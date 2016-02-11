Странный случай в заводоуправлении

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:29

ulianojka Просмотров: 266 Комментарии: 5 +10 Сегодня, 02:29 by

Я сегодня случайно встретила бывшего коллегу, еле узнали друг друга, двадцать лет почти не виделись. Оба вспомнили про странный случай, который произошёл в начале 2000-х в заводоуправлении.В то утро за мужем рано приехала машина, поэтому и мне пришлось на работу намного раньше отправиться. Он обычно меня подвозил. Зима, мороз, раннее утро. Еще абсолютно темно, на улицах никого. И даже площадь перед заводоуправлением не освещена, с деньгами плохо было.На проходной тоже еще никого, и полутемно. Я сняла с сигнализации свой кабинет и пошла на четвёртый этаж. Охранники попросили меня саму включить свет в коридоре. Иду, ничего не боюсь, выключателями щелкаю на каждой лестничной площадке.Дошла до своего этажа, только сделала шаг по тёмному коридору, вдруг слышу - отчётливо в полной тишине громкий звук, как будто профессиональная машинистка работает на печатной машинке. Быстро-быстро, интервал, передвинула каретку, опять быстрая печать. Я остолбенела, печатных машинок-то давно уже не было. Дернула дверь в один кабинет, во второй - звук стал удаляться.И тут мне стало по-настоящему страшно, ведь в охране сказали, что я пришла первая! Так рванула вниз по лестнице, что почти кубарем скатилась, и в охрану. У них глаза на лоб - никто не приходил до меня, вчера все кабинеты сдали под сигнализацию.Пошли наверх вместе с начальником караула. Звук печатной машинки услышали оба еще на последнем лестничной марше. Включили свет в коридоре. Машинка работала. Тогда начальник караула начал дёргать все двери подряд. Звук убегал, дошёл до последней двери и замолк.Мы тоже ушли, в полном недоумении. Объяснения произошедшему не было. В свой кабинет я пошла, когда уже начали подходить люди. Долго обсуждали этот случай, но причину так и не нашли. Наверняка ничего сверхъестественного, но что именно это было, до сих пор непонятно.Автор: Лесовинка.

Ключевые слова: Здание лестница коридор охрана звуки

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