Тигрицы-оборотни, танцующие на морских волнах
Захлестнуло море пеной
Отпечатки лап тигриных,
Но остался след нетленный -
Роспись снов в песке звериных.
Как из моря выходили
Сёстры тигра молодого.
И по берегу бродили
До рассвета огневого.
Как на волнах танцевали,
Обнимаясь нежно, сёстры,
Ночью с волнами играли.
Любовались танцем звёзды.
На картинах Сальвадора
Сёстры тигра появлялись.
Отражения раздора,
Сёстры в одного влюблялись!
Ураганами ярились!
Две тигрицы страшно дрались.
Их сердца почти не бились,
То почти совсем взрывались!
Корабли тонули в море,
Те, что были им преградой.
Время вышло дикой ссоре.
Сёстры стали вдруг наградой .
Друг для друга сёстры стали
Драгоценною наградой!
И на волнах танцевали.
Он не стал для них преградой.
Брат, кого они любил,
Разыскал другого брата.
Их тигрицы извинили.
Лишь Судьба в том виновата.
И порой танцуют в море
Две тигрицы до рассвета,
А порой, не зная горя,
Тигра два танцуют где-то...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:48
Сегодня, 16:47 by ЭвиллсПросмотров: 47Комментарии: 5
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