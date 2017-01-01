Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сны

Любовь родственников после смерти

Моей бабушки не стало, когда мне исполнилось 14.
Она сильно заболела и скоропостижно скончалась в ноябре 1999 года.
Мы друг для друга были самыми любимыми людьми, хотя я родилась и росла в полной порядочной семье, родительского тепла мне хватало. Но именно бабушка была для меня почти божеством.
Друг без друга не могли мы прожить и недели. Хоть бывали у нас разногласия, но её слово для меня было закон, и оберегала она меня от всяческих бед. Никогда не обижала бабушка вниманием и других своих внука и внучку, моих двоюродных брата и сестру, но меня любила настолько, что это было почти осязаемо. Тем тяжелее мне было перенести её потерю.
Для меня разом весь мир рухнул. Я ей говорила:
— Что же ты меня с собой не забрала, оставила здесь одну!
Долго я по ней плакала и просилась, ждала её как живую, уже и 40 дней давно миновали, дело ближе к году шло.
И вот снится мне моя бабушка, как при жизни разговаривает со мной о чём-то. А я чувствую, что ей скоро идти пора, насовсем, и давай плакать и проститься, мол, не оставляй меня здесь, забери с собой, не могу без тебя жить, так мучаюсь.
А она платочек носовой достала, слёзы мне вытерла и говорит:
— Не плачь, нельзя тебе со мной.
Тут я просыпаюсь и сначала испугалась от неожиданности, а потом мне стало так легко и спокойно — склонилась и обняла меня моя бабушка, а потом, видя мой испуг, немного отошла от кровати. Только была она вся такая из света, и от неё веяло умиротворением, добротой и безграничной любовью. Простояла она немного и растворилась. Но я почувствовала, что не исчезла она совсем, она всегда незримо рядом.
Её отпустили и разрешили мне показаться, чтобы я не горевала так сильно, утешить меня.
С тех пор и горести, и радости я по-прежнему делю с ней, и всё она обо мне и знает, и видит, и помогает в трудную минуту. А 30 апреля 2014 родилась у меня дочка, синеглазая, как и моя бабушка, а у меня глаза зелёные. Через какое-то время я узнаю, что это день ангела Тамары. Так звали и мою бабушку. Дочка меня обожает, она такая же добрая и справедливая, всегда защитит того, кто слабее. Может, это она?

Автор: Витаминка.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:51
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:51 by TiTaN_2017Просмотров: 49Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Бабушка потеря сон дочь

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.