Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Подарок

Раcтолкав клубы утреннего тумана, черный Гелендваген вывалился из густого осеннего леса на сильно заросшую травой дорогу, возле небольшого населенного пункта, состоящего из нескольких деревянных строений с покосившимися бревенчатыми стенами и ввалившимися внутрь деревянными крышами. Всю площадь вокруг домов, за частично стоящими участками забора, почти везде покрывали заросли крапивы и репейника.

Крупный лысый мужчина за рулем автомобиля, пристально вглядываясь в предлежащий пейзаж, пытался угадать верное направление дороги, при том не завязнуть в непролазной грязи, да и не напороться на какую-нибудь корягу, мирно лежащую себе в траве.
Медленно переваливаясь с бока на бок, подобно утке, Гелендваген подъехал, остановившись возле единственного сохранившегося в наиболее «живом» состоянии дома с невысокими деревянными воротами, почерневшими от времени. Мужчина в черном шерстяном пальто с шеей закрытой белым шарфом, в черных отглаженных брюках и дорогих кожаных ботинках того же черного цвета, открыв водительскую дверь, бодрым шагом обошел автомобиль и помог выйти пассажирке - светловолосой даме лет тридцати - тридцати пяти, в длинном кашемировом пальто и высоких кожаных сапогах кремового цвета, сумочка того же цвета висела на плече. Открыв другую дверь, с заднего сиденья автомобиля мужчина достал коробку, не очень большого размера, в зеленой подарочной упаковке, перевязанную бордовой атласной лентой, имеющую с одной стороны аккуратные, просверленные отверстия. Взяв коробку с подарком в левую руку, а правую предложив своей спутнице, лысый франт уверенно зашагал к воротам.

Одна створка ворот медленно открылась, за ней показалась невысокая седая старушка, с аккуратно прибранными волосами и, в повидавшей всякого на своем веку, черной, меховой безрукавке, надетой поверх кофты серого цвета, черные калоши, с налетом пыли, выглядывали из под коричневой юбки с разноцветными заплатами.
- Здравствуйте гости дорогие! Привет дочь, да и тебе, зять не хворать.
- Здравствуйте, мама! С днем тещи, Вас, - поздоровался лысый и протянул коробку.
- Привет, мама, это чтобы в глуши лесной, вдали от цивилизации не скучала, подарок тебе. С праздничком!- добавила гостья.
- Да, его зовут Филипп, надеюсь, он присмотрит за тобой, а ты за ним.
- Дочка, зятек, и когда это я по цивилизации скучать то начала, шутники.
Зайдя с гостями в дом, старушка распаковала коробку, выпустив на пол упитанного енота, который с любопытством начал осматриваться, обнюхивая все вокруг себя. Черный кот на печи тут же навострил свои уши, включив режим видеонаблюдения, в два больших, зеленых глаза.

- Кощеюшка, ты бы лучше с крышей мне помог, протекать начала, перекрыть бы ее не мешало, можно современным каким-нибудь кровельным материалом, только вот не матом, как ты любишь. А енот оно что ж, енот - это тоже хорошо. Филипп значит, ну что ж Филипп так Филипп.
- Ладно, Яга, поможем мы тебе с крышей, но чуть позже, нынче дел много. Совсем замотался я, время нынче беспокойное. И не зови меня Кощеем, Константин Константинович теперь я - Костя значит.
- Что ж, пусть Костя, давайте за стол, я пирогов напекла, чай с травами заварила, Василиса, где чашки знаешь, наливай всем.

Пока Яга угощала гостей, Филипп деловито ходил по избе, по-хозяйски изучая обстановку, потом начал дергать Костю за штанину, пытаясь залезть на руки.
- Ну иди сюда, шерстяной, - Кощей посадил енота на колени. Енот же, обнюхав лицо, с деловым видом, фыркая, принялся рыться за отворотом пиджака, засовывая свою любопытную мордашку во внутренние карманы.
- Ну, можно за столом посидеть без енотов? - Василиса взяла Филиппа и опустила его на пол, тот же, засеменив, поспешил скрыться в соседней комнате, спрятавшись под кровать, при этом у кота, наблюдающего за происходящим, шерсть забавно поднялась на загривке, образуя потешный ирокез.

Много ли, мало ли прошло времени за чаем, да разговорами, настало время гостям прощаться с хозяйкой, пока Яга дочь с зятем в дверях провожала, енот пулей выскользнул во двор и рванул прямиком за баню. Бабуля же, как только покатил автомобиль с гостями, в сторону леса, пошла за баню, чтобы отыскать сбежавший подарок. Там в траве Филипп, фыркая, что-то прятал в землю, зарывая ценный предмет носом.
- Что тут у тебя? – Яга, отодвинув енота, вытащила из рыхлой земли твердый овальный предмет голубого цвета - яйцо, сжав его покрепче в кулаке, бабуля улыбнулась.
- Да уж, будет у меня теперь новая крыша, зятек.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:14
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 02:14 by Слепой стрелецПросмотров: 18Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Подарок енот зять авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.