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Страшилки

Глаза

- Они все считают меня сумасшедшим, но я прав в том, что они существуют. Год назад они убили всю мою семью, друзей, - хриплым голосом произнес Алекс.
- Кто они? - с насмешкой произнес его собеседник, сидящий напротив.
- Эти существа всегда выглядят по-разному, но у всех вместо глаз просто тьма.
После этих слов он побледнел, достал сигарету и дрожащей рукой поднес её ко рту.
- Ты ничего не употреблял? - собеседник задумчиво задал вопрос Алексу.
- Скорее всего, ты не веришь, но они могут прийти за каждым. Например, ты завтра можешь не проснуться, врачи скажут, что это был просто сердечный приступ, остановка сердца во сне. Один я буду знать, что они приходили к тебе…
- И что они делают со своими жертвами? - с недоумением спросил его собеседник.
- Этого я не знаю, в ту ночь я чудом спасся, - сказал Алекс, бросив окурок на землю и, достав вторую сигарету, закурил.
- Что было в ту ночь?
- Я сидел за компьютером, как и всегда. Моя жена и дети спали, в соседней комнате я услышал странные звуки, но не придал этому значения. Когда я посмотрел на часы, то увидел, что уже 3 часа и вспомнил, что мне нужно идти на работу. Зайдя в спальню, я остолбенел от страха: над кроватью, где спала моя жена, было это существо! Я поступил, как трус, убежал, бросил свою семью! - со слезами на глазах произнес Алекс, но продолжил свой рассказ. - В 9 часов, когда уже посветлело, я зашел домой... Ком в горле застыл, я не мог закричать! Я увидел тела своих родных, но на этом эти твари не остановились, они убивали всех, кто был мне дорог. Но я нашел одну закономерность -
все те, кому я рассказал это, умирали. Теперь ты знаешь это, - с насмешкой произнес Алекс.

Свет луны осветил полностью лицо Алекса. Его собеседник застыл. Ведь у него в место левого глаза была черная дыра. Раньше он этого не замечал, ведь Алекс сидел боком.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:44
Вчера, 22:44 by ТакаюкиПросмотров: 603Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Монстры диалог глаза существа авторская история

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 08:51
+1
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Комментариев: 657
Выходит Алекс и есть то самое существо без глаз. Он же год назад прикончил свое семейство и теперь убьет своего собеседника. Неожиданный финал. ПЛЮС.
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#2 написал: zlataN
Сегодня, 12:23
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 6
Не ожиданый конец. +
Зарегистрирован: 21.03.2017
#3 написал: Япона Мать
Сегодня, 13:14
0
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Комментариев: 49
Шикарно! Несомненно плюс!
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