которых я знаю, но они были одержимыми и часто смеялись надо мной.11. Кто-то спас меня.Однажды ночью, когда я пыталась заснуть, моя рука провалилась сквозь кровать. Но, на самом-то деле, она ведь лежала на кровати. Когда такое обычно случается, я просто убираю ее, однако на это раз любопытство взяло верх. Сколько это будет длиться? И я начала размахивать рукой, пока плечо не проскользнуло вслед за ней. Это было ново и увлекательно.Далее я сознательно попыталась просунуть сквозь кровать свою голову. И у меня получилось. Но все, что я увидела – это ничего. Знаю, звучит странно.Тем не менее, я чувствовала, что там, дальше, что-то есть. Я не испытывала страх, мое любопытство вышло из-под контроля. Я утратила осторожность и попыталась дотянуться до того, что мне казалось, находится там, в глубине пустоты.Большая ошибка. Моя нога соскользнула, а за ней – и все тело. Я начала падать. В самый последний момент перед этим я осознала, что то, к чему я так стремилась, была вовсе не вещь, а страх, который я никогда прежде не испытывала. Я попыталась вернуться назад, но не смогла. Тело меня не слушалось.В последнюю секунду что-то схватило меня за плечо и вытащило наружу. Я не знаю, что это было. Но точно что-то сильное и крепкое.12. ШагиЯ услышал, как отворилась задняя дверь. В это время я лежал на диване и не мог даже пошевелиться. Только слышал чьи-то шаги на кухне, потом в столовой, они медленно приближались к гостиной, где был я. Я не мог двигаться, не мог кричать. Мне удалось прийти в себя в самый последний момент перед тем, как задохнуться (приступ апноэ).Я знаю, что когда-нибудь я умру от этого. Не от руки настоящего преступника, а задохнувшись во время очередного кошмара. Синдром апноэ сводит меня с ума.13. Маленький чернокожий ребенок…Это случается со мной, когда я слишком устаю и ложусь, чтобы немного подремать. Все зависит от того, что мне снится – я «просыпаюсь», не в состоянии даже пошевельнуться и с ощущением тяжести в теле. Я чувствую себя почти хорошо и вместе с тем жутковато, поскольку не могу контролировать происходящее. Что бы мне ни снилось, это всегда происходит в моей комнате. Однажды мне приснился маленький чернокожий ребенок (от его вида бросало в дрожь). Чаще всего мне являются во сне разные люди или «демоны», как вы их называете. Я кричу и вновь засыпаю, потом это снова повторяется через пару секунд, и так по несколько раз. В итоге я окончательно просыпаюсь, охваченная паникой.14. ЖукиЯ проснулся и увидел перед собой гигантского египетского скарабея, который смотрел на меня и говорил: «Не могу дождаться, чтобы попробовать твоей сгнившей плоти». Затем после долгих речей с описанием подробностей моего поедания он превратился в сотни или даже тысячи маленьких скарабеев, которые с ужасным шумом исчезли в щелях стен.15. Дьяволоподобное существоСамое ужасное, что являлось мне – это дьяволоподобное существо с кожей красного цвета, в черной одежде и с огромными зубами. Он сидел на моей груди и душил меня. Мной овладел страх. Я не могла ни двигаться, ни кричать. На утро мой муж рассказал, что ночью кто-то также пытался его задушить.Автор - Reddit.

Ключевые слова: Сонный паралич демон существо страх

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