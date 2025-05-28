Странные каналы theCRTV97 и ĐįĕĻ𝟮𝟭𝟬𝟭𝟮𝟬

Странные каналы theCRTV97 и ĐįĕĻ𝟮𝟭𝟬𝟭𝟮𝟬Обычно всякие страшные истории связаны с мистикой и начинаются совершенно неожиданно. Не знаю, как тут с мистикой, но начало моего «знакомства» с данным каналом и видео на нём были действительно неожиданными.
Сегодня утром я с хорошим настроением открыл «Ютуб» и захотел посмотреть свои любимые видео, но во вкладке рекомендаций, помимо всем известных блогеров, меня встретило странное видео с интригующим названием russia22010, в котором демонстрировалась изменённая реклама, призывающая к акту... Мягко говоря, Роскомнадзора.
После беглого прочтения описания видео я решил перейти на (возможно) второй канал автора, последним видео на котором оказалось сильно изменённое аутро канала «Мульт», в котором под помехи и весёлую музыку демонстрируется надпись «МЫ ВСЕ УМРЁМ».
После этого я решил углубиться в комментарии под изначальным видео автора theCRTV97, однако далеко копать мне не пришлось. Первый же закреплённый комментарий был оставлен от канала, последнее (или, что более вероятно, крайнее) видео которого представлено выше. Скорее всего, данный комментарий являлся шифром, и я очень заинтересовался, сразу решив дешифровать это послание. Получив после дешифровки лишь странный набор букв (шифр Цезаря, ровно как и другие способы шифрования, выдают что-то в стиле «выдфдыдвш!»), я решил отступить. Надолго ли? Пока не знаю.
UPD: буквально час назад я открыл вкладки «Записи» на обоих каналах, и, судя по записям в сообществе, theCRTV97 — обычный канал, занимающийся постингом довольно качественных крипи-видео категории «Взлом [каналнейм]», создан 19 февраля 2023, судя по геолокации — в Австрии, но вот со вторым каналом всё куда интереснее.
Во вкладке «Записи» имеется лишь одно сообщение, в котором имеется ссылка на Телеграм-канал автора. О содержании уже ТГ-канала многого сказать не получится, так как по сути там представлены видео со взломами, а также замыленные изображения, на одном из которых демонстрируется... Да, всё тот же акт «выхода с сервера по своей воле». Любопытно, но Телеграм-канал автора ĐįĕĻ𝟮𝟭𝟬𝟭𝟮𝟬 был предположительно создан 6 мая 2025 года, а его Ютуб-канал — 31 марта всё того же 2025.
В заключение хочу написать, что это моя первая история такого рода и первая история, которая случилась со мной вот так случайно, когда я не искал никаких приключений на свою ж... голову. Маловато мистики? Да уж, маловато, но лично для меня это было глотком свежего воздуха после тонны абсолютно абсурдных и никому не нужных «крипипаст» из категории «Смертельные файлы». Всем спасибо за прочтение и главное: цените жизнь, она у вас одна.
Новость отредактировал Летяга - 28-05-2025, 13:38
Причина: Стилистика автора сохранена
28-05-2025, 13:38 by Slasho90Просмотров: 377Комментарии: 0
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