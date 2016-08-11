HELLSONG.MP3

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

YanSFcrusher Просмотров: 80 Комментарии: 1 -2 Вчера, 15:01 by

Если же говорить об ощущениях, данный файл может вызвать неприятные ощущения, но, скорее всего, здесь влияние громких шумов и присутствия явного ультразвука, хотя наличие всяких частот можно, думаю, исключить, ибо данные частоты комп не может передавать, т.к. не имеет широкого частотного диапазона и спец. усилителя, сабвуфера и прочих элементов. У меня он при первом прослушивании вызвал вкус крови в горле, но это могло мне показаться. На фоне этого симптома мне стало как-то не по себе, впрочем, в смертельных файлах я являюсь скептиком и вообще не верю в их существование, ибо всё подобное создаётся человеком. Неужели тот, кто это создал, сам не пострадал? Ещё вызывает вопрос язык, на котором лепечет мужик, это то ли латынь, либо иврит, либо шумерский - в общем, данный файл - какофония звуков, и, думаю, на моём месте любой бы ощутил бы неладное.П.С. Звуки описать не могу, скажу одно: они слишком уж типичные для сатанинских. Также: это моя первая и, надеюсь, последняя статья на этом сайте, ибо обратился к вам за помощью, потому что об этом файле нигде нет инфы.

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