Мозг Терминатора.rar

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

NordmanPro Просмотров: 340 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:02 by

О файлеФайл Мозг_Терминатора.rar (известен также под различными другими именами), представляет собой стандартный rar-архив, весом 805 Kb.СодержаниеАрхив содержит в себе следующие файлы:ightJust.rar — закрыт паролем, предположительно содержит сам «паранормальный» файл ightJust.ify.ightJust(2%).bin — бинарный (hex) файл, вероятно содержащий 2% от общего объема данных исследуемого файла.ightJust(text).jp — закрыт паролем, содержание не очевидно. Возможно содержит какие-то данные полученные в ходе изучения исходного файла.screen.rar — закрыт паролем, судя по названию архива содержит какие-то графические данные, вероятно полученные в ходе изучения объекта.screen lab.rar — архив, содержащий скриншоты интерфейса программ, используемых при изучении файла. На них изображены некоторые важные для изучения исходного файла данные.отчёт Инны.eml — файл являющейся копией электронного письма, содержащий основную информацию об исследуемом объекте (отчет).ИсторияЭто несколько необычная история, которая с одной стороны относится к тематике крипи, а с другой — явно перекликается с реальными событиями из совсем другой области. Также особенность этой истории является то, что она на столько свежая, что еще не успела обрасти полноценной легендой, хотя возможно в данном случае сам факт наличия этого файла, уже резко выделяется из привычной реальности...Точная дата первого упоминания в сети не известна. Предположительно файл появился в сети в октябре 2015 года. Файл был впервые выложен в закрытой пиринговой сети (на форуме), посвященный компьютерной тематике и в том числе изучению различной паранормальной информации (тематика НЛО, паранормальные файлы, Deep Net, сталкинг и т.п).Выложил файл в сеть неустановленный пользователь под ником Ne0:ds. Из его сообщения следует, что файл был им случайно обнаружен на неопознанном ftp сервере, основная тематика которого была посвящена программированию робототехники. Собственно пользователь Ne0:ds дал подробное описание файла и предложил произвести его вскрытие. Тема быстро обрела популярность.Через некоторое время сам Ne0:ds, участвующий в работе по вскрытию архива написал на форуме странное сообщение: по его словам ночью в его квартире раздались странные звуки шагов и непонятный техногенный звук, описанный им как схожий с работой пневматики. По его словам — создалось ощущение будто бы за дверью спальни двигается некий механический объект, типа робота... Эти звуки также были услышаны домашними животными — собакой и кошкой. Собака позже была найдена им в кладовой, куда вероятно спряталась от опасности, хотя и отличалась агрессивным нравом. Кошка находилась в спальне, и первая проснулась от звуков. Также на громкие тяжелые шаги пожаловались утром соседи с низу («просьба по ночам не топать!»).Переборов страх Ne0:ds выглянул из спальни в коридор, когда звуки стихли, но ничего там необычного не увидел (кроме спрятавшейся собаки).Со слов Ne0:ds история повторялась три ночи подряд, после чего, он оставил следующее сообщения на форуме: « Да ну н... этот файл, я не хочу сойти с ума или чтобы меня уе... призрачный робот. Я сливаюсь...». Больше его на форуме и в сети не видели.Второй жертвой файла стала девушка, также участвующая в попытке вскрыть файл. Поздно вечером, она возвращалась с работы, идя по пустынной улице в спальном районе. По ее словам: улица была совсем пуста, она упиралась в дом с закрытым внутреннем двором. Именно в этом дворе она и проживала на съемной квартире. Зайдя во двор — абсолютно пустой, она направилась к своему подъезду, но неожиданно заметила, что от него (дверь подъезда при этом точно не открывалась) к ней на встречу двигается высокая фигура в пальто. Было очень темно и она не могла разглядеть кто это был, но сразу заметила странную походку человека, сильно напоминающей шаги некого робота. Девушка сильно испугалась и громко закричав выбежала из двора. Испытав шок, она пробежала два квартала, добравшись до своей подруги...