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Истории из жизни

И вам доброе утро

В январе этого года я устроилась на работу в одну из московских фирм, снимавшую офис на последнем этаже здания одного из постсоветских НИИ. Приезжала на работу я рано, хоть и ездила из ближайшей области, не люблю переполненные электрички. Как правило, кабинет проектировщиков открывала я, так как прибывала минут за сорок до начала рабочего дня. На этаже возле лифта был выход на балкон. Обычно балкон использовали для того, чтоб подышать воздухом, покурить или просто остыть в одиночестве, когда голова перегрета.

Раза четыре за стеклянными дверями балкона я наблюдала стоявшего там старичка в клетчатом пиджаке и явно видавших лучшие времена брюках. Он смотрел на меня, я - на него, кивала в качестве приветствия, поскольку кричать сквозь стекло двери балкона смысла не видела, и поворачивала в коридор, в котором был наш кабинет. Человек в фирме новый, я не всех сотрудников еще узнавала в лицо.
Ну курит деда и курит, значит, так надо.

Через несколько недель я была на совещании в кабинете генерального директора. После совещания обратила внимание на фотографию коллектива фирмы, в рамке висевшую на стене. На ней был запечатлен и мой знакомец - дедушка.

- Кто этот мужчина, - спросила я директора из праздного любопытства. - Не вижу его почти, по удаленке трудится или пенсионер на свободном графике?

На что директор ответил, что видеть его я не могла, путаю, наверное, сотрудник этот умер еще в 2012 году, хотя до последних дней был очень крутым специалистом в сфере телекоммуникаций, несмотря на возраст.

Вот вам и ранние приезды на работу.

С выдумкой у меня совсем плохо (если кто не верит), а вот с головой, слава Богу, хорошо, ситуация абсолютно реальная, паре завсегдатаев сайта рассказывала ее ранее.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:45
Сегодня, 01:41 by Восьмая теньПросмотров: 513Комментарии: 4
+15

Ключевые слова: Встреча балкон работа фотография авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 16:06
+2
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Комментариев: 832
А после разговора с директором еще видели?) Прикипел видать к работе и сердцем и душой. Плюс
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#2 написал: Восьмая тень
Сегодня, 16:12
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Комментариев: 393
Цитата: Tigger power
А после разговора с директором еще видели?) Прикипел видать к работе и сердцем и душой. Плюс

Я видела его раза 3-4 в первый месяц работы.
Потом уже нет. Да и офис в апреле переехал в другое место.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#3 написал: vorona2017
Сегодня, 19:53
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Это ж как нужно любить свою работу что бы ещё и после смерти туда являться. Видимо на самом деле этот человек настолько прикепел к работе.
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#4 написал: просто Вася
Сегодня, 23:11
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Классическая история, но именно такое и происходит чаще всего. Плюс, мне понравилась публикация.
Зарегистрирован: 14.02.2014
      
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