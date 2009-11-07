IMG 0006 - случайно найденное видео со странного YouTube канала





Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:59

Причина: Изменен раздел

wubtator Просмотров: 72 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:59 by

IMG 00064,52 МБastronaut.io00:05MP44 августа 2020 года7 ноября 2009 годаВидео было обнаружено с помощью малоизвестного сервиса astronaut.io. Этот сервис находит на YouTube видео с критически малым количеством просмотров (как правило, не больше двадцати), с названиями наподобие MOV 0000 и опубликованными за последнюю неделю. Учитывая то, что IMG 0006 по своей стилистике сильно выбивается из того, что там обычно попадается (съёмки улиц, людей, каких-либо мероприятий без монтажа на камеру телефона), было решено перейти на канал автора видео, на котором в итоге не оказалось больше ничего, кроме IMG 0006.Само видео длится пять секунд и представляет собой винтажную съёмку заката плохого качества, очевидно оцифрованную с видеокассеты — на это намекает пиксельная иконка в верхнем левом углу. Примерно с четвёртой секунды на видео появляются цветовые помехи. Звуковая дорожка в видео отдаленно напоминает сигналы коротковолновой радиостанции УВБ-76. В описании указана ссылка на скачивание полного видео, длящегося тоже 5 секунд. На этом моменте возникает логичный вопрос: если IMG 0006, загруженный на YouTube, длится пять секунд, а в описании прикреплена ссылка на якобы полную версию, которая при этом тоже длится пять секунд, то о каком тогда полном видео идёт речь? Неужели полное видео длится всего лишь на несколько миллисекунд дольше оригинала? Немного подумав, я всё же скачал архив с видео, но перед этим проверил его на вирусы — архив оказался абсолютно безопасен.Просмотрев свойства находящегося в архиве видеофайла, было выяснено, что он был создан 7 ноября 2009 года в 4 часа утра, имеет размер в 4,52 МБ и действительно длится обещанные пять секунд. Запустив его, поначалу ничего нового я не увидел, — абсолютно тот же видеоряд и звуковая дорожка, которые были в видео на YouTube. Однако то, что произошло дальше, заставило меня, мягко говоря, удивиться — видеоплеер отсчитал пять секунд, ползунок переместился в самый конец так, будто видео закончилось... но на самом деле оно не закончилось, а продолжило идти. Это сбило меня с толку. В этот момент отпали абсолютно все вопросы по поводу того, что же в описании подразумевается под "полным" видео.После заката последовала съёмка какого-то тёмного помещения. На фоне появились странные, режущие ухо звуки и отвратительный высокочастотный писк. Камера показывает стол, на котором стоит свеча. Далее план резко меняется и показывается похожее, но уже другое тёмное помещение. Также стоит стол, свечи, на столе лежат какие-то бумаги. Затем показывается вид на это же помещение из окна. Далее крупным планом показывается свеча, снятая в расфокусе. Кадр снова меняется, на этот раз показывается вид из окна изнутри помещения на стену дома и деревья вдали. Далее следует несколько фрагментов с бегущими лошадьми с разных ракурсов. Между этими фрагментами появляется короткий отрезок с низкочастотным звуком, показывающий шкуры животных. Затем короткий вид на деревья и внезапный отрывок с лицом человека крупным планом, очевидно с какой-то картины, сопровождающийся низкочастотным звуком, похожим на тот, что был в отрезке со шкурами. Далее следует вид на крест на куполе, сопровождающийся прерывистой звуковой дорожкой, похожей на ту, что была в начале.Следующий отрывок — вид на закат и капли, текущие с какого-то растения. Затем камера снимает птицу, летящую в небе. Цветовые помехи усиливаются и приобретают кровавые тона. Далее ещё один вид на купола. После этого показывается картина, на которой виден столб. Камера плавно опускается вниз и становится видно человека, повешенного на этом столбе. Вместе с этим слышна игра на пианино. Этот кадр резко обрывается очень коротким отрывком с тем же лицом человека крупным планом с картины, что появлялся несколько секунд назад, однако в этот раз всё снято в расфокусе. Отрывок аналогично сопровождается низкочастотным звуком.Последние кадры — вид на тот же закат, что был показан на первых секундах видео с сильно искаженной аудиодорожкой. Высокочастотный писк плавно исчезает, в верхнем углу появляется иконка паузы и экран становится синим.Очевидно, видео не длится пять секунд, а где-то в районе минуты. Не так важно, как это было сделано. Гораздо интереснее знать, кому это вообще было нужно? Зачем автору видео нужно было убедить нас в том, что оно длится пять секунд? Всё выглядит так, будто автор очень не хотел, чтобы кто-то видел полную версию, однако был крайне вынужден загрузить её в сеть. Видео действительно способно напугать неподготовленного человека своим весьма специфическим содержанием, однако больший интерес, конечно же, вызывает то, что длительность видеофайла, отображенная в свойствах и в видеоплеере, не соответствует действительности.

Ключевые слова: Закат помехи видео свеча авторская история

Другие, подобные истории: