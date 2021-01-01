letle.fusion

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:13

letlefusion Просмотров: 60 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:13 by

Я очень любил делать смертельные файлы. Однажды, сидя за программой для монтажа, я делал очередную пародию на Вайоминский инцидент. Но я увидел эффект, которого раньше не было, назывался он "letle.fusion". Я его решил протестировать и применить на одной сценке с face-gen рожей. Сначала как обычно - вылезло предупреждение, я согласился и... Программа вылетела. Мне стало жалко ту пародию на Вайоминг, и я зашёл в папку с сейвами. Но на удивление там был только файл "letle.fusion"... С надеждой на то, что у меня опять что-то вылетит, я открыл эту сохранёнку. Я был в шоке. Там действительно было какое-то видео! Жажда интереса заставила меня посмотреть, что это за видео... С самого начала я услышал звуки какой-то войны, но позже вылетел, как я понял, скример. Это была какая-то египетская мумия в инверсии с разных ракурсов. Позже вылетел текст, который я до сих пор не смог перевести. Дальше последовали картинки этой самой мумии, то с эффектами, то без них. Резкий текст с какими-то фразами остановил этот кошмар. Позже эта мумия под звуки басса стала то удваиваться, то дрожать. И в итоге появился текст-загадка, который скорее всего действительно что-то в себе нёс... появлялись цифры на чёрном экране. Позже одна более красная, и также дрожащая картинка мумии стала издавать напрягающие звуки... После этого я увидел что-то странное, похожее на улей, только чёрно-белый. Он приблизился, и после этого показалась жуткая картина этой-самой мумии, но какая-то странная... Это всё перебила анимация другой скульптуры, где один человек подаёт руку другому. Дальше быстро сменялись уже знакомые мне кадры с этого видео и появилось что-то, что мне снится по ночам... Какая-то иллюзия с арабским что ли текстом... И это всё закончил чёрный экран со звуками бомб. Что ж сказать... После этого видео у меня заболела голова, и я пошёл спать. Мне, как я уже говорил, приснилась эта иллюзия и какие-то кадры войны. Проснувшись, я больше не мог зайти в ту программу для монтажа, и мне пришлось её удалить. Но даже её переустановив, я не смог туда зайти...

Ключевые слова: Файл монтаж мумия картинка авторская история

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