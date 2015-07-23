Покупка- Погоди секундочку! Здравствуйте, а что вы продаете?
Бабушка вся подобралась на скамеечке, чтобы презентовать товар.
- Это амулеты, сынок. Для здоровья, для любви, для удачи.
Парень обернулся. Девушка хмыкнула.
- Давайте для любви который. Сколько с меня?
- Этот фильм просто ужасен. Не знаю уж что кинокритики в нем нашли.
- Артхаус, одним словом. Ой, чего это там?
- Смотри, котенок. Хорошенький какой, маленький совсем.
- Фу, у него же блохи.
- Блох и вывести можно, Оксан.
- Ты такой странный.
- Здрасьте, а какие у вас амулеты остались?
- Ну здравствуй. С любовью не срослось?
- Ну как сказать, с девушкой - нет, я котейку тогда нашел. Давно хотел завести, хоть и аллергия. А на Томаса аллергии нет. Чудеса, да и только.
- Тогда возьми для удачи.
- Спасибо, попробую.
- Разрешите к вам под зонтик встать? Я насквозь промокла, а под крышей остановки уже нет места.
- Конечно, пожалуйста! А вы какой автобус ждете?
- Двадцать первый.
- Я тоже, только он здесь редко ходит.
- Знаю. Вот только я вышла из дома с зонтиком, но он сломался. Теперь приходится просить вас о помощи. Меня Тамара зовут. Тома.
- Игорь. Очень приятно. Мне повезло, что вы сломали зонтик.
Бабушка со скамеечкой протерла стекло автобусной остановки, чтобы убедиться:
- Ну да, опять рисунки перепутала, старая. Хм, а этот тогда для чего?
Автор: MadTillDead.
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Сегодня, 00:09 by ЛетягаПросмотров: 51Комментарии: 2
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