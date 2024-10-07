Maledictum.wmw

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

Strelok_351 Просмотров: 126 Комментарии: 0 -1 Вчера, 18:03 by

Это был октябрь 2017-го года.Я и парочка моих друзей, смеха ради, решили залезть в старую больницу, которую забросили ещё в начале девяностых. Обычная заброшка, уже полуразвалившаяся и полностью обнесённая местными алкашами и охотниками за металлом. В своё время, больницу посчитали сильно убыточной, поэтому её и закрыли, заменив новеньким, ну, тогда новеньким, больничным комплексом, а здание так и оставили вместе со всем оборудованием.Когда мы залезли во внутрь, солнце уже село и нам пришлось включить наши карманные фонарики. Мы ходили по коридорам, заглядывали в палаты и кабинеты, в некоторых палатах даже осталась какая-то мебель и прочая мелочёвка.На третьем этаже мы нашли кабинет заведующего отделением, каким именно отделением мы не узнали, потому что часть таблички с названием отделения выцвела и прочесть то, что там было, стало невозможно. Однако именная табличка почти не пострадала, «Спиридонов В.И.» гласила она. Мы с ребятами вошли в кабинет, на удивление этот кабинет весьма хорошо сохранился, там была выцветшая кушетка, два пустых стеллажа, и стол на котором стоял старенький компьютер периода середины восьмидесятых. Естественно, он уже не работал. Что самое странное, почему-то эту весьма дорогую вещь, особенно для тех времен, оставили гнить в стенах этой больницы. Тут мой друг решил приколоться надо мной и резко напугал меня, из-за чего я ударился спиной об стеллаж, с которого с резким грохотом упала коробка, из которой высыпались дискеты, все они были сломаны или просто испорчены, все кроме одной. Она выглядела новой, словно время никак не тронуло её, на передней стороне к дискете был небрежно приклеен лист с надписью «Maledictum 3», на остальных дискетах были такие же надписи, отличались только цифры. Сам лист был уже весьма потрепан.Я решил забрать дискету, ибо моё «детское» любопытство не позволило бы оставить её гнить дальше, фото дискеты прилагаю ниже.Вдоволь нагулявшись, я вернулся домой.Я вставил дискету в мой старый ПК с разъёмом для дискет, который остался ещё с 2008-го года, на найденной дискете была сжатая папка, которая весила ровно столько, сколько всего вмещает эта дискета, в этой папке ещё одна папка. И так тридцать девять раз. В последней папке находился видеофайл в расширении .wmw, назывался он просто «Maledictum». Т.к я был студентом-медиком я знал латынь и смог перевести название файла, а также и надпись на дискете, как «Проклятие». После открытия файл поприветствовал меня помехами. Что стоит отметить, видео было через чур хорошего качества, что весьма удивило меня, ведь видео такого качества, даже в сжатом формате не могло поместится на дискету.Через пару секнуд появилась надпись «Tu quis es?», что переводится как «Кто ты?», затем появилась фотография. Очень тяжело было понять, что запечатлено на ней, потому что помехи сильно мешали рассмотреть её полностью, на фото были изображены врачи, в несколько рядов, затем новая надпись «Infirmus es» - «Ты болен». Новое фото. Даже с паузой я не смог понять, что там было показано. Новая надпись «Sodes vade» - «Пожалуйста, уходи». Ещё фото, это была фотография хирургов проводящих какую-то операцию, следом ещё одна надпись «Non potes adiuva nos amplius quam vos can auxilium...» - «Нам больше не помочь, также как и им…», затем начали быстро мелькать самые разные фотографии из анатомических музеев, но самое страшное это был звук, абсолютно отвратительная какофония из самых разных звуков и белого шума, причём громкость как будто выкрутили на 300%, после этой жести на экране появилась новая надпись. «Dimitte, et mori» - «Прости и умри», видео резко оборвалось, видимо и эта дискета всё же была повреждена.Я так и не понял, что это было, поэтому предоставляю это видео на ваше обозрение, единственный эффект от видео это боль и писк в ушах на пару дней, из-за дикой громкости «какофонии», сделайте звук тише, сильно тише. Больше вроде ничего со мной не случилось. Однако кто и как смог поместить такое видео на дискету? Этот вопрос до сих пор не даёт мне покоя.Сам файл:

Ключевые слова: Смертельный файл видео дискета авторская история

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