Подарок

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:14

Причина: Изменен раздел.

Слепой стрелец Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:14 by

Раcтолкав клубы утреннего тумана, черный Гелендваген вывалился из густого осеннего леса на сильно заросшую травой дорогу, возле небольшого населенного пункта, состоящего из нескольких деревянных строений с покосившимися бревенчатыми стенами и ввалившимися внутрь деревянными крышами. Всю площадь вокруг домов, за частично стоящими участками забора, почти везде покрывали заросли крапивы и репейника.Крупный лысый мужчина за рулем автомобиля, пристально вглядываясь в предлежащий пейзаж, пытался угадать верное направление дороги, при том не завязнуть в непролазной грязи, да и не напороться на какую-нибудь корягу, мирно лежащую себе в траве.Медленно переваливаясь с бока на бок, подобно утке, Гелендваген подъехал, остановившись возле единственного сохранившегося в наиболее «живом» состоянии дома с невысокими деревянными воротами, почерневшими от времени. Мужчина в черном шерстяном пальто с шеей закрытой белым шарфом, в черных отглаженных брюках и дорогих кожаных ботинках того же черного цвета, открыв водительскую дверь, бодрым шагом обошел автомобиль и помог выйти пассажирке - светловолосой даме лет тридцати - тридцати пяти, в длинном кашемировом пальто и высоких кожаных сапогах кремового цвета, сумочка того же цвета висела на плече. Открыв другую дверь, с заднего сиденья автомобиля мужчина достал коробку, не очень большого размера, в зеленой подарочной упаковке, перевязанную бордовой атласной лентой, имеющую с одной стороны аккуратные, просверленные отверстия. Взяв коробку с подарком в левую руку, а правую предложив своей спутнице, лысый франт уверенно зашагал к воротам.Одна створка ворот медленно открылась, за ней показалась невысокая седая старушка, с аккуратно прибранными волосами и, в повидавшей всякого на своем веку, черной, меховой безрукавке, надетой поверх кофты серого цвета, черные калоши, с налетом пыли, выглядывали из под коричневой юбки с разноцветными заплатами.- Здравствуйте гости дорогие! Привет дочь, да и тебе, зять не хворать.- Здравствуйте, мама! С днем тещи, Вас, - поздоровался лысый и протянул коробку.- Привет, мама, это чтобы в глуши лесной, вдали от цивилизации не скучала, подарок тебе. С праздничком!- добавила гостья.- Да, его зовут Филипп, надеюсь, он присмотрит за тобой, а ты за ним.- Дочка, зятек, и когда это я по цивилизации скучать то начала, шутники.Зайдя с гостями в дом, старушка распаковала коробку, выпустив на пол упитанного енота, который с любопытством начал осматриваться, обнюхивая все вокруг себя. Черный кот на печи тут же навострил свои уши, включив режим видеонаблюдения, в два больших, зеленых глаза.- Кощеюшка, ты бы лучше с крышей мне помог, протекать начала, перекрыть бы ее не мешало, можно современным каким-нибудь кровельным материалом, только вот не матом, как ты любишь. А енот оно что ж, енот - это тоже хорошо. Филипп значит, ну что ж Филипп так Филипп.- Ладно, Яга, поможем мы тебе с крышей, но чуть позже, нынче дел много. Совсем замотался я, время нынче беспокойное. И не зови меня Кощеем, Константин Константинович теперь я - Костя значит.- Что ж, пусть Костя, давайте за стол, я пирогов напекла, чай с травами заварила, Василиса, где чашки знаешь, наливай всем.Пока Яга угощала гостей, Филипп деловито ходил по избе, по-хозяйски изучая обстановку, потом начал дергать Костю за штанину, пытаясь залезть на руки.- Ну иди сюда, шерстяной, - Кощей посадил енота на колени. Енот же, обнюхав лицо, с деловым видом, фыркая, принялся рыться за отворотом пиджака, засовывая свою любопытную мордашку во внутренние карманы.- Ну, можно за столом посидеть без енотов? - Василиса взяла Филиппа и опустила его на пол, тот же, засеменив, поспешил скрыться в соседней комнате, спрятавшись под кровать, при этом у кота, наблюдающего за происходящим, шерсть забавно поднялась на загривке, образуя потешный ирокез.Много ли, мало ли прошло времени за чаем, да разговорами, настало время гостям прощаться с хозяйкой, пока Яга дочь с зятем в дверях провожала, енот пулей выскользнул во двор и рванул прямиком за баню. Бабуля же, как только покатил автомобиль с гостями, в сторону леса, пошла за баню, чтобы отыскать сбежавший подарок. Там в траве Филипп, фыркая, что-то прятал в землю, зарывая ценный предмет носом.- Что тут у тебя? – Яга, отодвинув енота, вытащила из рыхлой земли твердый овальный предмет голубого цвета - яйцо, сжав его покрепче в кулаке, бабуля улыбнулась.- Да уж, будет у меня теперь новая крыша, зятек.

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