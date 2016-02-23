Тигрицы-оборотни, танцующие на морских волнах

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:48

Эвиллс Просмотров: 47 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 16:47 by

Захлестнуло море пенойОтпечатки лап тигриных,Но остался след нетленный -Роспись снов в песке звериных.Как из моря выходилиСёстры тигра молодого.И по берегу бродилиДо рассвета огневого.Как на волнах танцевали,Обнимаясь нежно, сёстры,Ночью с волнами играли.Любовались танцем звёзды.На картинах СальвадораСёстры тигра появлялись.Отражения раздора,Сёстры в одного влюблялись!Ураганами ярились!Две тигрицы страшно дрались.Их сердца почти не бились,То почти совсем взрывались!Корабли тонули в море,Те, что были им преградой.Время вышло дикой ссоре.Сёстры стали вдруг наградой .Друг для друга сёстры сталиДрагоценною наградой!И на волнах танцевали.Он не стал для них преградой.Брат, кого они любил,Разыскал другого брата.Их тигрицы извинили.Лишь Судьба в том виновата.И порой танцуют в мореДве тигрицы до рассвета,А порой, не зная горя,Тигра два танцуют где-то...

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