M3talik.rarФайл: M3talik.rar
Класс: Смертельно опасный
Первое упоминарие: http://www.aperturescience.com/(возможно-http://www.superbad.com/index.html)
ОПИСАНИЕ:
Файл формата .rar с высоким уровнем сжатия имеет очень мощный пароль, но мне удалось взломать его методом брутфорса с помощью программы-BrutusA2
Пароль от файла-$?M%fb%|nX2#(было трудно :))
В архиве привудствуют и другие файлы формата .dll и . cfg. Но самый опасный это "bad codes.txt"это текстовый документ с консольными командами для командной строки. Опасность заключаетсяв том что активирует этот код. Есть 4 строчки кода вот одна из них(3 из них потерянный).
Вот картинка первой строчки кода-Посмотреть код
Этот код самый безобидный(максимум это вред компу, в виде трояна или криптора). Остальные коды несут большую опасность, особенно 4 самый и смертельно опасный(минимум вам грозит расстройство нервной системы и парализация головного мозга и к тому же смерть компу).
Все команды запускаются только через файл "M3talik.exe" Эта консольными программа в стиле kali linux является площадкой для ввода команд только с тем кодом который я описал раньше. Вы можете вписать и свои комманды, но для этого нужно хорошо знать языки программирования такие как: ассамблер, C++, C#, паскаль и.т.д.
Консоль ответит кодом на ваш вопрос программным кодом(на том языке на котором вы написали вопрос).
ВОЗДЕЙСТВИЕ:
Человек получает информацию не фильтров очёмона и из-за этого может возникнуть перегрузка мозга. Ещё одной опасностью является опасность базы данных консоли(она знает всё). Консоль может выдать ответ на любой вопрос и это и есть опасность. Ещё как я уже говорил опасность представляют bad команды они могут убить или по колесить пользователя.
При исследования файла будте аккуратны!
Сам файл-Скачать файл
Сегодня, 12:34 by TcherBerПросмотров: 20Комментарии: 0
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