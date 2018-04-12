Степан - медвежий пан

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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:46

Причина: Исправил КО.

Fahrengeit Просмотров: 106 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 10:26 by

Утренние петухи разбудили селян, и они, сонно потягиваясь, начали выходить из своих избушек на улицу. Среди них был и Степан - не по годам крепкий, рослый юноша, пятнадцати зим от роду. Был он кузнеца сыном, а что с матерью его случилось, он не ведал. И как бы ни пытался выпытать это у отца, тот молчал, лишь сокрушенно мотая головой. И не один раз подмечал Степан, как плачет по ночам кузнец, сжимая в руке платок, вне всяких сомнений, жене его любящей когда-то принадлежавшей.Тишина царила вокруг - скот просыпался вместе с людьми, собаки лениво покидали конуры и вылизывали спутанную после сна шерсть. Удивительная гармония царила в деревушке - домашние животные по мановению сил неведомых жили по тому же распорядку, что и их хозяева, даже спать они ложились в унисон.Но кое-что выделялось из этой безмятежности. Это был лес - дремучий да пугающий, да природе не подчиняющийся. Не единожды замечали люди, как ветки его старинных деревьев колыхались сами по себе, даже когда не было ни малейшего дуновения ветра.Кузнец, лишь только выйдя из жилища своего, тут же приступил к работе. С вечера он уже заготовил достаточное количество брусьев, теперь же начал раздувать меха. Степан же, желая помочь отцу, отправился собирать хворост. Он помнил напутствие родителя, в чащу темную не углубляться. Ибо помимо зверей разумных, раскинулись в глуби ее непроходимые болота. Завязнешь в таком - и не видать тебе спасения.И вот ходит мальчишка да ветки собирает, и взгляд от деревьев не отводит. Вызывают они у него чувства недобрые, пугающие. Кривые, ссохшиеся коряги, будто бы понарошку насаженные рядом с величественными вечнозелеными, тянули вперед свои ветви-лапы, будто пытались ухватить незадачливого паренька да утащить в неведомое. И слышались из чащи голоса, так похожи на человеческие, что мороз по коже шел от их звучания. Не хотел Степан затягивать работу свою, да вскоре и домой направился, чувствуя, будто смотрим ему в спину кто-то, но назад не оборачиваясь.Придя домой, юноша выложил хворост рядом с кузней. От плавильни шел жар - отец, будучи настоящим мастером, достаточно быстро развел огонь и теперь поддерживал его, раз за разом подкармливая его сухими ветками.- Помни, сынок, - заговорил он, вытирая с чела пот, - никогда не заходи в лес. Тропинок в нем нет, заблудишься, да не найдет никто тебя уже. Ты луч света во мне, не желаю я, чтобы погас он.Степан согласно кивнул головой, а сам отправился к домику неподалеку, где жила милая сердцу его девица Маруся.Была она ровесницей кузнечьего сына. Рослая, красивая, черноволосая, многие ухлестывали за ней, да добиться внимания ее не мог никто - уж слишком гордой слыла она да чистой, настоящей любви ждала.Гуляли они сейчас со Степаном вдвоем по деревушке да истории всяческие друг другу рассказывали. Солнце уже успело подняться, утренняя прохлада сменилась жарким днем, оживилось селение, голосами да красками дневными заиграло.- Скажи мне, Степанушка, - полушутливым голосом обратилась к спутнику своему Маруся. - Вот говоришь мне, что на все готов, дабы внимания моего добиться. А ты докажи сначала, так и буду я твоя.- Все сделаю, как ты скажешь, - в сердце юноши полыхал огонь настоящий, куда жарче, чем тот, что отец его в кузне разводил.- Прям уж все? - Маруся улыбнулась. -И даже в лес пойдешь?- Пойду! - решительно воскликнул юноша, тут же забывая все наставления кузнеца. - И даже больше - я шкуру медвежью достану тебе. Будет у тебя шуба новая, все подружки обзавидуются!Засмеялась девица, легонька поцеловала Степана в щеку и домой отправилась, а юноша стоял в раздумьях. Не верила Маруся, что выполнит юноша обещание свое, но и не знала, что этот ее поцелуй все сомнения в душе парнишки рассеял.