Дизайнер счастья— Здравствуйте, вы за счастьем? — ослепительно улыбнулась девушка.
— Да… Хм… Можно? — замялся мужчина.
— Конечно-конечно! Вам какое?
— Ну… Не знаю… Как у всех, наверное.
— Отличный выбор! — радостно сообщила она. — Пройдемте, нам есть, что вам предложить. У нас лучшее дизайнерское счастье. Самое модное. Вот, посмотрите, пожалуйста, сюда: одна из наиболее популярных моделей в нежно-бежевых тонах, — девушка указала на большой экран, на котором мелькали яркие картинки. — Квартира в спокойном спальном районе, ипотека под небольшой процент. Красавица жена — высокая блондинка — сорок четвертый размер одежды, грудь — троечка. Кошка-сфинкс, очень выгодно — ни шерсти, ни аллергии. У вас прекрасная работа менеджера среднего звена. Машина, конечно же. У вас и у жены. Ребенок может быть пикантным дополнением. Ну как? Берете?
— Хм… Ну это… я, как бы, кошек — не очень. Да и сфинкс, оно же страшное такое… Не, ну не знаю, может, кто и любит? А можно собаку? Овчара там… хотя и дворняга сошла бы. Только умная.
Девушка брезгливо поморщилась.
— Дворняга? Это же плохой вкус. Хаски, маламуты, доги. Сколько есть прекрасных трендовых пород!
— Да? Трендовых, говорите? Ну ладно… А жену можно не блондинку?
— Конечно! – девушка принялась легким движением руки перелистывать на экране портреты рафинированных красавиц: черненьких, рыженьких, русых.
Мужчине они казались совершенно на одно лицо, как будто одна и та же тощая девушка с гипертрофированными губами и ресницами просто меняла парики.
— На любой вкус.
— Вот, как-то не на любой… Мне бы пофигуристей. Мне, знаете ли, Валя нравится из соседнего двора. Она такая…
— Вы что, мужчина! Какая Валя? У Вали почти ожирение! У нее рост метр пятьдесят восемь! С кожей не все в порядке — вся в веснушках. Такие Вали, между прочим, совсем не дизайнерское решение. Они не просто из моды вышли, они в нее никогда и не входили!
— Но…
— Никаких "но"! Вы к нам за счастьем пришли, или так — прогуляться?
— За счастьем…, — вздохнул мужчина.
— Так получите! Модное, стильное, дизайнерское счастье.
— Значит, Валю никак?
— Никак. Тем более с таким именем. Элеонора. Анфиса. Радомира. Вам нужно что-то звучное, яркое, фешенебельное.
— Ну Элеонора, так Элеонора, — смирился мужчина. — А по квартире-работе кое-что не подправите?
— Что именно? — девушка вызывающе сложила руки на груди.
— Понимаете… Может, это и не модно, конечно. Просто я всегда о домике в деревне мечтал. И клубнику выращивать. Еще картины рисовать — клубничные натюрморты… Тихо так, мирно. Вечер. Клубнику собрал, Вале отдал. Она блинчиков напекла с клубникой этой. А остаток в корзиночку красиво сложила. А корзиночку на салфеточку кружевную. И сама села рядом. Сидит, улыбается. Щеки у нее розовые, груди полные. А у ног пес лохматый — Дружок, неизвестной породы, но добрый, умный — страсть. И я тут такой, с кистью и холстом — рисую всю эту идиллию.
— И? — холодно и надменно спросила девушка.
— И потом сидим мы вечером, чай пьем, — вдохновленно продолжал мужчина, — а вокруг картины висят. Мои. И сынок такой спрашивает: «А кто эти картины нарисовал? Красивые такие?». А жена — Валя, ему отвечает: «Папка твой. Сам писал. Хочешь, и тебе портрет заделает?».
— И? — спросила девушка совсем уж ледяным тоном.
— И все. Счастье.
Мужчина глянул на ее сдвинутые брови и сник.
— Какое счастье? Это? Счастье?! Вы что? С ума сошли? На что вы свою жизнь хотите потратить? На такое убожество? Я бы еще поняла ретро-стиль, когда особняк в живописной французской деревне, любовница Жюли с пуделем, картины Пикассо и виноградники. Но клубника?.. — девушка скривилась так, словно не о клубнике, а о лимонах говорила, да еще и ела их при этом. — Валя?.. Лохматый пес? Салфеточка? Кружевная? Фи! Выбросьте из головы эту безвкусицу!
— Но...
