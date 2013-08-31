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Смертельные файлы

Странный Youtube канал "Павел Коваленко"

Доброго времени суток! Заметил, что в разделе "Смертельные файлы" часто заливают статьи о Youtube каналах и файлах, и я хотел бы поделится одним странным YouTube каналом.
Около недели назад я сёрфил по интернету в поисках каких-то интересных каналов на YouTube. И наткнулся я на странный канал под названием "Павел Коваленко".
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Ссылка на данный канал
Сначала я не придал этому каналу значения, но, посмотрев видео, я был немного ошарашен содержанием.
Итак, для этой статьи я решил уделить пару видео, которые на мой взгляд были более странные.

1. "ППЛ-ПЛ-ПЛП-ЛПЛЛ-ППЛП-ЛП-ЛПЛ-ПЛП-ЛЛПЛ-ППЛП-ЛП-ЛПЛ"
Содержание этого ролика начинается с энергической музыки и со странной надписи.
"Дисперсия света, Гистограмма яблока 5"
На протяжении этой записи здесь видно, как видимо автор катается на велике по городу (скорее всего)


2. "Отрывок из к/ф Царь"
Здесь уже идет отрывок из фильма с плавно нарастающей музыкой и намеренно испорченным видео.
На самом видео присутсвуют различные надписи, которые я перевел в спойлер.

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3. "5-8-9-412 ПЛЛЛП-ЛЛПЛЛ-ПЛП-ЛЛПЛЛ-ПЛП-ЛП-"
Здесь видна "обложка", и то, что мы слышим, скорее всего является песней автора.


4. "(938:937:945)-455=?-?-? Неоткуда было мало ли себе так в смысле редко ли как-то чего либо 9876851."
Здесь мы видим икону Богоматери и некую композицию о раскаянии "Мы разбиваемся".


В разных видео присутствует шифр "A1Z26", на днях я попробую дополнить статью, расшифровав все.

На этом я пожалуй закончу. В основном этот канал, (ИМХО, скорее всего тот человек, кто создают эти ролики страдает какой-либо болезнью, пытается рассказать зрителям о проблемах (к примеру кредит)) выкладывает рандомные ролики с фильтрами, музыкой и различными размышлениями. Я старался восполнить этот пост крепче и лучше. Всем пока, с вами был neuron1.

Сайт для дешифровки: PlanetCalc: Шифр A1Z26
Канал автора: Павел Коваленко
Сегодня, 00:31 by neuron1Просмотров: 47Комментарии: 1
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Ключевые слова: Странный психоделика YouTube интересное авторская история

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Комментарии

#1 написал: SHINJIRO
Сегодня, 01:00
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Группа: Посетители
Репутация: (24|-2)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 350
Какая там болезнь. Человек просто любит под пивко побаловаться над всякой ерундой. Отдыхает одним словом.
Зарегистрирован: 31.08.2013
   
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