Лишь только вечер спустился на деревушку, покинул тихонько Степан хижину. Знал он, что днем скрыться от глаз лишних было бы очень непросто. Не было в душе его страха, лишь мысли о столь любимой Марусе завладели им. Покинул он селение да и направился в сторону леса дремучего. Подошел он к зарослям, да страх впервые почуял. Деревья колыхались, скрипели, будто насмехались над ним. Ни малейшего дуновения ветра не ощущал юноша. Но образ девицы вновь всплыл в голове, и Степан, переборов страх свой, вошел в лес.И вот продвигался он вперед, сам не зная, куда, в надежде, что наткнется на берлогу. В руке сжимал он утащенный из дому меч - единственное оружие, выкованное отцом. Сотворил кузнец его шесть зим назад, и висел он ранее на стенке у камина, украшением выступая. И пусть он был более грубой работы, нежели хозяйские инструменты, но очень удобно в руку ложился, да веса Степан его почти не ощущал.И вот расступились заросли, и вышел юноша на проплешину небольшую. И предстала взгляду его берлога искомая, ветками припрятана. Лишь холмик выдавал ее. А подле берлоги этой медвежонок маленький сидел да без страха наблюдал за наглецом, посмевшим во владения лесные ночью вторгнуться. Приблизился Степан, меч выставил вперед, а животинка и не думала с места трогаться. И подумал он: "А что ж будет, если зарублю его я? На шубу Маруси хватить должно, отец с кожей подсобит. Да и мороки меньше будет".Не подумал юноша об одном лишь - не ходят в одиночку медвежата по лесу. Если мать их и отлучается, то совсем ненадолго. И раздалось грозное рычание за спиной Степана. Обернулся он, да так и застыл на месте, едва меч не упустив. Стояла перед ним медведица, да на четырех лапах, и даже при этом казалась выше него. Злоба в глазах ее сияла, медленным шагом начала приближаться она. И в этот роковой миг медвежонок, решив показать храбрость свою, прыгнул в сторону кузнечьего сына. Дернулась рука у мальчишки, взметнулся вверх клинок, да рубанул наотмашь малыша. Громко, совсем по-человечески вскрикнул он да наземь повалился. Кровь алая обагрила траву, погасла жизнь в глазенках.Взвыла медведица да ринулась вперед, откинув Степана в сторону. Гладила она ребенка своего, языком вылизывала, но понимала, что помочь уже не в силах ее. И вновь, со слезами в глазах, повернулась она к обидчику. Опомнился Степан и, выронив меч, со всех ног, не обращая внимания на заросли колючие, бежать кинулся.Бежал-бежал Степан по траве зеленой, да по камням острым. Все ноги в кровь изодрал, а медведица не отстает. Плачет, горючими слезами заливается. «Зачем ты, - кричит ему, - ребеночка моего убил?»Так три дня и три ночи бегал Степан, изголодал, исхудал, пока в болото не забрел. А болото то тягучее, страшное. Окружило паренька, смотрит – некуда бежать ему, не выбраться. И погрузли в трясине его ноги, и начала она затягивать охотника нерадивого. Бился он, рвался к свету, да лишь сильнее в болото погружался, будто схватил его кто-то да тянул к себе, на верную погибель. И сомкнулась тина над его головой, и померк свет вокруг.Очнулся Степан, холод чувствуя. Дрожа, присел он, бросил взгляд в сторону до оторопел. Сидел перед ним тот самый медвежонок, зарубленный им. И молвил он:- Спас я тебе, да не задаром. Быть тебе теперь хранителем леса - дома нашего. Не отвертеться тебе от судьбы такой, сам выбрал ее себе. Не бойся, с тобой буду я, помогать стану. Вот как искупишь вину свою, так и отпустим тебя.И яркое сияние обволокло кузнечьего сына, и почувствовал он, как тело его изгибается. "Маруся!" - крикнул он мысленно, да на четвереньки опустился. Покрыла шерсть его бурая, руки да ноги в лапы когтистые обратились. Лицо вытянулось, клики выступили изо рта. И вот, стоит на берегу огромный медведь, да сияет корона на голове его.Так и стал наш Степан хранителем леса дремучего, да и прозвали Лешим его. Умел он становиться человеком высоким, да волосами заросшим. Состарили годы его, седина покрыла, но по-прежнему бдит он владения свои, да все звери лесные слушают его. Помнит он слова спасителя своего, что придет час, да освободится он. А до того времени никто в чащу не ходит, ибо как рассердится Леший - так и гибель путника ждет. Заманит он в трясину или же такого страху напустит, что сердце не выдержит. А души лес не отпускает, вот и расходится нечисть по миру неупокоенная. Ведь нет Проводника, который сумел бы их в мир иной направить.

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