xxxplacerВсем привет. Сразу скажу, что не верил в СФ и прочую ересь. Однако моё мнение поменялось, когда я нашел это -
xxxplacer. Я понял, что это группа в ВК, посвященная трекам и картинкам к ним, ничего не обычного, поищите, если хотите, и таких куча найдется.
Перехожу к самой истории. Я нашел этот паблик еще 2 дня назад, совершенно случайно, просто из интереса решил послушать треки.
Сделаю отступление от треков. Если вы перейдёте по ссылке, которую я оставил выше, то увидите колонку "Контакты". В ней вы увидите почту создателя. Даже дураку понятно, что почты типа "message666@gmail.hell" не существует. Я бы поверил, если бы в конце было не ".hell", а ".com". Я сам пользуюсь Гугл-почтой и знаю, о чем говорю.
Ну, и суть этой истории - пост от 19.10.2017 года. Он был, но если вы зайдете по ссылке, вы его там не увидите, потому что он удалён. Я не знаю, когда его удалили, и не знаю, с какой целью. Лишь могу сказать, что после прослушивания трека данного поста мне начались чудиться "монстры", дьявол и такой недалёкий бог как Иегова. Ну, вы все знаете: ходят по улицам бабушки и затирают про него. Я не могу сказать уверенно, что это было после трека, так как перед тем посещением паблика я смотрел хоррор по ноуту. Возможно, это лишь воображение, я ничего не знаю о таком. Возможно, автор паблика - тот еще программист, т.к пост был выложен 19.10.2017 в 666:666:666, а название трека состояло из перевёрнутых шестёрок, то есть 999:999:999.
Ну, ладно, если галюны и беспричинный страх можно списать на просмотр хоррора перед посещением и то, что я живу один, т.к мне 21 год, и я учусь в другом городе, а квартиру снимаю. Но я не знаю, как объяснить следующее...
Утром в 7:35 я поехал на учебу, ехать мне 20-25 минут, а занятия в 8:30 начинаются. Сначала всё было хорошо, но я живу в городе, где много узких улиц и темных мест, там редко ходят люди, а я хожу, потому что до остановки ближе. Иду я спокойно, прохожу дом, поворачиваю, а на улице светло же, утро. Из-за угла просто пулей вылетает какое-то животное, чем-то похожее на крупную собаку. Я очень испугался и сначала не понял ничего, но позже, когда, уже успокоившись, я шел на остановку, я почувствовал боль в локтях и пальцах ног. Остановившись и сняв ветровку, я увидел, что локти были в крови и без кожи. Ветровка была вся насквозь промочена кровью, оттуда и холод, который я почувствовал, когда подходил к остановке. В кроссовках была лужа, я уже и так понял, что мои ноги были в крови, и побежал домой.
Прибежав, я просто был в шоке: с пальцев как будто сняли кожу. Они сильно кровоточили, тогда я реально очень боялся и не подумал сфоткать всё это дело. Но без фотографий в такие истории почти никто не верит. Я был уверен, что то существо меня не зацепило, иначе я бы почувствовал его прикосновение. На учёбу я, естественно, не пошел.
Через час сидения дома я решил никому не рассказывать о произошедшем. Время было 8:40, я решил пойти в аптеку, т.к бинты кончались, а перевязывать, не тратя много материала, я не умею. Выйдя из дома и кое-как прихрамывая, я пошел в аптеку, только уже не тем путём, которым шел ранее. Дошел я удачно, все купил и пошел домой. Но вот возвращаясь, я попал очень серьезно. Я шел там, где почти всегда было темно, улица была обнесена многоэтажками по кругу, и свет падал только на детскую площадку, которая находится в центре. Я шел не по центру, пройдя некоторое расстояние, я зашел за угол и замер. На меня смотрели два белых глаза. Это была туша ростом примерно 182-183 см. Как я это понял? Я сам 183 см, и его глаза были наравне с моими, соответственно, я сделал вывод, что эта субстанция была того же роста, что и я. Белые глаза стали красными, послышалось рычание. Я не мог побежать, потому что меня словно парализовало от страха. Внезапно это существо стало ниже и резко выскочило из темноты, я увидел ту же "собаку", только вместо головы и лап у нее были череп с мехом и кости лап. Я понял, что существо сначала было с закрытыми глазами, как бы спало. Веки его были белого цвета. Резкое изменение в росте было связано с тем что, представьте, когда животное встает на задние лапы, оно становится выше, вот так и тут - эта тварь стояла на задних лапах. Позже, придя в себя, я увидел следы этого существа. Они были длинные, но дистанция между ними была маленькая, поэтому позже я не был уверен по поводу своих расчетов роста этой особи. Я быстро побежал домой, обработал ноги и локти и сел смотреть фильм. Было страшно, но я держался.
В заключение хочу сказать, что я по собственной глупости решил послушать тот трек и считаю, что он имеет что-то паранормальное. Всем спасибо за прочтение.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:01
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 08:01 by outmfffПросмотров: 28Комментарии: 0
Ключевые слова: Страх собака кровь ужас аптека учеба существо авторская история