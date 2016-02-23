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Страшные Арты

Тигрицы-оборотни, танцующие на морских волнах

Тигрицы-оборотни, танцующие на морских волнах

Захлестнуло море пеной
Отпечатки лап тигриных,
Но остался след нетленный -
Роспись снов в песке звериных.

Как из моря выходили
Сёстры тигра молодого.
И по берегу бродили
До рассвета огневого.

Как на волнах танцевали,
Обнимаясь нежно, сёстры,
Ночью с волнами играли.
Любовались танцем звёзды.

На картинах Сальвадора
Сёстры тигра появлялись.
Отражения раздора,
Сёстры в одного влюблялись!

Ураганами ярились!
Две тигрицы страшно дрались.
Их сердца почти не бились,
То почти совсем взрывались!

Корабли тонули в море,
Те, что были им преградой.
Время вышло дикой ссоре.
Сёстры стали вдруг наградой .

Друг для друга сёстры стали
Драгоценною наградой!
И на волнах танцевали.
Он не стал для них преградой.

Брат, кого они любил,
Разыскал другого брата.
Их тигрицы извинили.
Лишь Судьба в том виновата.

И порой танцуют в море
Две тигрицы до рассвета,
А порой, не зная горя,
Тигра два танцуют где-то...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:48
Сегодня, 16:47 by ЭвиллсПросмотров: 47Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Оборотни тигры танцы черно-белый рисунок сестры

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 16:51
+3
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Комментариев: 1 562
Мне особенно слева понравилась мадам)) прям динамичная такая)
Плюс)
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 17:10
+1
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Комментариев: 2 992
Теперь жду от художника тигров. Идея картин интересная: призрачные оборотни возникают из морских волн, плавно поднимаются и танцуют.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 17:48
+2
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Стих очень красив и музыкален, арт тоже, хотя я их по другому представила-больше животного) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#4 написал: Эвиллс
Сегодня, 17:54
0
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Публикаций: 146
Комментариев: 2 992
Цитата: Tigger power
я их по другому представила-больше животного)

Я тоже. А художница их увидела так. Но они-же оборотни. Разного вида бывают.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#5 написал: ELEMAT
Сегодня, 19:29
+2
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Ну, СУПЕР!!! good )))
Очень понравилось!
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