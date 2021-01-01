Eyes.wmv

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:32

МаксКрипи Просмотров: 70 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:32 by

При просмотре этого файла, наблюдается головокружение, головная боль,галлюцинации (зрительные и звуковые), так же возможно повышенное сердцебиение и потливость а тек же самоубийство. Несет большой вред для человека. Не рекомендуется к просмотру эпилептикам. Видеозапись была найдена на DVD диске на чердаке. Автор и его намерения при создания данной видеозаписи неизвестны.Возможная причина создания:Мало кому известно, что уже не один десяток лет существует малоизвестная техника манипулирования сознанием, с помощью которой можно управлять человеком без его ведома. Этот метод гипноза в КГБ освоили в начале 70 годов. Секретные разработки, проводимые сотрудниками комитета госбезопасности, объединили восточный и западный подход к гипнозу. Проект, получивший кодовое название «Тайфун», перевернул все представления о гипнозе. В КГБ гипноз применялся сотрудниками ведомства для воздействия на подсознание нужного объекта и внушение ему необходимого алгоритма действий. Для введения в транс по новой технике гипноза не требовалось ни создания специальной обстановки, ни, тем более, согласия объекта. Манипулирование производилось при обычном разговоре. При этом после гипноза КГБ, у жертвы не оставалось никаких воспоминаний, что полностью отвечало задачам ведомства. Но занимались разработкой и видеоматериала способного вводить в состояние гипноза.

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