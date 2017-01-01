Любовь родственников после смерти

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

TiTaN_2017 Просмотров: 49 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:51 by

Моей бабушки не стало, когда мне исполнилось 14.Она сильно заболела и скоропостижно скончалась в ноябре 1999 года.Мы друг для друга были самыми любимыми людьми, хотя я родилась и росла в полной порядочной семье, родительского тепла мне хватало. Но именно бабушка была для меня почти божеством.Друг без друга не могли мы прожить и недели. Хоть бывали у нас разногласия, но её слово для меня было закон, и оберегала она меня от всяческих бед. Никогда не обижала бабушка вниманием и других своих внука и внучку, моих двоюродных брата и сестру, но меня любила настолько, что это было почти осязаемо. Тем тяжелее мне было перенести её потерю.Для меня разом весь мир рухнул. Я ей говорила:— Что же ты меня с собой не забрала, оставила здесь одну!Долго я по ней плакала и просилась, ждала её как живую, уже и 40 дней давно миновали, дело ближе к году шло.И вот снится мне моя бабушка, как при жизни разговаривает со мной о чём-то. А я чувствую, что ей скоро идти пора, насовсем, и давай плакать и проститься, мол, не оставляй меня здесь, забери с собой, не могу без тебя жить, так мучаюсь.А она платочек носовой достала, слёзы мне вытерла и говорит:— Не плачь, нельзя тебе со мной.Тут я просыпаюсь и сначала испугалась от неожиданности, а потом мне стало так легко и спокойно — склонилась и обняла меня моя бабушка, а потом, видя мой испуг, немного отошла от кровати. Только была она вся такая из света, и от неё веяло умиротворением, добротой и безграничной любовью. Простояла она немного и растворилась. Но я почувствовала, что не исчезла она совсем, она всегда незримо рядом.Её отпустили и разрешили мне показаться, чтобы я не горевала так сильно, утешить меня.С тех пор и горести, и радости я по-прежнему делю с ней, и всё она обо мне и знает, и видит, и помогает в трудную минуту. А 30 апреля 2014 родилась у меня дочка, синеглазая, как и моя бабушка, а у меня глаза зелёные. Через какое-то время я узнаю, что это день ангела Тамары. Так звали и мою бабушку. Дочка меня обожает, она такая же добрая и справедливая, всегда защитит того, кто слабее. Может, это она?Автор: Витаминка.

Ключевые слова: Бабушка потеря сон дочь

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