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Истории из жизни

Профессор

Вот уже полтора года нет на свете замечательного педагога и просто хорошего человека, Степана Ивановича. Я решила рассказать историю, которая произошла с его семьей. Как-то, незадолго до своего ухода, он рассказал ее мне.

Степан родился в небольшом поселке еще до войны. Семья была большая – мать и отец, бабушка и четверо детей, старшая дочь, два средних брата и самый младший озорник Степан. Сорванца все любили, хотя доставлял он много хлопот.
Время шло… Как-то Степан напросился с бабушкой пасти коров, было ему 6 лет, вставать надо было рано, но он был согласен. Так и ходили вместе, природа щедрого южного края поглощала ребенка, особенно ему нравились рассветы. И вот однажды Степан обратил внимание, что бабушка смотрит в небо и неистово крестится. Он подбежал к ней, бабушка порывисто схватила ребенка в объятиях и со слезами стала причитать: «Быть войне, Степушка, быть войне!». Бабушка указала в небе на крест. Недобрый знак, как выразилась она. Это был рассвет 22 июня 1941 года.

Через месяц отец Степана, Иван, ушел на фронт, провожали всем селом. Степа на всю жизнь запомнил тот день, он все бежал за машиной, которая увозила солдат. Бежал, пока не упал от усталости.
Женщинам с детьми пришлось в одиночку переносить тяготы войны, мужчины были на фронте. Во всем поселке из мужиков остался один слепой дед. Семья Евдокии, так звали мать Степана, перенесла многое. Голод, холод, смерть от пневмонии старшей дочери. Стала сильно хворать бабушка.
Время шло… На дворе стояло лето 1944 года. Был вечер, Евдокия управилась по хозяйству, уложила детей спать. Тут в дверь постучали, на пороге стоял мужчина в военной форме. Объяснил, что был на фронте кашеваром, был ранен, контужен, а сейчас идет домой в родное село. Попросил немного отдохнуть, а потом снова в путь. Евдокия пустила гостя. Накормила скудным обедом. Кашевар стал спрашивать о семье, о детях. Она сама не знала почему, но рассказала ему всю свою жизнь. И даже пожаловалась на сорванца Степана, который опять пришел весь в занозах и рваной одежде. И тут гость сказал: «Ты хороший человек и семья у тебя хорошая, редко я делюсь с людьми их будущим, но тебе скажу. Не плачь, а слушай. Мужа своего домой не жди, погибнет он в самом конце войны, получишь похоронку. Бабушка, мама твоя, еще поживет, но болеть будет много. Старшие сыновья вырастут, останутся в поселке, а вот младший станет большим человеком, в люди выйдет, ученым будет, других учить начнет. Тебя заберет в большой город, с ним доживать будешь. Любовь у него будет одна на всю жизнь, но только горькая она, утешится он в детях своих и внуках. Проживет достойную жизнь. Ну, пора мне солдатка, путь неблизок… прощай».
Гость встал и неторопливо вышел за дверь, Евдокия вскочила, как во сне все привиделось, хотела вдогонку бежать, хоть хлебца служивому в дорогу дать. Кинулась к дверям, как так, а они на засов закрыты! Как такое быть может? Открыла дверь, выбежала на улицу, нет никого. Испугалась, что с ума сходит.

Все, что сказал солдат, все сбылось. Иван не вернулся с войны, погиб под Прагой, бабушка пережила войну, много болела. Старшие сыновья окончили школу, остались работать в совхозе. А Степан… Степан Иванович закончил с отличием университет, защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации, стал преподавать в родном университете, в звании профессора. Забрал мать в город. Женился, родились сын и дочь, но с женой не сложилось. После развода дети решили остаться с отцом. Степан Иванович больше не женился, воспитал детей, нянчился с внуками. Евдокия прожила долгую жизнь и только перед смертью посмела рассказать сыну тот удивительный случай.
Что это было? Видение измученной бедами женщины или действительно приходил странный гость?

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:38
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 20:38 by lulutka2104Просмотров: 1 832Комментарии: 21
+49

Ключевые слова: Поселок рассвет война солдат авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 20:50
+5
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Репутация: (55|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 193
Явление духа в образе солдата. Поставлю плюс тк понравилось.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#2 написал: Зонтик
Вчера, 20:55
+4
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Публикаций: 13
Комментариев: 44
Теплая, светлая и душевная история blush Конечно +++++++++
Зарегистрирован: 20.04.2017
#3 написал: Talisha
Вчера, 21:09
+4
Группа: Посетители
Репутация: (897|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 006
А может это дух погибшего солдата приходил? Много их в войну по деревням скиталось, дорогу домой искали...
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#4 написал: lulutka2104
Вчера, 21:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 29
Цитата: Talisha
А может это дух погибшего солдата приходил? Много их в войну по деревням скиталось, дорогу домой искали...

