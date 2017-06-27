Профессор

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:38

Причина: Стилистика автора сохранена

lulutka2104 Просмотров: 1 832 Комментарии: 21 +49 Вчера, 20:38 by

Вот уже полтора года нет на свете замечательного педагога и просто хорошего человека, Степана Ивановича. Я решила рассказать историю, которая произошла с его семьей. Как-то, незадолго до своего ухода, он рассказал ее мне.Степан родился в небольшом поселке еще до войны. Семья была большая – мать и отец, бабушка и четверо детей, старшая дочь, два средних брата и самый младший озорник Степан. Сорванца все любили, хотя доставлял он много хлопот.Время шло… Как-то Степан напросился с бабушкой пасти коров, было ему 6 лет, вставать надо было рано, но он был согласен. Так и ходили вместе, природа щедрого южного края поглощала ребенка, особенно ему нравились рассветы. И вот однажды Степан обратил внимание, что бабушка смотрит в небо и неистово крестится. Он подбежал к ней, бабушка порывисто схватила ребенка в объятиях и со слезами стала причитать: «Быть войне, Степушка, быть войне!». Бабушка указала в небе на крест. Недобрый знак, как выразилась она. Это был рассвет 22 июня 1941 года.Через месяц отец Степана, Иван, ушел на фронт, провожали всем селом. Степа на всю жизнь запомнил тот день, он все бежал за машиной, которая увозила солдат. Бежал, пока не упал от усталости.Женщинам с детьми пришлось в одиночку переносить тяготы войны, мужчины были на фронте. Во всем поселке из мужиков остался один слепой дед. Семья Евдокии, так звали мать Степана, перенесла многое. Голод, холод, смерть от пневмонии старшей дочери. Стала сильно хворать бабушка.Время шло… На дворе стояло лето 1944 года. Был вечер, Евдокия управилась по хозяйству, уложила детей спать. Тут в дверь постучали, на пороге стоял мужчина в военной форме. Объяснил, что был на фронте кашеваром, был ранен, контужен, а сейчас идет домой в родное село. Попросил немного отдохнуть, а потом снова в путь. Евдокия пустила гостя. Накормила скудным обедом. Кашевар стал спрашивать о семье, о детях. Она сама не знала почему, но рассказала ему всю свою жизнь. И даже пожаловалась на сорванца Степана, который опять пришел весь в занозах и рваной одежде. И тут гость сказал: «Ты хороший человек и семья у тебя хорошая, редко я делюсь с людьми их будущим, но тебе скажу. Не плачь, а слушай. Мужа своего домой не жди, погибнет он в самом конце войны, получишь похоронку. Бабушка, мама твоя, еще поживет, но болеть будет много. Старшие сыновья вырастут, останутся в поселке, а вот младший станет большим человеком, в люди выйдет, ученым будет, других учить начнет. Тебя заберет в большой город, с ним доживать будешь. Любовь у него будет одна на всю жизнь, но только горькая она, утешится он в детях своих и внуках. Проживет достойную жизнь. Ну, пора мне солдатка, путь неблизок… прощай».Гость встал и неторопливо вышел за дверь, Евдокия вскочила, как во сне все привиделось, хотела вдогонку бежать, хоть хлебца служивому в дорогу дать. Кинулась к дверям, как так, а они на засов закрыты! Как такое быть может? Открыла дверь, выбежала на улицу, нет никого. Испугалась, что с ума сходит.Все, что сказал солдат, все сбылось. Иван не вернулся с войны, погиб под Прагой, бабушка пережила войну, много болела. Старшие сыновья окончили школу, остались работать в совхозе. А Степан… Степан Иванович закончил с отличием университет, защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации, стал преподавать в родном университете, в звании профессора. Забрал мать в город. Женился, родились сын и дочь, но с женой не сложилось. После развода дети решили остаться с отцом. Степан Иванович больше не женился, воспитал детей, нянчился с внуками. Евдокия прожила долгую жизнь и только перед смертью посмела рассказать сыну тот удивительный случай.Что это было? Видение измученной бедами женщины или действительно приходил странный гость?

Ключевые слова: Поселок рассвет война солдат авторская история

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