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Сны

Как истолковать этот вещий сон?

В июле умер мой друг. Мы работали вместе, дружили семьями.
Это был исключительный человек: умница, энциклопедист, очень тонкий и чуткий, порядочный, весёлый и мудрый.
Он когда-то спас моего мужа, помог вовремя найти квалифицированного кардиолога.
А сам себя, увы, не уберёг. Инфаркт, вскоре инсульт. Ушёл в 53 года.
Мы с мужем до сих пор не пережили эту потерю. И вот на днях я вижу сон. Как будто мы собрались в нашей крохотной столовой на работе, что-то выпиваем и веселимся, и тут сын моего друга (он тоже давно у нас работает) начинает говорить по мобильнику, вдруг произносит: «поговори, это тебе!» — и передаёт мне трубку.
И я совершенно отчётливо слышу голос умершего Серёги: «Маринка, привет! Передай Алесечке» и короткие гудки. (Алесечка — это его вдова, он любил её по-настоящему, страстно и верно).
От ужасного расстройства, что не расслышала, не поняла, я проснулась в слезах.
И сейчас не знаю, что делать, рассказать Алесе об этом видении?
И что я ей могу поведать? А может, только расстрою молодую вдову?
Но Серёгин голос слышала, как живьём. Что хотел сказать? Как понять?


Автор: м.
Источник.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:21
Сегодня, 08:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 26Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смерть друга сон телефон видение вдова

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