— Вот подумайте, что о вас люди скажут? А? Подумайте, сколько вы зарабатывать будете? Что за бизнес у вас картинно-клубничный? Вы сможете содержать Элеонору? А Элеоноре нужна норковая шубка и бриллиантовые сережки!
— Так Валя же…
— Мы ведь договорились: никаких Валь! И чем будете оплачивать ветеринара для Лорда?
— Какого такого Лорда?
— А вы что, собираетесь королевского дога назвать Дружком?
— Ну…
— Вот и я о том же! Счастье должно быть идеальным. Безупречным. Иначе вы не сможете быть счастливы!
— Но почему домик в деревне нельзя? И клубнику? — мужчина уже чуть ли не плакал.
— Вы не доверяете нашему вкусу? У нас работают профессионалы! Самые что ни на есть популярные дизайнеры! Они знают, что вам нужно! Они сделают вас счастливым.
— Но как же так?..
Мимо к выходу шли двое: довольная покупательница и парень-консультант.
— Отличный выбор, — лучезарно улыбался продавец.
— Да! Я знаю! Я так рада! — радовалась женщина, прижимая к груди коробку. — Наконец-то счастье, как у всех! Модное, трендовое! От известного дизайнера! Квартира в центре города. Муж-менеджер. Машина…
— Вот видите, — обратила внимание девушка, — она счастлива. А все потому, что не имеет странных запросов, извращенных вкусов и верит нашим дизайнерам.
— А можно, хоть в глаза этому дизайнеру взглянуть? — спросил мужчина.
— Зачем? Никто никогда этого не делает.
— Ну, пожалуйста. Очень уж хочется.
Девушка хмыкнула, пожала плечами и, громко цокая каблучками, направилась к выходу. Мужчина пошел за ней. Он представлял себе дизайнера женоподобным молодым человеком с крашеными волосами, длинным шелковым шарфом невообразимой расцветки, одетого в рваные розовые джинсы или какие-нибудь леопардовые лосины. Но в небольшой комнатушке, куда привела его продавщица, сидел хмурый небритый тип в свитере, обычных темных джинсах. Очки на носу. Домашние тапочки на ногах. Дымящаяся кружка чая размером с небольшое ведро на столе. Он, по уши измаравшись, что-то лепил из глины. Стол был просто завален всевозможными макетами, материалами, недоделками, образками, винтиками, кусками дерева, красками, чертежами и просто неидентифицируемым мусором.
Впустив клиента, девушка захлопнула за собой дверь, оставив их с дизайнером наедине.
— Так это ты что ли, дизайнер счастья? — спросил удивленный мужчина.
— Угу, — буркнул тот, не отрываясь от работы.
— И ты значит, всю эту ерунду придумываешь?
— Какую?
— Ну, блондинок со сфинксами и ипотеки с виноградниками в нежно-бежевых тонах?
— А тебе что, не нравится?
— Нет. Я просто хочу узнать, почему Валю нельзя? И клубнику почему нельзя? А?
Дизайнер отложил в сторону кусок глины, поднял на мужчину глаза — глубокие, как омуты, странного темно-зеленого цвета.
— Ты вот скажи мне, Серега, — сказал он, неожиданно назвав мужчину по имени, — тебе туфли кто, мать покупает? А когда покупает, на свою ногу примеряет?
— Нет, конечно, — Сергей вопросу удивился. — У нее размер тридцать восемь, а у меня - сорок три с половиной. Как она примерит?
— Ну, так то — обувь. А счастье, знаешь ли, вообще ведь сугубо индивидуальная. Даже интимная, я бы сказал. А ты как просил? «Счастья, как у всех!». Вот тебе и предлагали, как у всех.
— Но… Дизайнерское же, модное. Популярное.
— Угу. Популярное.
— И ты его разрабатываешь!
— Не, не я.
— Как? – Сергей совсем уже ничего не понимал. – А кто тогда?
— Это, популярное, на принтере штампуют. Говорят только, что от дизайнера.
— Подожди, дурят, что ли?
— Угу. А отчего же дураков не дурить?
— Я не дурак! — рассердился мужчина.
— А если не дурак, то знаешь, что слова «как у всех», «модное» и «популярное» с понятием «счастье» не сочетаются.
— А что ты тогда лепишь здесь? — Сергей указал на кусочек глины.
— Счастье.
— Чье?
— Ну не твое же! Мое счастье. Пойми, Серега, каждый сам дизайнер своего счастья. А если не можешь этого понять, тогда бери «как у всех», модное и популярное.
Он криво улыбнулся, затем поправил очки и снова с головой окунулся в свою работу.
Автор - Владислав Скрипач.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:20
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:20 by КосмонастьПросмотров: 17Комментарии: 1
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