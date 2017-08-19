Дизайнер счастья

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:20

Причина: Авторская стилистика сохранена

Космонасть Просмотров: 17 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:20 by

— Здравствуйте, вы за счастьем? — ослепительно улыбнулась девушка.— Да… Хм… Можно? — замялся мужчина.— Конечно-конечно! Вам какое?— Ну… Не знаю… Как у всех, наверное.— Отличный выбор! — радостно сообщила она. — Пройдемте, нам есть, что вам предложить. У нас лучшее дизайнерское счастье. Самое модное. Вот, посмотрите, пожалуйста, сюда: одна из наиболее популярных моделей в нежно-бежевых тонах, — девушка указала на большой экран, на котором мелькали яркие картинки. — Квартира в спокойном спальном районе, ипотека под небольшой процент. Красавица жена — высокая блондинка — сорок четвертый размер одежды, грудь — троечка. Кошка-сфинкс, очень выгодно — ни шерсти, ни аллергии. У вас прекрасная работа менеджера среднего звена. Машина, конечно же. У вас и у жены. Ребенок может быть пикантным дополнением. Ну как? Берете?— Хм… Ну это… я, как бы, кошек — не очень. Да и сфинкс, оно же страшное такое… Не, ну не знаю, может, кто и любит? А можно собаку? Овчара там… хотя и дворняга сошла бы. Только умная.Девушка брезгливо поморщилась.— Дворняга? Это же плохой вкус. Хаски, маламуты, доги. Сколько есть прекрасных трендовых пород!— Да? Трендовых, говорите? Ну ладно… А жену можно не блондинку?— Конечно! – девушка принялась легким движением руки перелистывать на экране портреты рафинированных красавиц: черненьких, рыженьких, русых.Мужчине они казались совершенно на одно лицо, как будто одна и та же тощая девушка с гипертрофированными губами и ресницами просто меняла парики.— На любой вкус.— Вот, как-то не на любой… Мне бы пофигуристей. Мне, знаете ли, Валя нравится из соседнего двора. Она такая…— Вы что, мужчина! Какая Валя? У Вали почти ожирение! У нее рост метр пятьдесят восемь! С кожей не все в порядке — вся в веснушках. Такие Вали, между прочим, совсем не дизайнерское решение. Они не просто из моды вышли, они в нее никогда и не входили!— Но…— Никаких "но"! Вы к нам за счастьем пришли, или так — прогуляться?— За счастьем…, — вздохнул мужчина.— Так получите! Модное, стильное, дизайнерское счастье.— Значит, Валю никак?— Никак. Тем более с таким именем. Элеонора. Анфиса. Радомира. Вам нужно что-то звучное, яркое, фешенебельное.— Ну Элеонора, так Элеонора, — смирился мужчина. — А по квартире-работе кое-что не подправите?— Что именно? — девушка вызывающе сложила руки на груди.— Понимаете… Может, это и не модно, конечно. Просто я всегда о домике в деревне мечтал. И клубнику выращивать. Еще картины рисовать — клубничные натюрморты… Тихо так, мирно. Вечер. Клубнику собрал, Вале отдал. Она блинчиков напекла с клубникой этой. А остаток в корзиночку красиво сложила. А корзиночку на салфеточку кружевную. И сама села рядом. Сидит, улыбается. Щеки у нее розовые, груди полные. А у ног пес лохматый — Дружок, неизвестной породы, но добрый, умный — страсть. И я тут такой, с кистью и холстом — рисую всю эту идиллию.— И? — холодно и надменно спросила девушка.— И потом сидим мы вечером, чай пьем, — вдохновленно продолжал мужчина, — а вокруг картины висят. Мои. И сынок такой спрашивает: «А кто эти картины нарисовал? Красивые такие?». А жена — Валя, ему отвечает: «Папка твой. Сам писал. Хочешь, и тебе портрет заделает?».— И? — спросила девушка совсем уж ледяным тоном.— И все. Счастье.Мужчина глянул на ее сдвинутые брови и сник.— Какое счастье? Это? Счастье?! Вы что? С ума сошли? На что вы свою жизнь хотите потратить? На такое убожество? Я бы еще поняла ретро-стиль, когда особняк в живописной французской деревне, любовница Жюли с пуделем, картины Пикассо и виноградники. Но клубника?.. — девушка скривилась так, словно не о клубнике, а о лимонах говорила, да еще и ела их при этом. — Валя?.. Лохматый пес? Салфеточка? Кружевная? Фи! Выбросьте из головы эту безвкусицу!