Царевна лягушка на новый лад

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

зелёное яблочко Просмотров: 70 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 10:50 by

Приспичило как-то одному доброму молодцу жениться. С одной стороны, конечно, дело нехитрое – выбрал себе красную девицу, посимпатишнее, да и веди ее под венец. А с другой стороны, буквально кота в мешке покупаешь. Оно ведь что добру молодцу нужно? Чтобы жена была красива, умна, чистоплотна, рукодельничать чтоб умела, кашеварила с фантазией, ну, и в постели чтобы не бревном лежала. А другая-то жена кому нужна?А поди угадай, чтобы все совпало! Иной раз, пока сватаешься, так царевна, а как женился, так лягушка-лягушкой. А жена не рукавица, с белой рученьки не стряхнешь и за пояс не заткнешь. Но лотерея доброго молодца не устраивала и он решил подойти к женитьбе серьезно... и чтоб без ошибок. Все ж таки женишься один раз и на всю жизнь.А что может быть надежнее русских народных сказок? Все знают, сказка - ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок.Наш добрый молодец внимательно перечитал все сказки, в которых говорится об удачной женитьбе, и остановился на одной, самой надежной. Не поленился, нашел загородную секцию стрельбы из лука, заплатил за три урока (а больше-то ему зачем, он же не на уток охотиться собирался, а только жену подыскать), научился накладывать стрелу, натягивать тетиву и стрелять в белый свет, как в молоко. Тренер, правда, пожал плечами и предупредил, что чемпиона мира из доброго молодца не получится, даже чемпиона района тоже, но добрый молодец только усмехнулся загадочно, пристроил к очередной стреле купленный в магазине маячок (денег, конечно, ужасно жалко было, но что поделаешь, не бегать же потом за пропавшей стрелой, как дурак), наложил стрелу на тетиву, натянул как следует, зажмурился и выстрелил. Зажмуриться нужно было обязательно, для чистоты эксперимента.Отдал тренеру ставший ненужным лук, попрощался и пошел за своей судьбой, поглядывая в приборчик.Долго ли шел добрый молодец, коротко, но в конце концов вышел он к небольшому болотцу. А в болотце, как в сказке, сидела лягушка с крохотной золотой короной на голове и небрежно лапой прижимала его стрелу. Конечно, это было не по тексту – стрелу полагалось держать во рту, но добрый молодец придираться не стал. Да и что с лягушки взять? Грамоте в болотах не обучают, ясен пень, но ему грамотная жена и не требовалась. Грамотные, они очень быстро начинают права качать, а добру молодцу нужна была от супружницы только преданность.- Ну что, жаба, - приступил к исполнению заветной мечты добрый молодец, - давай-ка я тебя быстренько поцелую, да за свадебку.И уже потянулся лягушку поднять и, как ни противно (бурая какая-то, скользкая), чмокнуть по-быстрому, но та моментально отскочила в сторону и громко и мерзко квакнула.- Ты чо это? – удивился добрый молодец. – Я тебя, понимаешь, осчастливить пришел, а ты мне тут скачешь и квакаешь? Не пойдет. Иди давай сюда, я тебя того… поцелую.- А ты кто такой? – внезапно человечьим голосом молвила лягушка.- Во дает! – заржал добрый молодец. – Суженый я твой, не поняла, что ли? Вон у тебя стрела моя под лапой. Стрелу, кстати, тоже отдай, в ней маячок, немалых денег стоит, я его еще куда-нибудь использую.- Нет, это ты не понял, - упрямо возразила лягушка. – Суженый, не суженый – это мы еще посмотрим. А по жизни ты кто? Царевич? Крестьянский сын? Купец?- Да нет, в охране мы работаем, - дошло до добра молодца. – Охранник я, в магазине. Чтоб бабы чего ценного не сперли. – Он опять заржал.- Охранник, говоришь? – задумчиво протянула лягушка. – Магазин от женщин охраняешь? Интересная у тебя работа.- Не твое дело, - обозлился добрый молодец. – Какая есть. Не жалуемся мы. На пиво хватает.