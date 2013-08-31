Странный Youtube канал "Павел Коваленко"

НАДПИСИ:

Взяли кредит?

А потом кто брал кредит спрашивается?

14-323-16-07

Маниакально-депрессивный

психоз и потеря контроля над внутренним мировосприятием?

Гурджиев Часы с кукушкой с какой стороны в вашей комнате висели бы возле окна?

386

534

Ну что я победил?

Когда муж пошёл за пивом?

Левой-правой-левой-правой

Правой-левой-правой-левой

Правой-левой Левой-правой-левой

У вас нету

оснований на что?

Если доказать, — то что?

Кто-то некогда когда-то что?

А свидетели и жертвы где и кто?

Есть деньги

и всё плохо?

А что если апасля?

Не у тебя взяли кредит?

Так если не у меня почему я должен отдавать его? Потому я и не должен отдавать его.

Логично что не я должен

отдавать кредит

и не тот у кого его брали?

Как себя

не подставить?

А кто вас уполномочил?

Не вижу в этом логики?

А в чем вы видите логику в отсутствии логики?

Га это подстава нас забрали бы в Афишу слудить

Ну а всё-таки

что ещё?

Потому случайных людей

я не приглашаю на митинги,

которые не понимают

о чем я рассказываю,

какой режим придется восстановить,

а какой разрушить и почему, потому что он обречен на нищету и беззаконие

в наши времена в век высоких технологий

кому не всё-равно?

Равнодушие, разочарование?

Ты бы его спас рискуя собсвенно жизнью? Или тоже бы стоял смотрел?

И на что власть

потратит все ваши деньги и почему не на вас и не на ваше счастье?

Возмущение?

Недовольство изображать?

Обойдемся тогда без вас?

А зачем? Если это бесполезное увлечение?

Чем недовольны мы что ли не можем объяснить? Или упрямство вещде победит или сила и упрямство везде победит, а потом не сможет справится с тем же противоположным упрямством и силой, которую слабаки став ещё сильней и начнут уничтожать?

И тут возникает

вопрос а как же иначе?

Ну так вот иначе это законы,



Всем не хватит денег

это тоже закон и сколько

Столько сколько не надо сейчас...

законы логики иначе.

Есть деньги, всё плохо?



Что делать?

фуххх

Успокоиться, смириться, перетерпеть

и сконцентрироваться и не загадываться

больше этим вопросом

будто вы не сами у себя спрашиваете

Они не знают больше тебя а ты?



13-17-13-17-13-17-13-17-13-17-13-17-13-17 12.12.12 19-3-6-20 9-1-12-18-29-20-30

17-18-16-2-13-6-14-1 19-16-23-18-1-15-33-20-30 19-17-16-12-16-11-19-20-3-10-6





neuron1 Просмотров: 47 Комментарии: 1 0 Сегодня, 00:31 by

Доброго времени суток! Заметил, что в разделе "Смертельные файлы" часто заливают статьи о Youtube каналах и файлах, и я хотел бы поделится одним странным YouTube каналом.Около недели назад я сёрфил по интернету в поисках каких-то интересных каналов на YouTube. И наткнулся я на странный канал под названием "Павел Коваленко".Сначала я не придал этому каналу значения, но, посмотрев видео, я был немного ошарашен содержанием.Итак, для этой статьи я решил уделить пару видео, которые на мой взгляд были более странные.Содержание этого ролика начинается с энергической музыки и со странной надписи."Дисперсия света, Гистограмма яблока 5"На протяжении этой записи здесь видно, как видимо автор катается на велике по городу (скорее всего)Здесь уже идет отрывок из фильма с плавно нарастающей музыкой и намеренно испорченным видео.На самом видео присутсвуют различные надписи, которые я перевел в спойлер.Здесь видна "обложка", и то, что мы слышим, скорее всего является песней автора.Здесь мы видим икону Богоматери и некую композицию о раскаянии "Мы разбиваемся".В разных видео присутствует шифр "A1Z26", на днях я попробую дополнить статью, расшифровав все.На этом я пожалуй закончу. В основном этот канал, (ИМХО, скорее всего тот человек, кто создают эти ролики страдает какой-либо болезнью, пытается рассказать зрителям о проблемах (к примеру кредит)) выкладывает рандомные ролики с фильтрами, музыкой и различными размышлениями. Я старался восполнить этот пост крепче и лучше. Всем пока, с вами был neuron1.Сайт для дешифровки: PlanetCalc: Шифр A1Z26 Канал автора: Павел Коваленко

Ключевые слова: Странный психоделика YouTube интересное авторская история

Другие, подобные истории: