Черный мундштук

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:43

Korsunayshka2412 Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:43 by

Прежде чем переходить к самому сну, расскажу немного о моей маме. Она родом из небольшого поселка. Отца своего она никогда не знала, а моя бабушка особо ее не любила. Даже после смерти приходила к моей маме во снах и сильно ее мучила, пока мама не накричала на нее, та попросила прощения и больше не снилась. Многих дорогих и близких она похоронила за свою жизнь. Она у меня очень дружна с нашим домовым, который всегда ее предупреждает о надвигающийся беде.В детстве, когда мы были с братом маленькими, каждое лето ездили в это село погостить. Поэтому этот дом я не могла не узнать.Описание сна: я в этом доме, обстановка та, что я помню из детства, сижу в зале, на диване у самой дальней стены. Напротив меня дверь. Дверь открывается, внутри комната наполнена белым светом. Из нее выходит пожилой мужчина. У него густая седая борода, белая рубашка, черные брюки. Он, долго улыбаясь, смотрит на меня и молчит. Его улыбка наполнена таким умилением. Вдруг он начинает медленно идти ко мне. Подойдя, он кладет мне в руку черный мундштук. Я слышу, как из той комнаты какой-то голос что-то говорит (я ничего не могу разобрать). Он начинает идти обратно, напоследок он снова оборачивается и смотрит на меня, как будто прощаясь, в его карих глазах читается радость. Он заходит в эту комнату и растворяется в этом белом свете.Наутро мы с мамой сидим на кухне и пьем чай. Я вдруг вспоминаю этот сон и рассказываю его. Она молча слушает меня, после слов "черный мундштук" на ее глазах появляются слезы. Она уходит в дом и через минуту выносит фотографию, на ней этот пожилой мужчина обнимает мою маму.Мама начинает рассказывать мне:- Это мой дедушка, твой прадедушка. Он умер за девять дней до твоего рождения. Мы были очень близки, он заменил мне отца. Мы похоронили его в белой рубашке и черный брюках, в карман которых мы положили ему с собой пачку сигарет и его любимый черный мундштук. Он всегда курил сигареты только с мундштуком... Наверное, на тебя приходил посмотреть. Он так хотел успеть тебя увидеть, первую правнучку.Честно, я не очень удивилась: это был не первый раз, когда во сне ко мне приходят покойные родственники, которых я никогда не видела. Иногда, пролистывая домашние альбомы с фотографиями, вижу знакомые лица из своих снов...

Ключевые слова: Сон мундштук прадедушка фотография дверь авторская история

Другие, подобные истории: