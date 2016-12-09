И вам доброе утро

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:45

Восьмая тень Просмотров: 513 Комментарии: 4 +15 Сегодня, 01:41 by

В январе этого года я устроилась на работу в одну из московских фирм, снимавшую офис на последнем этаже здания одного из постсоветских НИИ. Приезжала на работу я рано, хоть и ездила из ближайшей области, не люблю переполненные электрички. Как правило, кабинет проектировщиков открывала я, так как прибывала минут за сорок до начала рабочего дня. На этаже возле лифта был выход на балкон. Обычно балкон использовали для того, чтоб подышать воздухом, покурить или просто остыть в одиночестве, когда голова перегрета.Раза четыре за стеклянными дверями балкона я наблюдала стоявшего там старичка в клетчатом пиджаке и явно видавших лучшие времена брюках. Он смотрел на меня, я - на него, кивала в качестве приветствия, поскольку кричать сквозь стекло двери балкона смысла не видела, и поворачивала в коридор, в котором был наш кабинет. Человек в фирме новый, я не всех сотрудников еще узнавала в лицо.Ну курит деда и курит, значит, так надо.Через несколько недель я была на совещании в кабинете генерального директора. После совещания обратила внимание на фотографию коллектива фирмы, в рамке висевшую на стене. На ней был запечатлен и мой знакомец - дедушка.- Кто этот мужчина, - спросила я директора из праздного любопытства. - Не вижу его почти, по удаленке трудится или пенсионер на свободном графике?На что директор ответил, что видеть его я не могла, путаю, наверное, сотрудник этот умер еще в 2012 году, хотя до последних дней был очень крутым специалистом в сфере телекоммуникаций, несмотря на возраст.Вот вам и ранние приезды на работу.С выдумкой у меня совсем плохо (если кто не верит), а вот с головой, слава Богу, хорошо, ситуация абсолютно реальная, паре завсегдатаев сайта рассказывала ее ранее.

Ключевые слова: Встреча балкон работа фотография авторская история

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