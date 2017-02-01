Как истолковать этот вещий сон?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:21 by

В июле умер мой друг. Мы работали вместе, дружили семьями.Это был исключительный человек: умница, энциклопедист, очень тонкий и чуткий, порядочный, весёлый и мудрый.Он когда-то спас моего мужа, помог вовремя найти квалифицированного кардиолога.А сам себя, увы, не уберёг. Инфаркт, вскоре инсульт. Ушёл в 53 года.Мы с мужем до сих пор не пережили эту потерю. И вот на днях я вижу сон. Как будто мы собрались в нашей крохотной столовой на работе, что-то выпиваем и веселимся, и тут сын моего друга (он тоже давно у нас работает) начинает говорить по мобильнику, вдруг произносит: «поговори, это тебе!» — и передаёт мне трубку.И я совершенно отчётливо слышу голос умершего Серёги: «Маринка, привет! Передай Алесечке» и короткие гудки. (Алесечка — это его вдова, он любил её по-настоящему, страстно и верно).От ужасного расстройства, что не расслышала, не поняла, я проснулась в слезах.И сейчас не знаю, что делать, рассказать Алесе об этом видении?И что я ей могу поведать? А может, только расстрою молодую вдову?Но Серёгин голос слышала, как живьём. Что хотел сказать? Как понять?Автор: м.

Ключевые слова: Смерть друга сон телефон видение вдова

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