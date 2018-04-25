Melodin.exe

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:13

Причина: Изменён раздел.

Lemonchik Просмотров: 48 Комментарии: 2 -1 Вчера, 09:13 by

Название: Melodin.exe.Класс: неизвестен, возможно, крайне опасный.Распространение: практически не встречается.Первое упоминание: 21 декабря 2008.Описание:Melodin.exe - полулегендарный файл, уступающий по количеству домыслов вокруг него только файлу BarelyBreathing.exe. Сообщалось, что его размер - 812 919 байт. Последствия единственного в истории запуска файла - разрушения в радиусе порядка 500 метров.Исследование:Первое упоминание о нем поступило от корейской группы Файлы 21. Попытка запуска файла привела к полному уничтожению здания штаба группы, самой группы, а также приблизительно 90 человек гражданских. Правительство Южной Кореи заявило, что виной произошедшему был взрыв газа. Через неделю пропали без вести еще около 60 человек, которые были свидетелями происшествия. От двух из них были чудом получены данные, что фактически взрыва не произошло, однако, более полного описания добиться не удалось.Впоследствии файл был случайно обнаружен сотрудником американской группы Файлы 21. Однако попытки скопировать его стандартными способами ни к чему не привели. Сотрудник привез файл в штаб группы, однако, спустя 4 дня файл бесследно пропал. Как оказалось, виной тому была неизвестная модификация вируса Trojan.Recendel, уничтожавшего определенные файлы системы.Модификация смогла деинсталлировать подчистую все антивирусы, установленные на жестком диске. Сотрудник составил протокол обращения в несколько антивирусных служб; специалисты попросили забрать жесткий диск. Однако специалисты пропали и, как выяснилось, никогда не работали в этой антивирусной компании. Также существует несколько непроверенных случаев появления этого файла.Файл: неизвестно.

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