- На пиво, говоришь, хватает? – все так же задумчиво сказала лягушка. – А жену молодую чем кормить-поить будешь, тоже пивом?- Ты это, болтаешь много, - совсем разозлился добрый молодец. – В сказке вон пишут, что ты кухарить мастерица. Вот и будешь яства-разносолы готовить.- Так ведь для разносолов продукты нужны, женишок, - ответила лягушка, и в ее голосе отчетливо послышались язвительные интонации. – Из пива яств не наготовишь.- Слышь! – заорал добрый молодец. – Ты не языком своим длинным болтай, а отдавай мне стрелу и прыгай сюда, я тебя, так и быть, поцелую. И пойдем жениться!- Погоди немножко, женишок мой любезный, - ответила лягушка, по-прежнему прижимая лапой стрелу.Фу, содрогнулся про себя добрый молодец, перепонки какие на лапе. И когти довольно длинные. И вообще – как эту пакость целовать-то? Он непроизвольно вытер рот рукой и заметил, как ехидно ухмыльнулась лягушка. Ну да, можете не верить, но она натурально ухмыльнулась во весь свой широкий рот и высунула длиннющий язык, чтобы поймать зазевавшуюся муху. С удовольствием чавкнула, перепрыгнула поближе к добру молодцу и вкрадчиво спросила:- А жить где будем, женишок? Какую ты избу для меня приготовил?- Это… - растерялся наш добрый молодец. – Снимаю я квартиру, значит. Однушку.- Ага, жилья своего, стало быть, тоже нету, - протянула лягушка.- Да ты чего? – опомнился добрый молодец. – Ты чего вообще? Я стрелу пустил? Она в болото попала? Ты ее нашла? Тебе чего надо-то, что ты ко мне вяжешься?- Я к тебе вяжусь? – искренне поразилась лягушка. – По-моему, это ты потревожил наше болото, чуть вон утку не застрелил, - она махнула лапой куда-то в сторону, и добрый молодец увидел разъяренную утку, кружившую на одном месте и что-то бормотавшую себе под клюв. Заметив его взгляд, утка взлетела и закрякала громко и пронзительно, причем сразу стало понятно, что она поливает добра молодца отборной бранью.- А мы себе жили тут тихо и спокойно, - продолжала лягушка, - никого не трогали, а ты явился, ногами топаешь, кричишь чего-то. Всех комаров мне распугал!- Ну я это… - опять сник добрый молодец. – В смысле, в сказке-то как говорится? Пустил стрелу, кто ее подобрал, та тебе и жена. Вот я и того… я ж не просто так, я ж жениться хочу.- Ну ладно,- подобрела лягушка. – Жениться так жениться. Давненько на мне никто не женился.Утка снова опустилась на воду и что-то согласно закрякала.- Вооот, - приосанился добрый молодец. – Другой коленкор. А то пристаешь чего-то, глупости всякие спрашиваешь. Давай я тебя поцелую, да и дело с концом.- Погоди, - лукаво подбоченилась лягушка. – А вдруг я тебе не понравлюсь? Ты глянь сначала, какая я, а уж потом и целоваться лезь.- Давай, - обрадовался добрый молодец. Потому что сказки сказками, а вдруг и правда уродина какая?Лягушка подпрыгнула, неуклюже плюхнулась на кочку и вдруг превратилась в писаную красавицу. Такую, что у добра молодца аж дух захватило. Высокая, статная, толстенная коса ниже пояса, чернобровая, белолицая – в общем, девица по всем сказочным канонам.- Ух ты! – воскликнул добрый молодец. – Вот это да! И готовить умеешь?- Еще как, - застенчиво улыбнулась красавица.- А это… рукодельничать? Ну, чтоб за ночь ковер там соткать шелковый или еще чего?- Да запросто, - уже смелее просияла девица.- А плясать умеешь?- Ну, конечно, - даже оскорбилась она.- А чудеса всякие? Ну, чтоб махнула правой рукой – озеро, махнула левой – лебеди по нему плывут?- Обижаешь ты меня, - возмутилась красавица-лягушка. – Что тут уметь-то?- А того… ну, в постели ты как? – закраснелся добрый молодец и поддернул вдруг ставшие тесными штаны.- Не пожалеешь, - лукаво подмигнула красотка и добавила чуть в сторону. - До сих пор еще никто не жаловался.- Ну, давай, жениться пошли! – возбужденно сказал добрый молодец и снова поправил штаны.