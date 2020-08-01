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Сказки

Как Царь историю творил

Как Царь историю творил


- Ваше Величество! - заорал Стражник, заглядывая в тронный зал. - Привели Летописца, как вы и приказывали!

- Пропусти, - велел Царь. - И хватит орать, у меня штукатурка с потолка сыплется уже.

Стражник кивнул и скрылся за дверью, пропустив в зал Летописца.

- О, Великий Государь! - он упал на колени и стукнулся лбом о пол. - Не вели казнить, выслушай! Да, я немного взял. Но это всё Казначей предложил, я сам не хотел, а взял из-за страха! Он меня запугал! А сам он вообще мешками выносит!

- Погоди! - Царь поднял руку. - Кого выносит? Кого предложил? Ничего не понимаю. Подымись с колен, подойди и расскажи всё подробнее.

- Так вы не за этим меня привести велели? - удивился Летописец, поднимаясь. - Ой! Царь-батюшка, я тут это… А, в театре пьесу ставим, вот я и репетирую!

- Правда? - заинтересовался Царь. - Интересно. А о чём пьеса-то?

- Как Великий Государь всех на кол посадил.

- Чем закончится?

- Всех посадят на кол.

- Славная пьеса, хвалю!

Летописец скромно улыбнулся и поклонился.

- Чем могу быть полезен-то, Царь-батюшка?

- Садись, - Царь указал на лавку у небольшого столика. - Историю писать будем.

- Какую именно?

- Мою, разумеется. Вот я, сколько правлю уже? Тридцать лет. Нужно всё подробно описать, чего я сделал, чего достиг и чего добился. Понимаешь?

Летописец не понимал, но кивнул.

- Сразу видно - умный человек, - похвалил Царь. - Значит, бери перо в руку и пиши.

- С превеликой радостью, Государь. - Летописец послушно взял перо. - Начнём. Что вы сделали в первый год своего правления?

- Налоги повысил.

- А во второй?

- Забор велел починить.

Летописец задумчиво почесал ухо.

- А для народа вы что сделали?

- А что для него делать нужно? - удивился Царь. - Народ же не дитё малое, чтобы для него что-то делать. Сам себя прекрасно обеспечивает и кормит.

- Так чего писать-то тогда? - спросил Летописец. - По три слова на каждый год?

Царь снисходительно похлопал его по плечу.

- А вроде умный человек, - протянул он. - Видишь, вон там мой портрет висит?

На портрете был изображён красивый молодой человек с выразительным взглядом, пышной шевелюрой и густыми усами. Внизу маленькими буквами было написано “Царь”. На этом сходство заканчивалось.

- Вижу, Ваше Высочество, - кивнул Летописец, - как две капли воды. Изумительной красоты портрет!

- Ну не совсем, конечно, - самодовольно заулыбался Царь. - Добавил художник от себя два-три мазка, но это ведь не повредило. Понимаешь, о чём я?

- Не совсем.

Царь закатил глаза.

- Ну и ты возьми и добавь в историю два-три предложения от себя, - велел он, - это ведь никому не повредит.

- Понял, Царь-Батюшка, - ответил Летописец, - всё сделаю. Начнём с первого года.

- Начнём. Значит, пиши: в лето такое-то, Царь-Государь такой-то, каждому жителю Царства новую избу построил. Своими руками.

Брови Летописца поползли вверх.

- Во второй год, - продолжил Царь, - пиши, что я всем землю в бесплатное пользование дал и налоги отменил.

Так как бровям ползти дальше было некуда, Летописец вздохнул и послушно записал сказанное.

- А в третий год... - Царь задумался. - О! Пиши, что на третий год я всем людям начал золото раздавать. Как бы налог не с народа, а от меня народу. Понял, как надо писать?

- Понял, Царь-батюшка.

- Вот видишь: и правда умный ты человек. А главное, это никому же не навредит?

Летописец согласно кивнул.

- Вот и отлично, - Царь был очень доволен собой. - Остальное можешь дома дописать, там всего-то двадцать семь лет осталось. Да не скупись на предложения!

- Всё сделаю, - Летописец низко поклонился. - Будет в лучшем виде.

- Славно. В конце напиши, что я тебе за эту работу сто мешков золота выдал, разрешаю. Представляешь, как потомки тебе завидовать будут?

Как Царь историю творил


Автор - Роман Седов.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:31
Сегодня, 10:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 10Комментарии: 0
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Ключевые слова: Стражник Царь Летописец пьеса история народ портрет налоги золото потомки не такая сказка

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