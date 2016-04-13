Сон об ушедшем отце

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:54

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Сон, по моему мнению, это неразгаданная часть нашего бытия. Почему мы видим сны? Кто руководит определёнными периодами нашей жизни, зная, в какой момент послать нам разрешение той или иной дилеммы во сне, с которой мы сталкиваемся и не можем решить наяву?У моей сестры умер муж молодым, было ему 47 лет. Сердечный приступ. Больше всех не могла в себя прийти моя племянница. Отца она обожала и боготворила. Не помню, сказал кто-то из мудрых: «Сложнее всего детям объяснить уход родителей в раннем возрасте: почему ты ушёл и ни сказал мне ни единого слова?». Вообще этот ребёнок, на тот период ей было 17 лет, всегда видела странные сны. Например, долго не могла решить задачу по математике и заснула, вся в задумках о её решении. А во сне пришёл мужичок в древнегреческой одежде и на доске объяснил, как этот пример решается. Ну, хочу сказать, её странные сны уже никого не удивляют.Так вот, эта милая девочка пережила самое ужасное, что может пережить ребёнок в её возрасте. Потерю отца. Отца, который никогда за всю свою жизни ни разу не повысил на неё голос. Они дружили и уважали друг друга. Вот теперь его нет. Её мир рухнул у неё же на глазах. Она была на занятиях, утром он был жив, вернулась после — его уже не стало. Слёзы, ливень слёз племянницы, бесконечное хождение на кладбище. Никто и ничто её не успокаивало. Бесконечные вопросы, почему он умер. Если её не было дома, значит она была на могиле отца.Так продолжалось долго, пока однажды она не увидела сон. В тот самый день, уже после четырёх месяцев истерики по отцу, она осталась у меня и захотела прилечь. Было дневное время. Спала она больше двух часов. Проснулась взволнованной и сказала, что видела сон. Дальше с её слов.Вижу, что иду по пещере длинной и сквозь щели падает солнечный свет. Шла долго, пока не дошла до стены — не каменной, а словно из плотной ткани, хотела дотронуться, но почувствовала, что она очень горячая, если дотронусь, могу обжечься. И слышу голос сквозь эту плотную, обжигающую ткань. Голос сказал, что он Бог, он знает, что я на него в обиде за отца. Здесь я могу попросить у него всё, что хочу. Я сказала:— Хочу отца назад в мою жизнь, верни мне его!— Пожалуйста, забирай, только он слеп. Таким отец тебе нужен? — ответил Бог.— Нужен!— Тогда забирай!Я и забрала его, завалила на плечи и несла, куда шла, с собой. Он был тяжёлым, но я его несла. Отец был недоволен. Но я упорно хотела оставить его у себя. Долго несла, думала, что упаду от его тяжести, еле держалась на ногах. Потом одевала, завязывала ему шнурки на ботинках. Выходила гулять с двоюродными братьями, смотрю, как отец остался позади и ворчит:— Ну зачем ты меня мучаешь, зачем ты меня сюда привела? Ты же видишь, я не знаю, куда идти. Я же ничего не вижу, верни меня обратно, пожалуйста.Я сдалась, отвела его туда, откуда взяла. На прощание отец попросил меня не плакать, показал маленькое детское одеяло и сказал:— Когда ты плачешь, я прячусь под этим одеялом. Не плачь.Отец ушёл, он поднялся на высокую гору. Вокруг была зелень и солнце. А я опять очутилась в той самой пещере. Опять со мной говорили через обжигающую ткань. Бог сказал мне:— Когда ты захочешь увидеть или забрать отца, проси только у меня. Я буду тебе его возвращать, но он будет или без ног, или без рук. Потому что каждый раз, когда ты плачешь, твои слёзы причиняют ему невыносимую боль.Тут сон закончился. Открыв глаза, племянница первым делом попыталась встать с кровати, но не смогла. От того, что она во сне несла отца на спине, та тяжесть отдавалась дрожью в ногах. Как будто несла наяву. В подробностях рассказав мне сон, она сказала, что больше плакать по отцу не станет:— Если мои слёзы отдаются болью для него там, это я не смогу вынести здесь. И я отпускаю его с миром. Думаю, так, как убедили её во сне, наяву никто не смог бы сделать! И она действительно перестала плакать. Каким-то образом высшим силам удалось убедить ребёнка, что светлая память лучше горьких слёз.

Ключевые слова: Отец сердечный приступ смерть сон боль

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