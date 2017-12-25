Принц-лягушка и его еврейская мама

*

**

*

**

*

**

*

**

*

**

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:38

Космонасть Просмотров: 63 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 10:38 by

- Изя! – начала лягушка.- Что, мама, мне холодно? – спросил лягушонок.- Нет, Изя!- Я хочу кушать?- Нет, Изя, ты хочешь жениться!- Ой, мама, не зацепляйте меня за волнительную тему, поберегите нервы.- Изя! Как мне поберечь нервы, когда ты мне их постоянно делаешь? А я таки имею тебе кое-что сказать по этому поводу, - возразила лягушка.- Мама, вы всегда имеете мне кое-что сказать и потом имеете себе нервы.- Изя, ты совсем не любишь маму. Ведь мама ради тебя стала лягушкой. Даже больше того, Изя, ЖАБОЙ!!!- Ой, мама, ну шо вы меня душите! Ну какая вы жаба – вы лягушка!- Жаба, Изя, жаба! Лягушка – это ты, а мама, которая ради тебя обратились лягушкой, когда поняла, что ты таки останешься лягушонком, если мама не найдет тебе жену, - это уже не лягушка, Изя, это ЖАБА!- Ой, мама, ну шо вы делаете из мухи истребитель? Мне не нужна жена, мне нужен один поцелуй – и я опять стану нормальным мальчиком.- Может от поцелуя ты и станешь нормальным мальчиком, а вот нормальным мужчиной ты станешь, когда закончишь мЭдинститут и женишься. Вот скажи мне, Изя, мама приводила тебе прЫнцессу в прошлом месяце?- Таки да… - вздохнул лягушонок.- И шо ты с ней сделал? – Лягушка прекрасно знала, чем все кончилось.- А что с ней сделаешь, когда она убегает, как будто за ней гонится тетя Софа с Привоза и требует отдать деньги.- Вот зачем тебе понадобилось ее пугать?- Ой, мама, кто ее пугал? Но она так боялась, так боялась… Шоб меня бедность так боялась… К тому же эта прЫнцесса была такая худая, как будто от нее попрятали всю еду в королевстве.- Ладно, Изя, а неделю назад я заманила на болото баронессу?- Таки заманили, мама… - послушно согласился Изя.- И шо баронесса? Шо она сказала?- Она сказала своим слугам меня ловить и жарить!- Да… - задумчиво протянула лягушка. - С этой француженкой мама не подумала, но зато какая у нее была тазобедренная композиция! А что? Мама не железная, мама тоже имеет права делать ошибки, а не только обязанности делать твое счастье. Ну ладно эти тощие прЫнцессы и прожорливые баронессы, а вот позавчера мама принесла на болото девушку твоего размера…- Так эта Дюймовочка не хотела меня видеть, не то чтобы целовать! Она как меня заметила, сделала такую морду страданий, что ее жук пожалел. А жук никогда никого не жалел, даже когда хоронили его жену, он плакал только потому, что пришлось заказать дорогую музыку.Мама Роза только вздохнула, она понимала, что лучшие годы ее Изечки тают на этом болоте, как форшмак на столе перед тетей Сарой.Год назад Изечку заколдовала в мЭрзкую лягушку эта мЭрзкая гойка** - фея Рита за то, что Изя назвал ее доцю толстой курицей, Ну и шо в этом такого?! Изечка сделал девочке комплимент. Вот, если бы он обозвал девочку тощей курицей - это обидно, мама Роза согласна. Но толстая курица? Разве кого-то обидит на Привозе толстая курица? Нет! Все только таких и выбирают, а эта гойка решила, что Изя хам. Разве может ее сына хамить девочкам, даже если они гойки. Нет! Но Рита разозлилась и превратила мальчика в лягушку!Мама Роза категорически потребовала наколдовать обратно, а фея заявила:- Пусть расколдовывает та безмозглая, которая теперь согласится поцеловать твоего Изю прямо в его жабью рожу.- Моего Изечку я таки расколдую, а вот твоей Фимочке не грозит не то, что мужа найти – расстаться с невинностью, даже без всякого зловредного колдовства.- Гляди там – расколдует она! Хочу я посмотреть, как ты будешь ходить с лягушонком по привозу и предлагать деньги, чтобы нашлась дура легкого поведения, что согласится на эту аферу!