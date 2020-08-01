Как Царь историю творил

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:31

Сделано_в_СССР Просмотров: 10 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:31 by

- Ваше Величество! - заорал Стражник, заглядывая в тронный зал. - Привели Летописца, как вы и приказывали!- Пропусти, - велел Царь. - И хватит орать, у меня штукатурка с потолка сыплется уже.Стражник кивнул и скрылся за дверью, пропустив в зал Летописца.- О, Великий Государь! - он упал на колени и стукнулся лбом о пол. - Не вели казнить, выслушай! Да, я немного взял. Но это всё Казначей предложил, я сам не хотел, а взял из-за страха! Он меня запугал! А сам он вообще мешками выносит!- Погоди! - Царь поднял руку. - Кого выносит? Кого предложил? Ничего не понимаю. Подымись с колен, подойди и расскажи всё подробнее.- Так вы не за этим меня привести велели? - удивился Летописец, поднимаясь. - Ой! Царь-батюшка, я тут это… А, в театре пьесу ставим, вот я и репетирую!- Правда? - заинтересовался Царь. - Интересно. А о чём пьеса-то?- Как Великий Государь всех на кол посадил.- Чем закончится?- Всех посадят на кол.- Славная пьеса, хвалю!Летописец скромно улыбнулся и поклонился.- Чем могу быть полезен-то, Царь-батюшка?- Садись, - Царь указал на лавку у небольшого столика. - Историю писать будем.- Какую именно?- Мою, разумеется. Вот я, сколько правлю уже? Тридцать лет. Нужно всё подробно описать, чего я сделал, чего достиг и чего добился. Понимаешь?Летописец не понимал, но кивнул.- Сразу видно - умный человек, - похвалил Царь. - Значит, бери перо в руку и пиши.- С превеликой радостью, Государь. - Летописец послушно взял перо. - Начнём. Что вы сделали в первый год своего правления?- Налоги повысил.- А во второй?- Забор велел починить.Летописец задумчиво почесал ухо.- А для народа вы что сделали?- А что для него делать нужно? - удивился Царь. - Народ же не дитё малое, чтобы для него что-то делать. Сам себя прекрасно обеспечивает и кормит.- Так чего писать-то тогда? - спросил Летописец. - По три слова на каждый год?Царь снисходительно похлопал его по плечу.- А вроде умный человек, - протянул он. - Видишь, вон там мой портрет висит?На портрете был изображён красивый молодой человек с выразительным взглядом, пышной шевелюрой и густыми усами. Внизу маленькими буквами было написано “Царь”. На этом сходство заканчивалось.- Вижу, Ваше Высочество, - кивнул Летописец, - как две капли воды. Изумительной красоты портрет!- Ну не совсем, конечно, - самодовольно заулыбался Царь. - Добавил художник от себя два-три мазка, но это ведь не повредило. Понимаешь, о чём я?- Не совсем.Царь закатил глаза.- Ну и ты возьми и добавь в историю два-три предложения от себя, - велел он, - это ведь никому не повредит.- Понял, Царь-Батюшка, - ответил Летописец, - всё сделаю. Начнём с первого года.- Начнём. Значит, пиши: в лето такое-то, Царь-Государь такой-то, каждому жителю Царства новую избу построил. Своими руками.Брови Летописца поползли вверх.- Во второй год, - продолжил Царь, - пиши, что я всем землю в бесплатное пользование дал и налоги отменил.Так как бровям ползти дальше было некуда, Летописец вздохнул и послушно записал сказанное.- А в третий год... - Царь задумался. - О! Пиши, что на третий год я всем людям начал золото раздавать. Как бы налог не с народа, а от меня народу. Понял, как надо писать?- Понял, Царь-батюшка.- Вот видишь: и правда умный ты человек. А главное, это никому же не навредит?Летописец согласно кивнул.- Вот и отлично, - Царь был очень доволен собой. - Остальное можешь дома дописать, там всего-то двадцать семь лет осталось. Да не скупись на предложения!- Всё сделаю, - Летописец низко поклонился. - Будет в лучшем виде.- Славно. В конце напиши, что я тебе за эту работу сто мешков золота выдал, разрешаю. Представляешь, как потомки тебе завидовать будут?Автор - Роман Седов.

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