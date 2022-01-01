Portae inferi vocarent curiosus.avi

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:26

Strelok_351 Просмотров: 110 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:26 by

Всем привет, я занимаюсь тем, что коллекционирую самый разный контент из самых разных мест и источников, самой разной тематики, в том числе и крипи. Сегодня я бы хотел поделиться с вами историей одной позиции из моей коллекции.Данное видео называется: Portae inferi vocarent curiosus.avi. Название написано на латыни, я немного знаю латынь и это название можно перевести как: "Врата Ада манят любопытных" расширение avi.Купил я его на одном из многочисленных сайтов-аукционов во всем известном даркнете, я достаточно часто пополняю коллекцию оттуда и этот случай не был исключением. Стоил лот сущие копейки, всего-то пятьдесят центов. После того как я оплатил свою покупку, мне пришёл zip архив с видео и текстовым документом, где была только одна строчка: "Timore, odio, dolore, homo est maledictus et non est salus ei.", что переводится как: "Страх, ненависть, боль, человек проклят, и для него нет спасения."Длительность видео составляет одну минуту и пятнадцать секунд, видеоряд составляет фотография, которую я точно видел, но тут она была другой, более устрашающей что ли... На протяжении всего видео видны быстро мелькающие помехи, которые очень сильно режут глаза. В видеоряде присутствует парочка, так называемых, "25-х кадров" однако поймать их я не смог, они мелькают слишком быстро. Скримеров или прочего нет, страх нагнетается звуковой дорожкой, которая представляет из себя странные шумы, которые усиливаются к концу видео.После первого просмотра у меня сильно разболелась голова, но скорее всего это из-за мелькающих помех, эпилептикам такое лучше не смотреть, да и если вы впечатлительный, смотреть тоже не стоит, других "эффектов" нет, но мало ли. Залил это видео для вас на ютуб, пока вроде не забанили.https://youtu.be/0ju7YsyKyBEАвтор - неизвестен.

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