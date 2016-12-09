Мамушка сказала потом, что леший это был

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:27

Joss Просмотров: 831 Комментарии: 7 +15 Вчера, 16:27 by

С самого детства люблю всякую жуть. Вот и терроризировала свою бабушку - "расскажи да расскажи". Она в деревне родилась в 17 году. Рассказывала много. Да вот запомнила я мало.От первого лица.Шли мы с мамушкой с сенокоса по лесной дороге в деревню. Идти километра 1,5 – 2. Лето, вечер. Дорога узкая - 2 телеги с трудом разъедутся. Вдоль дороги лес густой. И вдруг видим: навстречу нам мужик идет. Да какой! Ростом до середины деревьев (если учесть, что высота деревьев 20 - 30 метров... Сами считайте). Увидел он нас и шаг ускорил. А нам что делать? Назад бежать? Догонит. У него шажища–то огромные.Мамушка берет меня за руку, и мы идем. Страшно до жути! Ноги подкашиваются. В голове шум. Глаза пелена от страха затмевает. Сближаемся. А мужик как будто наклоняться к нам стал…И тут мамушка кричит: "Бежим!" - и тянет меня за руку. Мы как рванули со всех ног вперед к мужику… Под ним, мимо его огроменных ног… Бежим, что есть мочи… Бежим, я оглядываюсь - мужика -то и нет…

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