Странный Youtube канал "Павел Коваленко"

Доброго времени суток! Заметил, что в разделе "Смертельные файлы" часто заливают статьи о Youtube каналах и файлах, и я хотел бы поделится одним странным YouTube каналом. Около недели назад я сёрфил по интернету в поисках каких-то интересных каналов на YouTube. И наткнулся я на странный канал под названием "Павел Коваленко".
Ссылка на данный канал Сначала я не придал этому каналу значения, но, посмотрев видео, я был немного ошарашен содержанием. Итак, для этой статьи я решил уделить пару видео, которые на мой взгляд были более странные.
1. "ППЛ-ПЛ-ПЛП-ЛПЛЛ-ППЛП-ЛП-ЛПЛ-ПЛП-ЛЛПЛ-ППЛП-ЛП-ЛПЛ" Содержание этого ролика начинается с энергической музыки и со странной надписи. "Дисперсия света, Гистограмма яблока 5" На протяжении этой записи здесь видно, как видимо автор катается на велике по городу (скорее всего)
2. "Отрывок из к/ф Царь" Здесь уже идет отрывок из фильма с плавно нарастающей музыкой и намеренно испорченным видео. На самом видео присутсвуют различные надписи, которые я перевел в спойлер.
НАДПИСИ: Взяли кредит? А потом кто брал кредит спрашивается? 14-323-16-07 Маниакально-депрессивный психоз и потеря контроля над внутренним мировосприятием? Гурджиев Часы с кукушкой с какой стороны в вашей комнате висели бы возле окна? 386 534 Ну что я победил? Когда муж пошёл за пивом? Левой-правой-левой-правой Правой-левой-правой-левой Правой-левой Левой-правой-левой У вас нету оснований на что? Если доказать, — то что? Кто-то некогда когда-то что? А свидетели и жертвы где и кто? Есть деньги и всё плохо? А что если апасля? Не у тебя взяли кредит? Так если не у меня почему я должен отдавать его? Потому я и не должен отдавать его. Логично что не я должен отдавать кредит и не тот у кого его брали? Как себя не подставить? А кто вас уполномочил? Не вижу в этом логики? А в чем вы видите логику в отсутствии логики? Га это подстава нас забрали бы в Афишу слудить Ну а всё-таки что ещё? Потому случайных людей я не приглашаю на митинги, которые не понимают о чем я рассказываю, какой режим придется восстановить, а какой разрушить и почему, потому что он обречен на нищету и беззаконие в наши времена в век высоких технологий кому не всё-равно? Равнодушие, разочарование? Ты бы его спас рискуя собсвенно жизнью? Или тоже бы стоял смотрел? И на что власть потратит все ваши деньги и почему не на вас и не на ваше счастье? Возмущение? Недовольство изображать? Обойдемся тогда без вас? А зачем? Если это бесполезное увлечение? Чем недовольны мы что ли не можем объяснить? Или упрямство вещде победит или сила и упрямство везде победит, а потом не сможет справится с тем же противоположным упрямством и силой, которую слабаки став ещё сильней и начнут уничтожать? И тут возникает вопрос а как же иначе? Ну так вот иначе это законы,
Всем не хватит денег это тоже закон и сколько Столько сколько не надо сейчас... законы логики иначе. Есть деньги, всё плохо?
Что делать? фуххх Успокоиться, смириться, перетерпеть и сконцентрироваться и не загадываться больше этим вопросом будто вы не сами у себя спрашиваете Они не знают больше тебя а ты?
3. "5-8-9-412 ПЛЛЛП-ЛЛПЛЛ-ПЛП-ЛЛПЛЛ-ПЛП-ЛП-" Здесь видна "обложка", и то, что мы слышим, скорее всего является песней автора.
4. "(938:937:945)-455=?-?-? Неоткуда было мало ли себе так в смысле редко ли как-то чего либо 9876851." Здесь мы видим икону Богоматери и некую композицию о раскаянии "Мы разбиваемся".
В разных видео присутствует шифр "A1Z26", на днях я попробую дополнить статью, расшифровав все.
На этом я пожалуй закончу. В основном этот канал, (ИМХО, скорее всего тот человек, кто создают эти ролики страдает какой-либо болезнью, пытается рассказать зрителям о проблемах (к примеру кредит)) выкладывает рандомные ролики с фильтрами, музыкой и различными размышлениями. Я старался восполнить этот пост крепче и лучше. Всем пока, с вами был neuron1.