- Э, нет, - погрозила ему изящным пальчиком царевна. В том, что это царевна, добрый молодец уже ничуть не сомневался. – Не спеши, Ваня. Или тебя не Ваня зовут?- Ваня, Ваня, - закивал добрый молодец. – А чего не спешить-то? Наоборот торопиться надо! – И подумал про себя: «Пока другой кто не увел», но вслух этого говорить не стал.- Ну как «чего не спешить»? – удивилась невеста. – Сперва контракт составим брачный, а уж там пирком да за свадебку.- Ка…ка…кой контракт? – от неожиданности начал заикаться добрый молодец. Про контракт в сказке ничего не говорилось.- Обыкновенный, - пожала полным плечиком лягушка. – Я тебе и красоту, и целомудрие, и таланты разные, и чудеса, а ты мне что?- Я это… - Ваня внезапно вспотел. – Я…- Ну? – подтолкнула его лягушка. – Съемную однушку, зарплату, которой хватает только тебе на пиво, рожу твою… Ты себя давно в зеркало видел?- Я… - продолжал потеть добрый молодец, глядя в зеркального карпа, которого вместо зеркала услужливо поднесла ему немного успокоившаяся утка. В карпе отражалась слегка помятая с похмелья, ничем не примечательная физиономия. – Чего с рожей-то моей тебе не так?- Да ничего, - пожала плечами лягушка. – Ничего в ней особенного нет. Белобрысый, конопатый, глазки маленькие, заплывшие. Думаешь, ты прям такой подарок, что за тебя любая девица-краса пойдет, за счастье сочтет? Нет, Ваня, раз ты мне ни избы, ни богатства, ни красоты своей, ни знатности (ты ж не царский сын?) не принесешь, придется тебе сперва с Кощеем за меня сразиться.- Нет, погоди! – окончательно растерялся добрый молодец. – В сказке сказано, что Кощей тебя унесет, только если я шкурку лягушачью сожгу, а я ее жечь не буду, ищи дурака! – Тут он снова подбодрился и с вызовом посмотрел на лягушку, мол, съела?- Это мы поправим, - «успокоила» его царевна, сделала неуловимы жест рукой, и бурая лягушачья шкурка, что сиротливо валялась на кочке, вдруг вспыхнула, покорежилась и сгорела без остатка. – Вот. Сейчас Кащей прилетит, ты с ним сразишься, победишь, смерть его отыщешь, и буду я твоя навеки.В воздухе внезапно потемнело, что-то зашумело, и гулкий голос непонятно откуда произнес:- Кто тут Василисину шкурку сжег? Кто посмел? Выходи, добрый молодец, биться будем!Ваня как-то высоко, по-девичьи взвизгнул, повернулся и помчался прочь от опасного болотца и чокнутой лягушки, высоко задирая ноги, неловко загребая воздух рукой и причитая на ходу:- Ополоумели они тут совсем! Кащей! Сражаться! Брачный контракт! Богатство ей подавай! Да я вон лучше на Катьке из галантерейного отдела женюсь, она давно на меня поглядывает! Если чё, научится она готовить и шить-вязать научится! Зато без закидонов этих, а то сожрут и не поморщатся! Смерть Кащеева! Крыша у нее тут от одиночества поехала!Когда добрый молодец окончательно скрылся из вида, белолицая красотка повалилась на кочку и захохотала:- Вот подарочек-то, а? Жениться он на мне надумал! Ни кожи, ни рожи, ни денег, ни жилья, а претензиев-то, претензиев! Да я б его в первую же брачную ночь насмерть загоняла, пусть радуется, что до свадьбы не дошло! Утки, все, можете лететь по своим делам!Она махнула рукой, темное облако над головой распалось, большая стая уток разлетелась в разные стороны. Василиса вытащила из рукава небольшой диктофон, перемотала пленку и сунула диктофончик обратно в рукав. Трижды повернулась на каблуках, снова превратилась в лягушку, прыгнула на свою любимую кочку и пробурчала:- И ведь сколько их стало, этих любителей халявы, просто уму непостижимо! И ходят, и ходят, житья от них нет.Высунула длинный язык, поймала зазевавшуюся муху и с удовольствием чавкнула.Стрела медленно тонула в болоте.Автор - Змея.

Ключевые слова: Сказка царевна лягушка стрела

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