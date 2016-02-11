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Истории из жизни

Странный случай в заводоуправлении

Я сегодня случайно встретила бывшего коллегу, еле узнали друг друга, двадцать лет почти не виделись. Оба вспомнили про странный случай, который произошёл в начале 2000-х в заводоуправлении.

В то утро за мужем рано приехала машина, поэтому и мне пришлось на работу намного раньше отправиться. Он обычно меня подвозил. Зима, мороз, раннее утро. Еще абсолютно темно, на улицах никого. И даже площадь перед заводоуправлением не освещена, с деньгами плохо было.

На проходной тоже еще никого, и полутемно. Я сняла с сигнализации свой кабинет и пошла на четвёртый этаж. Охранники попросили меня саму включить свет в коридоре. Иду, ничего не боюсь, выключателями щелкаю на каждой лестничной площадке.

Дошла до своего этажа, только сделала шаг по тёмному коридору, вдруг слышу - отчётливо в полной тишине громкий звук, как будто профессиональная машинистка работает на печатной машинке. Быстро-быстро, интервал, передвинула каретку, опять быстрая печать. Я остолбенела, печатных машинок-то давно уже не было. Дернула дверь в один кабинет, во второй - звук стал удаляться.

И тут мне стало по-настоящему страшно, ведь в охране сказали, что я пришла первая! Так рванула вниз по лестнице, что почти кубарем скатилась, и в охрану. У них глаза на лоб - никто не приходил до меня, вчера все кабинеты сдали под сигнализацию.

Пошли наверх вместе с начальником караула. Звук печатной машинки услышали оба еще на последнем лестничной марше. Включили свет в коридоре. Машинка работала. Тогда начальник караула начал дёргать все двери подряд. Звук убегал, дошёл до последней двери и замолк.

Мы тоже ушли, в полном недоумении. Объяснения произошедшему не было. В свой кабинет я пошла, когда уже начали подходить люди. Долго обсуждали этот случай, но причину так и не нашли. Наверняка ничего сверхъестественного, но что именно это было, до сих пор непонятно.

Автор: Лесовинка.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:29
Сегодня, 02:29 by ulianojkaПросмотров: 266Комментарии: 5
+10

Ключевые слова: Здание лестница коридор охрана звуки

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Комментарии

#1 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 02:43
+4
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 157
Сталкивался с подобными явлениями лично, плюс за историю. Возможно когда нибудь и свою напишу. Автору спасибо за рассказ
Зарегистрирован: 11.02.2016
#2 написал: Kinigos
Сегодня, 04:51
+1
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Репутация: (137|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 153
Возможно автор наблюдала эффект Доплера. Где-то работал передвижной механизм, может на территории самого завода, к тому же дело происходило зимой, а в холодном воздухе звуковая волна распространяется намного дальше. Физика, во всем физика.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:18
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3414|-1)
Публикаций: 2 511
Комментариев: 13 345
Цитата: Kinigos
Возможно автор наблюдала эффект Доплера. Где-то работал передвижной механизм, может на территории самого завода, к тому же дело происходило зимой, а в холодном воздухе звуковая волна распространяется намного дальше. Физика, во всем физика.

Вынужден с Вами согласиться.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                    
#4 написал: Летяга
Сегодня, 08:30
+1
Онлайн
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Публикаций: 939
Комментариев: 9 425
Цитата: Kinigos
эффект Доплера.


Эффект Доплера - это изменение частоты и, соответственно, длины волны излучения, воспринимаемой наблюдателем, вследствие движения источника излучения относительно наблюдателя. Ничего похожего в истории нет.
Но даже если я чего-то не поняла, что звучало-то? Прикидываясь печатной машинкой. Звук уж больно специфический.
Хочется сослаться на хрономиражи (если они есть).
++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#5 написал: Kinigos
Сегодня, 08:41
-1
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Репутация: (137|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 153
Цитата: Летяга
Эффект Доплера - это изменение частоты и, соответственно, длины волны излучения, воспринимаемой наблюдателем, вследствие движения источника излучения относительно наблюдателя. Ничего похожего в истории нет.

Акустический эффект. Перемещение звуковой волны. Красочный пример- вспомните звук приближающегося/отдаляющегося поезда.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
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