— Но...— Вот подумайте, что о вас люди скажут? А? Подумайте, сколько вы зарабатывать будете? Что за бизнес у вас картинно-клубничный? Вы сможете содержать Элеонору? А Элеоноре нужна норковая шубка и бриллиантовые сережки!— Так Валя же…— Мы ведь договорились: никаких Валь! И чем будете оплачивать ветеринара для Лорда?— Какого такого Лорда?— А вы что, собираетесь королевского дога назвать Дружком?— Ну…— Вот и я о том же! Счастье должно быть идеальным. Безупречным. Иначе вы не сможете быть счастливы!— Но почему домик в деревне нельзя? И клубнику? — мужчина уже чуть ли не плакал.— Вы не доверяете нашему вкусу? У нас работают профессионалы! Самые что ни на есть популярные дизайнеры! Они знают, что вам нужно! Они сделают вас счастливым.— Но как же так?..Мимо к выходу шли двое: довольная покупательница и парень-консультант.— Отличный выбор, — лучезарно улыбался продавец.— Да! Я знаю! Я так рада! — радовалась женщина, прижимая к груди коробку. — Наконец-то счастье, как у всех! Модное, трендовое! От известного дизайнера! Квартира в центре города. Муж-менеджер. Машина…— Вот видите, — обратила внимание девушка, — она счастлива. А все потому, что не имеет странных запросов, извращенных вкусов и верит нашим дизайнерам.— А можно, хоть в глаза этому дизайнеру взглянуть? — спросил мужчина.— Зачем? Никто никогда этого не делает.— Ну, пожалуйста. Очень уж хочется.Девушка хмыкнула, пожала плечами и, громко цокая каблучками, направилась к выходу. Мужчина пошел за ней. Он представлял себе дизайнера женоподобным молодым человеком с крашеными волосами, длинным шелковым шарфом невообразимой расцветки, одетого в рваные розовые джинсы или какие-нибудь леопардовые лосины. Но в небольшой комнатушке, куда привела его продавщица, сидел хмурый небритый тип в свитере, обычных темных джинсах. Очки на носу. Домашние тапочки на ногах. Дымящаяся кружка чая размером с небольшое ведро на столе. Он, по уши измаравшись, что-то лепил из глины. Стол был просто завален всевозможными макетами, материалами, недоделками, образками, винтиками, кусками дерева, красками, чертежами и просто неидентифицируемым мусором.Впустив клиента, девушка захлопнула за собой дверь, оставив их с дизайнером наедине.— Так это ты что ли, дизайнер счастья? — спросил удивленный мужчина.— Угу, — буркнул тот, не отрываясь от работы.— И ты значит, всю эту ерунду придумываешь?— Какую?— Ну, блондинок со сфинксами и ипотеки с виноградниками в нежно-бежевых тонах?— А тебе что, не нравится?— Нет. Я просто хочу узнать, почему Валю нельзя? И клубнику почему нельзя? А?Дизайнер отложил в сторону кусок глины, поднял на мужчину глаза — глубокие, как омуты, странного темно-зеленого цвета.— Ты вот скажи мне, Серега, — сказал он, неожиданно назвав мужчину по имени, — тебе туфли кто, мать покупает? А когда покупает, на свою ногу примеряет?— Нет, конечно, — Сергей вопросу удивился. — У нее размер тридцать восемь, а у меня - сорок три с половиной. Как она примерит?— Ну, так то — обувь. А счастье, знаешь ли, вообще ведь сугубо индивидуальная. Даже интимная, я бы сказал. А ты как просил? «Счастья, как у всех!». Вот тебе и предлагали, как у всех.— Но… Дизайнерское же, модное. Популярное.— Угу. Популярное.— И ты его разрабатываешь!— Не, не я.— Как? – Сергей совсем уже ничего не понимал. – А кто тогда?— Это, популярное, на принтере штампуют. Говорят только, что от дизайнера.— Подожди, дурят, что ли?— Угу. А отчего же дураков не дурить?— Я не дурак! — рассердился мужчина.— А если не дурак, то знаешь, что слова «как у всех», «модное» и «популярное» с понятием «счастье» не сочетаются.— А что ты тогда лепишь здесь? — Сергей указал на кусочек глины.— Счастье.— Чье?— Ну не твое же! Мое счастье. Пойми, Серега, каждый сам дизайнер своего счастья. А если не можешь этого понять, тогда бери «как у всех», модное и популярное.Он криво улыбнулся, затем поправил очки и снова с головой окунулся в свою работу.Автор - Владислав Скрипач.

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