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Истории из жизни

Мамушка сказала потом, что леший это был

С самого детства люблю всякую жуть. Вот и терроризировала свою бабушку - "расскажи да расскажи". Она в деревне родилась в 17 году. Рассказывала много. Да вот запомнила я мало.

От первого лица.

Шли мы с мамушкой с сенокоса по лесной дороге в деревню. Идти километра 1,5 – 2. Лето, вечер. Дорога узкая - 2 телеги с трудом разъедутся. Вдоль дороги лес густой. И вдруг видим: навстречу нам мужик идет. Да какой! Ростом до середины деревьев (если учесть, что высота деревьев 20 - 30 метров... Сами считайте). Увидел он нас и шаг ускорил. А нам что делать? Назад бежать? Догонит. У него шажища–то огромные.

Мамушка берет меня за руку, и мы идем. Страшно до жути! Ноги подкашиваются. В голове шум. Глаза пелена от страха затмевает. Сближаемся. А мужик как будто наклоняться к нам стал…

И тут мамушка кричит: "Бежим!" - и тянет меня за руку. Мы как рванули со всех ног вперед к мужику… Под ним, мимо его огроменных ног… Бежим, что есть мочи… Бежим, я оглядываюсь - мужика -то и нет…

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:27
Вчера, 16:27 by JossПросмотров: 831Комментарии: 7
+15

Ключевые слова: Леший страх ужас мужик рост авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 17:09
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1286|0)
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Комментариев: 2 371
Хорошо описано) самобытно +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: conjure one
Вчера, 17:47
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4334|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 939
Это было круто, так сбежать от гигантского мужика) Небольшая история, а эмоций оставила море. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:16
0
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Комментариев: 2 361
Слышала немного похожую историю. Но там не совсем человек. Раннее утро, темень, одинокая девчушка на дороге. И великаном он стал не сразу, а когда она оглянулась… ++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#4 написал: DRUID
Вчера, 18:32
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Публикаций: 6
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Если это правда, то жуть конкретная.
Я один раз лет в 6 или 7 с друзьями от алкаша убегала, что уж ему померещилось не знаю , но гнался он долго за нами. До сих пор вспоминать страшно, а тут леший! +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
#5 написал: 361 Ольга
Вчера, 18:37
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Это же надо!
Такая короткая история, а как эмоции зашкаливают
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Зарегистрирован: 8.12.2011
 
#6 написал: Jeid
Вчера, 18:59
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Весьма интересная история)
+++
Зарегистрирован: 12.03.2018
#7 написал: Космонасть
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Может это в воздухе что-то было? Ну я незнаю там,дурман травы какой-то в поле нанюхались и привиделось?
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