Я тоже про это подумала, как фантом.
Зарегистрирован: 1.08.2015
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 21:19
+2
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Репутация: (34|0)
Публикаций: 11
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Плюсанул. В тяжёлое время бывает так, что даже один вдох надежды приносит облегчение.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#6 написал: Tigger power
Вчера, 21:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (393|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 157
Очень понравилась история) но после этого:
"но тебе скажу. Не плачь, а слушай" я думала все как то наладится, а что-то ничего хорошего и не сказал кроме того, что Степан ученым будет. Жаль конечно, но такова жизнь.
Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#7 написал: Сирин
Вчера, 21:38
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Репутация: (72|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 868
Спасибо за публикацию, плюс
Зарегистрирован: 17.06.2011
  
#8 написал: Sergio2121
Вчера, 21:44
0
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Комментариев: 41
Очень интересная история.+
Зарегистрирован: 16.06.2017
#9 написал: az.ecmb
Вчера, 22:29
0
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Репутация: (1564|-1)
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Комментариев: 996
Что это было? Видение измученной бедами женщины или действительно приходил странный гость?
Между визитом потустороннего гостя и видением разница не велика. Зависит от предпочтения оценивающего
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#10 написал: ПИК НИК
Вчера, 22:43
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 193
Как все таки бывает в жизни - рос мальчонка хулиганчиком, а превратился в уважаемого человека, ученого, личность о которой помнят люди хорошее, ну и тд и тп. Есть у меня другой пример: был с детства тихоней, учиться любил, знал много, за это был прозван профессором. Но ничем больше в жизни не отличтлся. Учебу оставил, руки растут не оттуда, пьет, работать не хочет, пенсия есть и ладно. Добрым словом никто не вспоминает.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#11 написал: Ингеборга
Вчера, 23:22
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Публикаций: 12
Комментариев: 483
Хорошая история, но, думаю, что неполная. Может быть, это событие предотвратило какой-нибудь несчастный случай или повлияло на то, чтобы переменились мысли и чувства женщины, которой приходилось с семьёй выживать в такое нелёгкое время...
Зарегистрирован: 23.11.2014
 
#12 написал: abrashechka
Вчера, 23:38
+7
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Комментариев: 258
В историю верю, плюс однозначно. Про подобное слыхал не раз - и в России и на Украине, солдаты на постое пророчили, а потом оказывалось, что и не было тех солдат. Говорят, это Бог сообщал людям о будущем.
Зарегистрирован: 10.10.2016
#13 написал: Степан Фомин
Сегодня, 00:02
+3
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Поставлю плюс, и хочу сказать, что история имеет право на существование, именно как история из жизни. Я считаю, что предсказания возможны. А в военное время это было тем более распространено.
Зарегистрирован: 8.08.2017
#14 написал: ПИК НИК
Сегодня, 00:10
+2
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Комментариев: 193
Цитата: Ингеборга
Хорошая история, но, думаю, что неполная. Может быть, это событие предотвратило какой-нибудь несчастный случай или повлияло на то, чтобы переменились мысли и чувства женщины, которой приходилось с семьёй выживать в такое нелёгкое время...

Согласен с Вами, смысл в том чтобы донести до женщины пророчество о будущем, несомненно был, но понятный лишь высшей силе, а мы можем только догадываться! noknow
Зарегистрирован: 27.06.2017
#15 написал: Nadezhda9
Сегодня, 05:27
+2
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Комментариев: 120
Цитата: Tigger power
Очень понравилась история) но после этого:
"но тебе скажу. Не плачь, а слушай" я думала все как то наладится, а что-то ничего хорошего и не сказал кроме того, что Степан ученым будет. Жаль конечно, но такова жизнь.
Плюс

Ну, как же не сказал ничего хорошего? А то, что дети остальные живы будут (это после смерти старшенькой дочери от пневмонии)- лекарств то не было, да и голод ослабляет. И к гибели мужа уже подготовлена была, знала, что только на себя рассчитывать нужно.
Автору +++++++ за историю.
Зарегистрирован: 4.10.2016
#16 написал: Слай
Сегодня, 10:28
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Комментариев: 198
Цитата: ПИК НИК
Как все таки бывает в жизни - рос мальчонка хулиганчиком, а превратился в уважаемого человека, ученого, личность о которой помнят люди хорошее, ну и тд и тп. Есть у меня другой пример: был с детства тихоней, учиться любил, знал много, за это был прозван профессором. Но ничем больше в жизни не отличтлся. Учебу оставил, руки растут не оттуда, пьет, работать не хочет, пенсия есть и ладно. Добрым словом никто не вспоминает.


Жизнь прожить - это не поле перейти, у каждого своя история и своя ответственность перед родом. Тот, кого кличали "профессором", мог получить душевную рану и не пережить это время. Душа "мертва", в сердце "лёд", а тело продолжает жить. Судить не нужно, жалеть тоже, но опыт для себя можно вывести.

Тот кто стал профессором, имел такие качества как живой ум, трудолюбие и готовность преодолевать себя для достижения цели, энергичность. Эти качества и множества других, позволили человеку добиться поставленных перед собой задач.


За историю плюсанул. Жизненная.
Зарегистрирован: 17.02.2014
#17 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 11:37
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Группа: Друзья Сайта
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Есть поверие,что Николай Чудотворец ходит таким образом. То в облике старца,то в виде молодого мужчины. Помогает страждущим.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#18 написал: Минди
Сегодня, 12:17
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Чудесная история.Теплая такая, о хороших людях.Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#19 написал: Доктор Ник
Сегодня, 12:22
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Плюс!Понравилось!
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#20 написал: Elena-lvs
Сегодня, 12:42
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Обожаю историю про войну...
Тоже придерживаюсь мнения, что и не солдат это вовсе был...А святой дух или фантом убиенного какая разница...
Отличный рассказ + и спасибо
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#21 написал: Mozzarella
Сегодня, 13:51
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Потрясающая история !
ПЛЮС
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