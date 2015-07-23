Покупка

Летяга Просмотров: 51 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 00:09 by

- Погоди секундочку! Здравствуйте, а что вы продаете?Бабушка вся подобралась на скамеечке, чтобы презентовать товар.- Это амулеты, сынок. Для здоровья, для любви, для удачи.Парень обернулся. Девушка хмыкнула.- Давайте для любви который. Сколько с меня?- Этот фильм просто ужасен. Не знаю уж что кинокритики в нем нашли.- Артхаус, одним словом. Ой, чего это там?- Смотри, котенок. Хорошенький какой, маленький совсем.- Фу, у него же блохи.- Блох и вывести можно, Оксан.- Ты такой странный.- Здрасьте, а какие у вас амулеты остались?- Ну здравствуй. С любовью не срослось?- Ну как сказать, с девушкой - нет, я котейку тогда нашел. Давно хотел завести, хоть и аллергия. А на Томаса аллергии нет. Чудеса, да и только.- Тогда возьми для удачи.- Спасибо, попробую.- Разрешите к вам под зонтик встать? Я насквозь промокла, а под крышей остановки уже нет места.- Конечно, пожалуйста! А вы какой автобус ждете?- Двадцать первый.- Я тоже, только он здесь редко ходит.- Знаю. Вот только я вышла из дома с зонтиком, но он сломался. Теперь приходится просить вас о помощи. Меня Тамара зовут. Тома.- Игорь. Очень приятно. Мне повезло, что вы сломали зонтик.Бабушка со скамеечкой протерла стекло автобусной остановки, чтобы убедиться:- Ну да, опять рисунки перепутала, старая. Хм, а этот тогда для чего?Автор: MadTillDead.

Ключевые слова: Бабка амулеты котейка удача любовь

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