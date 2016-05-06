Глаза

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:44

Такаюки Просмотров: 603 Комментарии: 3 +5 Вчера, 22:44 by

- Они все считают меня сумасшедшим, но я прав в том, что они существуют. Год назад они убили всю мою семью, друзей, - хриплым голосом произнес Алекс.- Кто они? - с насмешкой произнес его собеседник, сидящий напротив.- Эти существа всегда выглядят по-разному, но у всех вместо глаз просто тьма.После этих слов он побледнел, достал сигарету и дрожащей рукой поднес её ко рту.- Ты ничего не употреблял? - собеседник задумчиво задал вопрос Алексу.- Скорее всего, ты не веришь, но они могут прийти за каждым. Например, ты завтра можешь не проснуться, врачи скажут, что это был просто сердечный приступ, остановка сердца во сне. Один я буду знать, что они приходили к тебе…- И что они делают со своими жертвами? - с недоумением спросил его собеседник.- Этого я не знаю, в ту ночь я чудом спасся, - сказал Алекс, бросив окурок на землю и, достав вторую сигарету, закурил.- Что было в ту ночь?- Я сидел за компьютером, как и всегда. Моя жена и дети спали, в соседней комнате я услышал странные звуки, но не придал этому значения. Когда я посмотрел на часы, то увидел, что уже 3 часа и вспомнил, что мне нужно идти на работу. Зайдя в спальню, я остолбенел от страха: над кроватью, где спала моя жена, было это существо! Я поступил, как трус, убежал, бросил свою семью! - со слезами на глазах произнес Алекс, но продолжил свой рассказ. - В 9 часов, когда уже посветлело, я зашел домой... Ком в горле застыл, я не мог закричать! Я увидел тела своих родных, но на этом эти твари не остановились, они убивали всех, кто был мне дорог. Но я нашел одну закономерность -все те, кому я рассказал это, умирали. Теперь ты знаешь это, - с насмешкой произнес Алекс.Свет луны осветил полностью лицо Алекса. Его собеседник застыл. Ведь у него в место левого глаза была черная дыра. Раньше он этого не замечал, ведь Алекс сидел боком.

Ключевые слова: Монстры диалог глаза существа авторская история

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