Следующее сообщение наиболее интересно. Его автор Андрей К. 15 октября 2015 года, возвращался от своего однокурсника домой в районе 12 часов ночи, его дорога пролегала через гаражный район (дорога проходила рядом с гаражами). Проходя через один из пролетов между рядами гаражей, Андрей неожиданно увидел яркую вспышку (словно от резко включенной сварки), после чего на фоне очень тусклой лампочки старого фонаря, в месте вспышки показалась необычная фигура, которая побежала в его сторону (при этом Андрей утверждает, что слышал какой-то неясный лязг). Испугавшись он бросился прочь, но добежав до края гаражного района, обернувшись так и не увидел преследователя. Впрочем, сам Андрей решил, что это ему померещилось.Некий неустановленный пользователь сети и участник этой ветки форума также поведал историю: среди белого дня на оживленной местной толкучке рынка он заметил человека явно двигающегося в его направлении. Сразу он не понял, но когда присмотрелся то увидел, что у мужчины искусственная металлическая рука (протез, частично из пластика, пальцы металлические), однако толпа людей не позволила мужчине подойти к нему, сам же автор сообщения потерял этого странного человека из виду. Больше он его не видел.В теме на форуме также было еще несколько сообщений и множество комментариев к ним, однако 1 ноября 2015 года, форум был полностью удален.ИсследованиеОригинальный файл Мозг_Терминатора.rar удалось обнаружить в другой пиринговой сети, где к слову также были сообщения о паранормальных ситуациях, когда пользователем казалось, что их преследует робот.Никаких паранормальных свойств сам файл не проявляет. Однако сразу следует учесть необычную степень сжатия файлов, содержащихся в архиве (если исходить из данных о реальном размере исходных файлов и %-х сжатия). Впрочем, это не является критичным и довольно спорно.Никаких данных о пользователе Ne0:ds найти не удалось, его дальнейшая судьба остается неизвестной.Девушка-пользователь была найдена (вышла на связь с исследователями, после письма) и подтвердила произошедшую с ней историю полностью. К сожалению никакой дополнительной информации она не предоставила. Что-либо точно подтвердить она не в состоянии, так как испытала шок от испуга в тот вечер и мелкие детали не запомнила.Андрей К. Также вышел на связь, историю подтвердил, однако признался, что был в тот вечер под сильным алкогольным (а возможно не только) опьянением и все им увиденное вполне могло быть галлюцинацией.Остальных участников обсуждения идентифицировать и обнаружить не удалось.Архив был изучен группой исследователей.Файлы ightJust.rar, ightJust(text).jp, screen.rar извлечь не удалось. Подбор пароля пока не принес никаких результатов.Файл ightJust(2%).bin содержит 173 КБ HEX-кода непонятного содержимого. Анализ не принес ощутимых результатов. С уверенность можно сказать, что это не исполняемый файл, не изображение и не видео. С большей вероятность можно утверждать, что это часть файла структурированных данных (дата-файл).Файл screen lab.rar содержит скриншоты (снимки экрана), содержащие информацию по исследуемому файлу ightJust.ify:00003.png — содержит изображение свойств файла ightJust.ify, следуя которым можно сказать,что этот файл был создан 16.06.2060 года и имеет размер 3.1 Gb.00005.png — содержит изображение бинарного кода начала файла (ightJust.ify).00006.png — содержит изображение интерфейса hex-редактора с участком кода файла (его начало, совпадающее с содержимом файла ightJust(2%).bin).00007.png — содержит изображение интерфейса hex-редактора с участком кода файла, демонстрирующий конец осмысленного содержимого файла.00008.png — содержит изображение интерфейса hex-редактора с участком кода файла, демонстрирующий конец файла.отчет Инны.eml — содержит копию следующего электронного письмаФайл можно было скачать здесь http://fayloobmennik.cloud/5615513 но теперь данный сайт не работает. Файл действительно очень редкий его скачали всего лишь 6 человек возможно у кого нибудь он остался, если он у вас есть прошу свяжитесь со мной

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