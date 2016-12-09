Кощей

Летяга Просмотров: 32 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 17:24 by

Витязь выехал из леса, усталый конь шагает, понурив голову, хватая пастью верхушки трав. Дорога пошла в гору, конь остановился, всхрапнул и, выгнув шею, с мольбой посмотрел на всадника.Витязь постепенно задирает голову, приложив ладонь козырьком, оглядывая вздымающуюся тропу. Дорога змеится вдоль скалы, пролегает в опасной близости от обрывов и упирается в вырастающий из скалы замок Кощея. Вытянутый, с тонкими башнями, похожими на булатные спицы, из-за которых робко выглядывает солнце.— Ладно, друже, отдыхай. Трава тут сочная, а волков не должно быть.Спрыгнув с коня, воин неспешно, экономя силы, побрёл по дороге, положив ладонь на рукоять меча. Подкованные сапоги звонко лязгают по камню, в лицо дует морозный ветер. Витязь потянул носом, набрал полную грудь и шумно выдохнул.***Ворота замка отлиты из чёрного металла, украшены шипами и черепами, как людей, так и неведомых тварей. Витязь вынул меч, высмотрел место без шипов и черепов, заколотил рукоятью, крича:— Эй! Кощей! Выходи на бой смертный, али княжну отдавай! Коли не хочешь отведать булата!Ворота ответили глухим гулом, разнёсшимся по всему замку. Повисла тишина, витязь отступил на два шага ожидая ответа. Загремело, точно чугунные цепи потащили по каменному полу, мощно лязгнуло. Ворота дрогнули и в левой створке с тонким скрипом отворилась дверца. Наружу выметнулся тощий старик с длинной седой бородой и тонким, как лезвие топора, лицом. Одет в металлические доспехи, на лбу поблёскивает железная корона с тремя зубцами.Увидев витязя, Кощей грохнулся на колени, протянул руки и запричитал:— Добрый молодец! Умоляю, забери её! Всё, что хочешь отдам! Хочешь сундук яхонтов и злата, серебра? Хочешь тайну жизни вечной?! Все что угодно, только спаси старика!Витязь от неожиданности попятился, огляделся ожидая что из-за камней выпрыгнут прислужники Кощея.— Э…шутки шутить удумала нечисть?— Нет…ни в коей рази! Умоляю!— Кого забрать то?— Княжну!— Ээээ…— Умаяла она меня! Сил больше нету, с Бабой Ягой и то легче было…да и чего уж там, приятнее! А она всё время и пилит, и пилит, и пилит! Да околачивает меня и жалуется, мол костлявый и синяки ей набиваю…— Постой, обожди…как ты ей синяки набиваешь, костлявостью?Кощей потупился, сказал с сдавленным смешком:— Ну…кхм…не важно…— Бил её?!— Что? Нет! Как можно! Княжна же… Неважно! Славный витязь, ну спаси старика.За воротами раздался вопль, полный ярости и негодования, загремело. Кощей сжался, став меньше ростом, мелко затрясся, боязливо поглядывая за плечо в дверной проём. Витязь невольно тоже заглянул внутрь, отшатнулся. На свет выбежала взлохмаченная девушка, оттолкнула витязя и бросилась к Кощею.— Ты что это, козёл старый! А ну быстро домой! Мне новая шуба нужна, а он колдовать не хочет! С отребьем каким-то лясы точит! Давеча с Горынычем пил, сейчас с этим…ты кто вообще?!— Я… — начал было витязь, запнулся, получив полный ярости взгляд.— Ах, ты Ивашка — дурачок, небось от Яги весточку принёс псу шелудивому!Княжна ухватил Кощея за остатки волос, начала трепать приговаривая.— Я тебе покажу, как с этой каргой переписываться! Да я ей волосы-то повыдёргиваю! А ну пошёл домой! Давай, быстро! Матрас мне наколдуй, через старый горошина чувствуется! И сундук украшений, а то ночью тебе ничего не светит!Кощей что-то запричитал, умоляюще посмотрел на витязя. Княжна почти затащила беднягу в дверцу, охнула и закатив глаза повалилась на Кощея. Тот с трудом выбрался, с благодарностью посмотрел на витязя, сделал знак рукой ждать и скрылся в темноте.Вернулся спустя десяток минут, когда витязь связал княжну и забросил на плечо, как мешок, набитый сеном. Кощей протянул раскрытую шкатулку, на солнце заблестели красные и зелёные драгоценные камешки размером с перепиленное яйцо, золотые монеты и кольца.— Вот, возьми добрый молодец, за труды. Ну и вот, колечко ей, на прощание. Хоть и стерва редкостная, но всё же не чужая…Обменявшись рукопожатиями, витязь двинулся по тропе, держа шкатулку с добром подмышкой, а княжну на плече. Кощей проводил их взглядом и, облегченно вздохнув, вернулся в замок.Автор: Лит Блог.

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