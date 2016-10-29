Самые странные сны, которые я видел

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:46

Причина: Авторская стилистика сохранена

Stasogyg Просмотров: 60 Комментарии: 4 +6 Вчера, 22:46 by

Мне частенько снятся бредовые, ужасные и загадочные сны. Интересно, а есть ли на этом сайте люди, которым снятся вещи куда хуже? Ну, вот вы только почитайте!Всякий раз, видя этот сон, я оказывался в тёмное время на улице. Меня охватывала паника, страх, хотя ещё даже ничего страшного не происходило. Я начинал куда-то бежать и, оглядываясь, видел за собой четырёхметрового здоровяка. Он преследовал меня явно не с целью пообщаться. Я бежал от него, прятался во всевозможных подвалах, дырах в стене, чужих домах. Колосс тянул свои руки, но не мог ничего сделать.Бывало, я отправлялся в путь из одного посёлка в другой. И всякий раз длина пути и его содержание было разным. То, проходя мимо озера, я спокойно мог опустить в воду руку и достать рыбу. То, бывало, прямо у самого берега откапывал монеты абсолютно разных эпох. Иногда рядом с озером находилось кладбище. Время от времени возле кладбища возникала огромная радиовышка, от которой уходили прямо в дорогу тросы, и создавалось ощущение - только тронь, и они лопнут, разрезая тебя напополам. А редко, крайне редко, вместо кладбища и вышки стоял величественный белокаменный мавзолей, выйдя из которого, ты оказывался посреди оживлённого города.Интересно, что я всегда отправлялся в путь и никогда не доходил до конца. Один раз случилось, что леса, которые справа от дороги, оказались стенами храма, внутри которого стояла катапульта. Бред.Меня не раз убивали во сне. Один раз прямо возле собственного дома. Резко остановилась машина, и бандит в маске из пистолета всадил мне пулю прямо в лоб. Проснулся мгновенно.Другой раз я, скорее всего, находился на некой войне. И было ясно, что мы её проигрываем. Убитый горем, я приставил пистолет к виску и нажал на курок. Почувствовал лёгкое жжение. Стало темно. И всё. И эта темнота продолжалась до тех пор, пока не зазвенел будильник. Недавно я во сне с какой-то целью убил непонятное гуманоидное существо. Надо было отрезать голову. Было отвратительно, но я справился и снова проснулся от звона будильника, а не от ужаса. Странно всё это.А вот в одном из самых приятных снов мне было вновь 7-8 лет. Меня поцеловала в щёчку девочка, ну прямо с ангельской внешностью. И мне не нужно было ничего другого. Я ощутил, что мне хочется просто любоваться ею и восхищаться. Я потерял её из виду. Осмотрелся. Вокруг белый и не холодный, но и не горячий песок. Около обрыва мой лучший друг на пороге небольшого ларька играет в солдатиков. Я присоединяюсь к нему. Играем вместе, о чём-то разговариваем. Всё.В последнее время, перед тем, как звенит будильник, я слышу от одного из персонажей сна: "Сейчас будет звонок. Иди, дружище".Иногда голос и не успевает договорить, как я уже просыпаюсь от громкой мелодии.Мог бы ещё что-нибудь рассказать, да только большинство снов забываю, как бы ни старался запомнить. Надеюсь, кому-то интересно будет это почитать.

Ключевые слова: Великаны сны мертвецы рай авторская история

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