Мои кошмары

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:38

Причина: Стилистика автора сохранена

Шарлотта Корде Просмотров: 59 Комментарии: 1 +4 Вчера, 17:38 by

С детства мне снятся очень яркие сны с сюжетом, со множеством деталей и невероятно реалистичные. Во сне я ощущаю запахи, прикосновения, вкус. От жизни они практически неотличимы.Первый кошмар, что я увидела, приснился мне в возрасте между четырьмя и пятью годами.Я увидела удава, который полз по карнизу и медленно спускался вдоль шторы, прямо по направлению к постели моих родителей, в комнате которых я тогда спала. Я услышала, как отец говорит моей матери: "Смотри-ка, да ведь это удав ползет!".Проснулась я в таком ужасе, что разбудила маму и стала спрашивать, водятся ли у нас удавы.Позже сны продолжились. Вот несколько из них.Этот сон я увидела, когда мне было примерно 11-12 лет, остальные - до 14 лет.В ту пору у нас была собака, которая имела дурную привычку лаять на всех прохожих. Из-за этого на меня часто ругались прохожие, и гулять с ней было для меня испытанием.В ту ночь я увидела, что гуляю среди ночи с этой самой собакой и еще другой, черной собакой. В руках у меня две кошки, черная и белая. Второй собаки и кошек в реальности у нас не было. Город вроде знакомый, а вроде и нет.Темно и тихо, на улице ни души.Я иду и выхожу на площадь, тут вижу одинокого прохожего в плаще и шляпе.Собака, как всегда, сорвалась и начала лаять на него, я замерла, ожидая услышать брань. Вместо этого прохожий медленно повернулся, и я с ужасом увидела, что у него под шляпой не голова, а голый череп. Мертвец повернулся, посмотрел на меня глазницами, а затем вдруг разинул пасть и захохотал.Я проснулась в холодном поту.Кстати, спустя несколько лет у нас появилась еще и черная собака, а потом сначала черная кошка, а потом белый кот.Я поднимаюсь на гору, высоко-высоко. И вот, взглянув вниз, я буквально замерла от восторга перед видом, который передо мной открылся.Внизу была восхитительная зеленая долина, впереди горы с заснеженными пиками. Я стояла так высоко, что была почти вровень с облаками.И вдруг я увидела, как одно облако летит необычайно быстро. Это меня удивило, но когда оно приблизилось, я поняла, что это стая птиц. И когда они подлетели еще ближе, я вдруг услышала страшный крик. И я поняла, птицы кричат от ужаса.За ними следует буря, когда она их настигнет, то все птицы умрут. Они долго пытались спастись, но, наконец, отчаялись и вот теперь так страшно кричат.Я увидела сон, как будто я поднимаюсь на вершину башни по лестнице. При этом происходит землетрясение, башня качается под ногами, точно вот-вот рухнет, но я все равно бегу.А навстречу мне льются потоки крови, заливают лестницу, я поскальзываюсь на крови, чую тошнотворный запах, но продолжаю бежать, потому что остановиться мне нельзя. Затем навстречу мне летят отрубленные человеческие головы, как капуста, я переступаю и все равно бегу. Кто-то пытается бежать следом за мной, но падает, и я одна достигаю вершины башни и вижу грозовое небо и страшную бурю.Я иду по площади незнакомого города с необычайно узкими улочками и выхожу на площадь. Там посередине вижу помост, обитый черным сукном, и понимаю, что это эшафот, хотя я эшафота в жизни не видела. Рядом сложены пустые гробы с золотыми крестами на крышках. Я зачем-то открываю один из них, чувствую неприятный запах. В голове рождается мысль: "А, так ведь это завтра будут казнить мятежников, гробы для них".Нужно заметить, что кошмары мои сбылись, потому что впоследствии я и вправду повидала массу ужасов в жизни.

Ключевые слова: Сон кошмар мертвецы смерть горы птицы буря авторская история

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