Полуденница

Летяга Просмотров: 64 Комментарии: 2 +4 Вчера, 19:37 by

В очередной зимний вечерок подсели к бабушке Лера и Валя.- Расскажи что -нибудь интересненькое, - в один голос попросили внучки.- Девчата, я уж и рассказывать не знаю про что. Каждый божий день вы сказку просите, где их столько набрать-то?- по-доброму ворчала баба Саня.- Баб, я спросить хотела, тут девчонки говорили, Алёнка Сорокина сон её отца рассказывала, а в нём, в сне том,полуденница полевая была. Вроде бы, чуть не убила она там дядю Саву. Вот мне интересно, полуденницы они злые? – громко затараторила Валюха.- Тише ты, егоза, чего шумишь-то, я ж не глухая. Если интересно, расскажу, что знаю.- Расскажи, нам интересно,- хором выпалили девочки.- Тогда слушайте. Помните Ташу Земцову, что через дом от бабы Акулины и деда Фрола Буряковых жила, та, что в позапрошлом году замуж вышла?- Это хромая которая и некрасивая такая была?- спросила Лера.- Она.- Так я вообще не понимаю, как такую страшненькую и с изъяном в такую богатую семью сосватали, ещё и за парня симпатичного. Ей и лет уже было за двадцать, не молоденькая. Все девчонки думали, что она, если замуж и выйдет, то или за вдовца старого, или за бедного, или страшного, как она сама,- задумчиво произнесла Лерка.- Так вот,- продолжила баба Саня.- А вы знаете, как она охромела? Хотя, наверное, нет. Ты, Лерка, масенькая была, а Валюхи и вовсе не было тогда. Таше в ту пору лет десять было, она с отцом на поле пошла в уборочную, помощи не много, но всё не один, мать её тогда на сносях была, последние деньки дохаживала, куда её брать-то было, а брата старшего на службу годом раньше забрали.Отец тогда на солнце уморился и в тенёк отдыхать в самую полуденную жару пошёл, а она с ним не схотела, посидела рядом и отправилась собирать васильки. Смотрит, по полю девка ходит волосы белокурые, как у Надьки Казатинской по цвету, распущенные, а из одежды, только рубашка до земли, тоже белая, на голое тело надетая. Ходит, колоски собирает, которые пропустил отец. Ташка к ней подбежала, строго так ногой топнула, и спросила, чего это она на чужом поле рожь собирает. А та в ответ ей и говорит:- Смешнючая ты какая. Вон как ножкой топнула, поди и пляшешь хорошо?- Умею, а тебе-то, тётя, что за печаль?- Попляши со мной, я, если хорошо попляшешь, подарок тебе подарю.А Ташка маленькая ещё, глупая была, не поняла с кем говорит.- Попляшу, даже тебя ещё перепляшу, не сомневайся, - ответила и опять ногой топнула.Тут в ушах у неё зазвенело, будто много кузнечиков разом затрещали, и потом, вдруг, «плясовая» заиграла, и девушка та, белокурая, крикнув « не отставай», засмеялась и в пляс пустилась.Таша тоже плясать стала. Долго они так на солнцепёке выплясывали. Девочка устала совсем, в глазах всё мелькает, в ушах звенит, кажется, что не одна рядом с ней, а уже несколько беловолосых девок выплясывают.Отец Ташкин проснулся,видит, на его делянке дочь пляшет, а вокруг неё пыль столбом крутится, будто вихрь. Он встать хотел, да не тут - то было, будто прибитый к земле, шелохнуться не может, попробовал крикнуть, тоже никак, пропал голос. Ещё какое-то время девочка плясала, а потом упала без сил. Глядит он, а от поля к нему девка идёт, белые волосы распущены, в руках связанные в пучок колосья ржаные. Дошла и колосья к его ногам бросила.- Возьми, это мой подарок плясунье твоей. Обмолоти зерно и храни. На поле, где она одно зёрнышко в землю закопает, урожай при любой погоде будет хорошим, можно за тем полем даже и не смотреть, главное посеять и зерно закопать. Тут и детям её хватит. Но, учти, только она или плод чрева её закопать то зёрнышко может, если кто другой это сделает – засохнет поле. А за то, что она прикрикнула на меня и ногой топнула, накажу. Хромать на ту ногу будет до конца своего века.Сказала так и исчезла, только жаром пахнуло в лицо мужику, как от печки. Он колосья подхватил и бегом к дочке кинулся, а та без сознания. Схватил девочку на руки и домой потащил. Она болела долго, встать не могла, думали, обезножит совсем, но выздоровела, только, как та девка сказала, прихрамывать на ногу стала.С тех пор у них всегда урожай был хороший. Помните, несколько лет назад жара была, всё повысохло, тогда в деревне все без урожая были. У них одних хлеб уродился, будто их поле поливал кто. Вот тогда и посватались к Ташке те богатенькие из чужой деревни, молва донесла, и на поле они тогда приехали, сами посмотрели. Отец с матерью свою хату тут продали и тоже в ту деревню подались, там им новые родственники большую избу срубили, таков уговор был.Вот теперь и решайте сами, девчонки, злая та полуденница или нет, а сейчас спать идите, завтра рано подниму.Автор: Лана Ленц.

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