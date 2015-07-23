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Творческие истории

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- Погоди секундочку! Здравствуйте, а что вы продаете?

Бабушка вся подобралась на скамеечке, чтобы презентовать товар.

- Это амулеты, сынок. Для здоровья, для любви, для удачи.

Парень обернулся. Девушка хмыкнула.

- Давайте для любви который. Сколько с меня?


- Этот фильм просто ужасен. Не знаю уж что кинокритики в нем нашли.

- Артхаус, одним словом. Ой, чего это там?

- Смотри, котенок. Хорошенький какой, маленький совсем.

- Фу, у него же блохи.

- Блох и вывести можно, Оксан.

- Ты такой странный.


- Здрасьте, а какие у вас амулеты остались?

- Ну здравствуй. С любовью не срослось?

- Ну как сказать, с девушкой - нет, я котейку тогда нашел. Давно хотел завести, хоть и аллергия. А на Томаса аллергии нет. Чудеса, да и только.

- Тогда возьми для удачи.

- Спасибо, попробую.


- Разрешите к вам под зонтик встать? Я насквозь промокла, а под крышей остановки уже нет места.

- Конечно, пожалуйста! А вы какой автобус ждете?

- Двадцать первый.

- Я тоже, только он здесь редко ходит.

- Знаю. Вот только я вышла из дома с зонтиком, но он сломался. Теперь приходится просить вас о помощи. Меня Тамара зовут. Тома.

- Игорь. Очень приятно. Мне повезло, что вы сломали зонтик.


Бабушка со скамеечкой протерла стекло автобусной остановки, чтобы убедиться:

- Ну да, опять рисунки перепутала, старая. Хм, а этот тогда для чего?



Автор: MadTillDead.
Источник.
Сегодня, 00:09 by ЛетягаПросмотров: 51Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Бабка амулеты котейка удача любовь

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 01:58
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (815|0)
Публикаций: 111
Комментариев: 1 111
Забавно. Интересно, о каких рисунках речь)) И что тогда выпало на котенка?
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#2 написал: Fieberwahn
Сегодня, 03:48
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 3
Цитата: Estellan
Забавно. Интересно, о каких рисунках речь)) И что тогда выпало на котенка?

Удача же.) Парню повезло, что на котейку, которого он нашёл, у него нет аллергии, когда на остальных есть.)
Рисунки, видимо, имеются в виду те, которые на амулетах изображены.
Зарегистрирован: 8.10.2017
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