Долгожданная месть Царевны

Летяга Просмотров: 42 Комментарии: 3 +4 Вчера, 18:55 by

В одном славном Царстве-Государстве жила-была прекрасная Царевна. Волосы цвета пшеницы, в две косы заплетённые, глаза цвета неба на ангельском личике и добрый нрав прославили её на весь мир. С предложениями руки и сердца приезжали к ней Царевичи с самых дальних уголков страны, но Царевна всем всегда отказывала.Не то, чтобы её Царевичи не устраивали, просто очень уж наша Царевна хотела выйти замуж за иноземного Принца или Королевича.Но время шло, Царевичи приезжали всё реже и реже, а некоторые, увидев Царевну вживую, и вовсе делали вид, что просто мимо проезжали. Годы потихоньку забирали молодость, а голубые глаза становились всё печальней.Царь с Царицей принялись было уговаривать дочку выйти замуж за одного из Царевичей, мол, время-то идёт, через десять лет на тебя никто и не посмотрит. Но Царевна только отмахивалась и ждала своего Принца.И вот однажды проснулась Царевна от громкой музыки, выглянула в окно своей башни - а там целый Принц со своей свитой по дорожке прямо к замку едут! Да такой красивый, что всех слов мира не хватит, чтобы красоту эту передать! Но вот даже старый конюх Фёдор на него засмотрелся - настолько Принц был красив.Пока Царевна в обмороке от счастья лежала, он уже доехал до замка, а там его Царь с Царицей встречают, радости не скрывая. Спрыгнул Принц с коня, да поклонился им до земли.- Доброго утречку, дорогие, - любезно поздоровался он, - Прибыл я к вам по зову своего сердца - хочу дочь вашу в жёны взять.- Наконец-то, - выдохнула Царица и упала в обморок.Женщины в том Царстве-Государстве вообще жуть какие чувствительные были.Царь же, пролив скупую мужскую слезу, молча обнял Принца и руку ему пожал.Приведя в чувство Царицу, отправились они всей радостной толпой в тронную залу, Царевну ждать.Она же, тем временем, в тёплых водах омывалась, да жизнь свою с Принцем планировала. Вот они свадьбу играют, вот так они детей назовут, а вот так она его пилить за лишнюю чарку будет. Но любя, разумеется.После одели Царевну в белые шелка, напудрили ей нос и щёки, да повели в тронную залу. Все её как увидали, так сразу и ахнули: не то, чтобы все в таком восторге были, просто так требовали приличия.Принц про себя отметил, что хоть Царевна и отличается от изображенной на портрете, но всё же хороша собой и довольно-таки свежа. Посему он подошёл к ней уверенным шагом, взял её за руку и встал на одно колено.- Прекраснейшая Царевна, - торжественно заговорил он, - Прибыл я к вам из далёких земель с одной единственной просьбой - станьте моей женой!- Ах, оставьте! - прошептала Царевна, соблюдая приличия, - Зачем же я вам такая нужна, у вас в Королевстве, должно быть, хватает прекрасных Принцесс.- Как хотите, - пожал плечами Принц.И пока все поднимали челюсти с пола, иноземные гости развернулись и отправились восвояси. Ну не знали они о приличиях Царства-Государства, что поделаешь.- Ах ты ж *совсем не сказочное слово*, - обиженно крикнула вслед Царевна.С тех пор Царевна заперлась в своей башне и вынашивала план мести. Потом она, чтобы Царь с Царицей не страдали, вышла замуж за первого Царевича, что заявился свататься, а потом и вовсе родила от него сына.Царь с Царицей поначалу ожидали, что дочка их вот-вот бросит, да мстить отправится, но потом решили, что Царевна остепенилась и отправились к праотцам. Стала наша Царевна Царицей, а её муж Царём. И вроде хорошо жили, особо и не ругались, но за лишнюю чарку Царица своего мужа всё же пилила. Но как-то по-особенному, вроде даже и любя. И про месть свою страшную на время забыла.Прошло время, сын Царицы вырос прекрасным Царевичем, с волосами цвета пшеницы и небесного цвета глазами. Решил он свататься, да не абы к кому, а к иноземной Принцессе. В общем, всем он в матушку пошёл. Благословили его родители, да отправился он в путь-дорогу.Долго ли, коротко ли, а вернулся он в Царство с невестой, да такой прекрасной, что нет таких слов, чтобы красоту её описать. Даже конюх Фёдор, хоть и постарел уже совсем, а при взгляде на неё помолодел лет на сорок, о чём его жена счастливо хвасталась следующим утром.Вышла Царица встречать молодых, глядь на Принцессу - больно уж у неё лицо знакомое, да только точно они не виделись никогда. Задумалась Царица, в сторону Принцессу отвела и спрашивает:- А ты, милочка, чья будешь-то? Не знаком ли тебе такой-то Принц?- Знаком, - кивает Принцесса, - Как же иначе, это ведь мой батюшка.- *рогатое парнокопытное млекопитающее* он, твой батюшка, - проворчала Царица и ехидно заулыбалась, - Ну, дорогая невестка, добро пожаловать в моё Царство. Тебя теперь тут такая жизнь ожидает - ты себе даже не представляешь. Это я тебе обещаю.Принцесса радостно кивнула, поблагодарила, и побежала к Царевичу. Про сарказм в их Королевстве, как и про приличия, тоже ничего не знали.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Царевна принц приличия сарказм не такая сказка

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