- Зато с внешностью твоей Фимочки, ее поведение такое тяжелое, что его можно добавлять к гирям дяди Семы, когда он обвешивает покупателей! А я найду моему Изечке не просто дЭвушку для поцелуйчиков, а порядочную жену!- Ага, такую порядочную, как Руфочка из борделя, которой Изя прошлым вторником цветы нес!- Жена Изечки будет такой прекрасной, что твои гойские глаза вылезут на твой морщинистый лоб и примут форму аж двух квадратов! Я смогу найти достойную прЭтендЭнтку, даже если сама буду жабой!- Ну, как говорится, любой каприз за ваши деньги, а сегодня у нас таки акция! – и фея Рита припечатала Розу волшебной палочкой, тоже превратив в лягушку.Роза искала сыночке жену днями и ночам. И все без толку. А ведь Изечка – не простой мальчик, Изечка таки принц, потому что папа Изи в прошлом был королем, а значит, сама Розочка – королевой, только дурные феи не имеют никакой субординации.- И вот что я думаю, мама, - заявил вдруг Изя. – Ни к чему вы пускаетесь в такие кругосветные поиски. Вы столько сил тратите, а ваши кандЫдатурки и моя мечта – две большие разницы.- Кончай мне этих штучек, Изя! Ты – мои вырванные годы! – возмутилась лягушка. – У тебя, конечно, должно быть свое собственное мнение, и мама сейчас тебе его расскажет. Мама поведет тебя на дворцовый пруд. Во дворце живет прекрасная дЭвушка. И не сорви гешефт*, Изя, таки выторгуй хотя бы один поцелуй!- Мама, вы будете учить меня торговаться?- Изя, я буду учить тебя взрослеть! Ты помнишь этого припоцанного дядю Жору? Так он тоже думал, что таки может торговаться. Так мама купила у него три кило бычков за три рубля!Принцесса горько плакала над прудом. Из воды высунулась зеленая голова лягушонка:- Чиво вы плачете? Я с вашими рюмсами имею соленую воду. А если бы я хотел жить в соленой воде, сидел бы в Черном море.- Я уронила в воду золотой мяч, - плакала принцесса еще сильнее.- Золотой? – оживился лягушонок. – Таки весь золотой?- Да, - принцесса вытерла платочком носик, - он такой красивый!- А какого примерно он был размеру?- Вот такой, - принцесса раздвинула ладони.- Ого! Таки большой! – воскликнул лягушонок и добавил еле слышно: - Я конечно не силен в гЭомЭтрии, но судя по размерам, золота в нем почти шо полкило!- Я бы исполнила любое желание того, кто мне его достанет!- Да я бы сам таки исполнил любое желание тому, кто мине достанет полкило золота забесплатно. - И лягушонок скрылся под водой.- Давай поговорим за прЫнцессу, Изя!- Ой, мама, далась вам та прЫнцесса!- Изя! С таким отношением у тебя не будет ни прЫнцессы, ни человеческой физиономии!- Зато у меня таки имеется капитал! А с капиталом у меня будут и прЫнцессы, и магазинчик! А человеческой физиономии нет у половины Одессы и ничего!- Какой капитал? Ты шо, больной? Тут тебе не банк, а пруд!- Я нашел на дне золотой мячик прЫнцессы.- А мой инфаркт ты там не нашел? Изя, мама тебя, конечно любит, но ты не Изя – ты адя***! А может даже адиёт****! Если дЭвушка может себе позволить топить золотые мячи в пруду, а не носить их на шее на цепочке, то это значит, Изя, что это очень обЭспЭченная дЭвушка! А ты, Изя, хоть и прЫнц, но без копейки денег!- И шо вы хотите? Чтобы я возвратил этой криворукой шиксе***** мой капитал?- Ой, мне все равно, лишь бы ДА! Кто ж уходит с Привозу с одной курицей, когда через два часа можно будет купить еще и петуха с яйцами за те же деньги. Торгуйся, Изя, торгуйся! А то мама пойдет и сама все сделает, а потом тебе придется потратить свой капитал на мои похороны! И не смей мне возражать, Изя!- А я не возражаю, я молчу.- Так убери это мнение со своего лица!Принцесса ела из своей золотой тарелочки. Рядом с ней на высоком стульчике сидел лягушонок и тоже ел из золотой тарелочки принцессы. Девушка ласково улыбалась – она была очень благодарна за то, что лягушонок достал со дна пруда ее золотой мячик.Король тоже улыбался тому, что его дочка такая воспитанная и благодарная.Вдруг - топ-шлеп-шлеп-шлеп - кто-то взбирается по мраморной лестнице и, взобравшись наверх, стучится в дверь и говорит:- Изя! Изя, это настоящее свинство! Ты хочешь, чтобы твоя мама взяла и умерла посреди полного здоровья? Изя! Ты сидишь в теплом домике, а мама должна прыгать по холодному болоту? Немедленно впусти маму, Изя!- Кто это? – удивился король.- Мама… - протянул лягушонок.Король тут же повелел дочери немедленно впустить маму лягушонка, усадить ее за стол и дать тарелку.- А шо для Изи у вас не нашлось золотой тарелочки? Почему он кушает с одной тарелки с вашей дочкой? – спросила лягушка.Король приказал принести прибор для лягушонка.Лягушка, с сомнением оглядев длинный стол, на котором кроме тарелок и бокалов ужинающих ничего больше не было (блюда подносили слуги), сказала:- Это вам не жук начихал на скатерть? Вы хотя бы положили больше хлеба.Король не знал, что здесь отвечать.- Чем вы кормите моего Изечку? – мама понюхала суп. - Когда это готовилось? Когда я еще не была жабой?Король и принцесса покраснели и опустили глаза – им вдруг стало очень стыдно. Король подумал, что нужно, пожалуй, казнить повара.- Кушай, Изечка, кушай. Ты очень мало кушаешь! Неизвестно еще когда тебя тут покормят в следующий раз.Ужин подошел к концу, и настало время сна. Принцесса взяла лягушонка на руки и понесла в свою спаленку – так они договорились у пруда. Она уложила лягушонка рядом с собой в мягкую постельку, укрыла его одеяльцем, укрылась сама и уснула.Ночью принцессе вдруг стало очень холодно, она открыла глаза и увидела перед собой лягушку, которая стягивая с нее одеяло, чтобы получше укутать лягушонка.- Мама, шо вы делаете? – сонно спросил лягушонок.- Спи, Изечка, спи. Ты очень мало спишь. Еще неизвестно, будут ли тут давать тебе высыпаться.- Мама, вы делаете мой сон банкротом.- Молчи, Изя. Тебе дует?- Нет, мама, не дует.- ДЭвушка! ПрЫнцесса! – лягушка принялась толкать принцессу в бок. – Просыпайтесь, и ложитесь с краю, а Изечка ляжет на ваше место, а то ему дует!Принцессе это не понравилось, но она слишком была благодарна лягушонку, поэтому поменялась с ним местами. Но едва она снова задремала, как раздался голос:- Она тебя не задавит, Изя?- Нет, мама, нет! Никто, кроме вас, меня не задавит.- Дэвушка! Дэвушка! Прынцесса! – лягушка снова принялась толкать принцессу в бок. – Вы с вашими габаритами можете чисто случайно задавить моего Изечку!- Я вовсе не толстая! – обиделась принцесса, которая на самом деле была хрупкой девушкой.- А кто говорит, шо вы толстая? Вас просто очень много! Вы хотите иметь вину за две большие трагедии? Вам оно надо?- Какие две трагедии? – удивилась принцесса.- Утром вы найдете плоское тело моего Изечки и мои холодные ноги от разрыва сердца! Ложитесь лучше на коврике. Там много места, и там вы никого таки не задавите.- Мама! – вмешался лягушонок. – Это кровать принцессы, она не может спать на полу!- Вы только посмотрите на этого филантропа за мой счет! Ложитесь, ложитесь на полу, прЫнцесса. С вашей осанкой надо больше спать на твердом.- Мама! – опять вмешался лягушонок (а надо сказать, что к этому времени принцесса уже успела ему понравиться, и он с ней почти подружился). – У принцессы прекрасная осанка! И хорошая фигура, - добавил он.- Не расчесывай мне нервы, Изя! Ты просто не видел хороших фигур. И, поверь мне Изя, все равно какой фигурой тебя раздавят! Если тебя лягнет тощая кобыла…- Она не тощая кобыла!- Я не тощая кобыла! – одновременно закричали принцесса и лягушонок.Тут принцесса, несмотря на то, что она была доброй вежливой девочкой, очень разозлилась, схватила лягушку и швырнула ту об стену. А потом подхватила лягушонка и чмокнула за то, что он ее защищал.И в одно мгновение и лягушонок, и его мама превратились в людей.Мама Роза сидела за столом в отведенных ей в замке короля покоях и писала письмо дяде Жорику:«Уважаемый, дядя Жорик!Вы с сожалением приглашаетесь на свадьбу моего превосходного сына принца Изи Соломоновича и какой-то Невоспитанной Грубиянки, имя которой я не запомнила.Самая большая катастрофа в истории нашей семьи состоится в 7 вечера в пятницу, 5 августа и закончится браком.Не сомневаюсь что со временем его возможно будет аннулировать.Передайте привет Цилечке, скажите ей, что она очень хорошая девочка. Пусть пока не выходит замуж, потому что увлечение моего Изечки скоро таки пройдет».На Черноморском пляже под видом обычных отдыхающих на шезлонгах расположилась высокородная чета: принц и принцесса. Одной рукой принцесса сжимала ладонь мужа, а второй держала в руках книгу со сказками братьев Гримм. Их трое розовощеких детишек сидели на надувном матрасе и с открытыми ртами слушали сказку, которую читала мама.- «Когда повелитель его был превращен в лягушонка, верный Генрих так опечалился, что велел сделать три железных обруча и заковал в них свое сердце, чтобы оно не разорвалось на части от боли да кручины…».- Доча, шо ты такое читаешь? – дама, загоравшая чуть поодаль, повернула голову в сторону принцессы.- «Король-лягушонок, или Железный Генрих», мама.- А при чем тут этот Генрих? Они бы еще назвали сказку «Бронзовым Дюком»******!..- Мама, это просто сказка! – встрял принц.- Молчи, Изя! Эта ваша сказка так поиздевалась над фактами, как время над лицом тети Сары! Там ни слова за маму, Изя! Там ни буковки за жертву материзма!- Материнства… - поправил Изя.- Ты стал злым, Изя, ты стал циничным. Стал заносчивый, как гаишник с престижного перекрёстка.- Мама, ну шо вам не хватает! – не выдержал Изя. - Мы подарили вам новенький готель на берегу моря?- Конечно, Изя. В самом отдаленном месте. Куда не ходят маршрутки.- Но мы же подарили вам сорокаместный автобус Мерседес!- Можно подумать, Изя, мама умеет водить автобус.- Так наймите водителя, мама!- Ты, Изя, не знаешь, сколько денег сегодня стоит покупить бензин? Если мама заплатит водителю, то ему придется тянуть автобус, как тетя Циля тащит с пьянки дядю Борю, потому шо денег на бензин таки не останется.- Мама, мы заключили договор с арабским шейхом, вам будут прямые поставки бензина, и я пришлю вам десять королевских водителей на государственном жаловании. Чем вы еще не довольны?- Тем, Изя, шо мне пришлось заковать свое сердце в три железобЭтонных обруча, после того, как тебя понесло жениться.- Но мама! Вы же сами хотели, чтобы я женился и нашли для меня моё золотце, - принц поцеловал руку принцессы, мама скривилась.- Кто же знал, Изя, что эта девочка окажется такой грубиянкой? Швырять маму об стенку!..- Но она нас разве не расколдовала?- Лучше жить жабой, Изя, чем обязанной другой жабе.- Не называйте мою жену жабой, мама!Мама поджала губы, отвернулась и натянула соломенную широкополую шляпу на нос.- Похорони меня рядом с твоим отцом, Изя, - раздался приглушенный слабый голос из-под шляпы спустя некоторое время. – Напиши на том пластиковом памятнике, шо ты поставишь на мою могилу, шо мама таки тебя любила…- Не надо, мама!..Принцесса не обращала внимания на жалобы с соседнего шезлонга, а продолжала читать сказку. «Вот опять и опять затрещало что-то в пути, королевич думал, что это треснула карета, но были то обручи, что слетели с сердца верного Генриха, потому что хозяин его избавился от злого заклятья и снова стал счастливым!».- Зачем она бросила лягушонка об стену? – поинтересовался младшенький сынок, когда мама закончила.- Шо ты хочешь от моей жизни? – вздохнула принцесса. - Уже сиди и не спрашивай вопросы…* гойка, ***** шикса – не еврейка.** гешефт - сделка.*** адя – сокращенно от адиёт.**** адиёт – идиот.******бронзовый Дюк – Памятник герцогу де Ришельё в Одессе.Авторы - Владислав Скрипач и Ярина Катич.

Ключевые слова: Лягушка фея колдовство заклятие принцесса поцелуй юмор пародия творческая история несерьезная история

Другие, подобные истории: