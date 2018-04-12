Огонёк искупления

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:26

YaMason Просмотров: 100 Комментарии: 6 +3 Сегодня, 10:26 by

Что такое привидение? Это неупокоенная душа умершего, привязанная к месту смерти. Место, к которому привязано привидение, не может пересекаться другим привидением. Связывать приведения могут разные факторы, одно из самых распространённых - это проступки привидения и насильственная смерть. Второе нас не интересует - наши привидения про первый вариант. Так вот, к чему это я?! Дело было давным-давно, как обычно.В одном старом престаром доме жили три приведения. Одно было слишком ленивое и спокойное, второе слишком беспокойное и боязливое, а третье слишком эгоистичное и жадное. Лето шло к концу, и осенний ветерок уже время от времени давал о себе знать, напевая свой мотив.- Пора уже утеплять дом. - решило беспокойное приведение. Оно закончило утеплять свою часть здания первым.Эгоистичное приведение начало утеплять свою часть здания, когда ему показалось, что пора, игнорируя просьбы беспокойного привидения сделать это пораньше.Ленивое привидение хотело утеплить дом вовремя, но ему было лень. Утеплять дом оно решило только в конце осени, когда начало уже основательно холодать, и всякий комфорт исчез.Зимой дом был полностью утеплён, и в нем наконец-то был комфорт.Шла середина зимы, стекла были изукрашены зимним рисунком, горизонт был укрыт кристально белой тканью, из-за которой выглядывали оголённые стволы деревьев. Так шёл день за днём, пока в один прекрасный момент вдалеке не показалось тусклое свечение, оно медленно и плавно передвигалось от дерева к дереву в сторону дома.Ленивое привидение не интересовалось тем, что там такое, эгоистичное привидение было заинтересовано, но дальше этой заинтересованности дело не заходило, беспокойное пыталось прищуриться как только могло, но видело лишь свет. Спустя дня два, свет был рядом с домом и уже целеустремлённо шёл к нему, пока не дошёл до двери. Там то все и разглядели, что это был за свет... Это был блуждающий огонёк, дух пожара, он искал для себя пищу, старый дом был идеален для этого.Но огонёк не стал вылизывать дверь дома, вместо этого он сказал:- Коли здесь хозяин есть, дай мне хворосту поесть, много я не попрошу, лишь дровами закушу.С этими словами огонёк затих, будто ждал ответа, но все молчали. Эгоистичное приведение считало «с чего это я должен идти к порогу отвечать, пусть отвечают другие», ленивое приведение ленилось спускаться к огоньку и отвечать ему, а беспокойное привидение боялось огонька, ведь привидения тоже горят, но потом никогда не тушатся, но отвечать было надо.Трусливое приведение медленно побрело по лестнице трясясь. Оно считало ступеньки, чтобы немного успокоиться, отчасти это у него это получилось, но, тут огонёк снова заговорил:- Одинокий видно дом, раз и звука нету в нём, сейчас тебя я проглочу да и дальше полечу.- Стой, тут есть я! - резко сказало беспокойное привидение, - здесь есть жильцы, но хвороста и дров тут не найти.- Я не уйду отсюда голодным. – изменил манеру речи огонек.Перепугалось привидение, но что поделать, поплыло отрывать половицы и доски от своей части дома.- Ты нам весь дом поломаешь, не будь таким эгоистом! - эгоистичное привидение ругалось, но трусливое его не слушало.Привидение пододвинуло половицы и доски к двери, собрало всю волю в кулак и оцепенело.- Я всё ещё жду угощения. - голос за дверью снова зазвучал.Тогда привидение приложило ещё усилие, и вновь нечего не вышло, оно пробовало снова и снова пока огонёк не сказал:- Хорошо, если ты отказываешься открывать дверь и кормить меня, то я, пожалуй, сам войду и съем всё, что посчитаю нужным.Тогда страх жить без двери и потерять в последствии крышу над головой, чтобы вечность мёрзнуть и мокнуть, пересилил страх загореться, и привидение открыло дверь.Перед пугливым привидением на пороге стоял свет, от которого исходило приятное тепло. Привидение потянулось за половицей и протянуло сгустку света. Половица моментально сгорала, но не обжигала привидение. С каждой половицей привидение всё меньше и меньше боялось огонька. С каждой половицей огонёк был всё теплее и теплее. С каждой половицей привидение было всё более и более прозрачным и лёгким. Воспоминания из жизни начали возвращаться, и как только огонёк доел последнюю половицу, привидение испарилось, последнее, что оно услышало - это благодарность за вкусные половицы и доски.Огонёк ушёл дальше блуждать, а привидений осталось лишь двое, две неупокоенные души, которые и после смерти не изменили своей природе.Что стало с третьим, спрашиваете вы? Третье изменило свою суть, получив то, чего ей так не хватало при жизни.

Ключевые слова: Приведение дом огонек половица авторская история

Другие, подобные истории: