Ущелье Страха у реки Сиама



След правой ноги неизвестного существа, заснятый в 1981 году в ущелье Каратага. Ущелье Сиамы в верховьях сообщается с ущельем Каратага.



Исследователь В.Коржик со слепком огромного трёхпалого следа, сделанном во время своих экспедиций (1979-1989) на гребне возле озера Тимур-Дара (неподалеку от Сиамы). На фотографии только передняя часть слепка, так как задняя часть отломилась.



Члены экспедиции Тацла с гипсовым слепком огромного следа. На снимке есть известный исследователь снежного человека Игорь Бурцев (третий слева). Слепок ступни держит Е. Добшинская.

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:23 by

Аномальную зону на южных отрогах Гиссарского хребта в Таджикистане открыли случайно. Во время поисков снежного человека исследователи столкнулись в ней со всем спектром непознанного, включая НЛО, телепортацию и то, что за неимением лучшего они назвали «сдвигом реальности».В сентябре 1974 года команда альпинистов под руководством инструктора Игоря Тацла остановилась на ночевку в долине реки Сиамы. Утром они увидели, что на снегу у палаток остались огромные следы босых ног.Вещи из рюкзаков были вытряхнуты, часть продуктов исчезла. Банки с тушенкой кто-то попытался прокусить: на них остались следы больших зубов. Хотя грохот стоял, судя по всему, немаленький, никто не проснулся. Тацл потом узнал, что местная чертовщина может «отключать» и бодрствующих людей.Убедившись, что снежный человек - не миф, Игорь Францевич решил его отыскать. Каждое лето он и его коллеги проводили по 2-3 месяца в экспедициях по Памиро-Алаю. Альпинисты выяснили, что волосатое существо известно таджикским горцам под именем «одами-явои» («дикий человек»).Расспрашивая чабанов об «одами-явои», Тацл узнал, что его чаще всего видят близ ущелья Страха, расположенного выше по течению Сиамы. В ущелье никто из местных не суется - там кто-то швыряется камнями, по ночам из скал исходят лучи света, появляются огненные шары, невидимые «шайтаны» говорят и поют на разные голоса. Вся долина реки пользуется зловещей славой.Убедившись, что в горах действительно творится неладное, Тацл рассказал об этом в Москве. Альпиниста с 35-летним стажем сразу же обвинили в пьянстве и употреблении наркотиков. В ответ Игорь Францевич назначил врачом очередной экспедиции психиатра-нарколога Олега Румянцева. Лагерь разместился у слияния Сиамы с Малым Игизаком.Вечером 9 августа 1981 года Олег и еще одна участница экспедиции Татьяна Неупокоева ощутили смутную тревогу. В небольшом леске они увидели огромный силуэт снежного человека. В руке «одами-явои» держал светящийся шар. Его белесые лучи позволяли разглядеть существо.Минут через пять после того как снежный человек скрылся, рядом с Татьяной упал камень. Подняв головы, они увидели на горе силуэт «одами-явои». Светящегося шара в его руке уже не было. Когда на тропе появились люди, существо скрылось.Камни, то и дело падающие в опасной близости от очевидцев, поначалу приписали снежному человеку. Если камни маленькие - он так шутит, большие - чем-то недоволен. Но иногда камни прилетали из места, где негде спрятаться.Даже если «одами-явои» умеет становиться невидимым, он не может спрятать свой запах или пройти по мягкой почве, не оставив отпечатков ног. Да и точность метания скорее напоминает проделки полтергейста.Перемещения предметов и спальных мешков с людьми тоже приписывали «одами-явои». Но эта версия отошла на задний план. Таинственная сила двигала вещи в закрытых палатках и коробках, похищала предметы из карманов. Участники экспедиции взмывали в воздух в палатке, не чувствуя невидимых рук. Однажды человека перебросило на другой берег Сиамы. В другом случае альпинист обнаружил себя на вершине высокой скалы. Он говорил, что совершенно не помнит подъема.Участники экспедиции рассказывали о загадочных снах с очень четкой картинкой. Многие потом уверяли, что не спали и видели показанное кем-то «кино».Одинаковые сны часто появлялись после того, как к палатке прилетали светящиеся шарики. Во время экспедиции «Гиссар-88» два шарика приблизились к лагерю и влетели в палатку, где спали женщины. Она ярко засветилась изнутри, но не загорелась.Когда «визит» закончился, Сергей Коломенский разбудил женщин и спросил, что они чувствовали. Аидия Сретинская видела во сне большой туннель в горе и прибор с кнопками, позволяющий посетить любое место на Земле. Она выбрала кнопку с названием деревни под Калинином, где прошло ее детство.- Я тоже увидела туннель и кнопки, но чуть позже, и механически ткнула в кнопку, что нажала Лида, - подтвердила Татьяна Зубкова. - Я очутилась в деревне на берегу Волги, рядом с Лидой, мы вошли в дом...Татьяна видела вещи, находившиеся в доме, Лидину маму. Сретинская поразилась точности, с которой та описывала незнакомого человека, дом и деревню.Странные шарики давали себя сфотографировать. Зато никому не удалось снять на пленку «розового призрака» - красноватое свечение, напоминающее фигуру человека. Как только кто-то нацеливал на него объектив, возникал голубой конус и садился на камеру, засвечивая всю кассету.Во время экспедиций над Сиамой не раз видели НЛО. «22 августа 1984 года замечено свечение с пульсирующим потоком света, - гласила запись в журнале экспедиции “Гиссар-84”. - В бинокль виден диск продолговатой формы с утолщением в нижней части, длиной около 30, высотой - до 10 метров. Висел он на высоте 1-1,5 метра от поверхности земли около получаса.В стороне от НЛО была замечена наклоненная фигура человека в блестящем облегающем комбинезоне. Сверху на его спину упал луч света, и он выпрямился. Откуда шел луч, не было видно. Он, покачиваясь, развернулся и начал двигаться через следовую полосу, а затем, выйдя из луча, изменил направление и ушел в сторону реки. Рост фигуры 190-195 сантиметров.Утром на полосе были обнаружены два следа необычных ступней, напоминающих лилию. Размеры следов 35 на 18 сантиметров, длина шага 112 сантиметров».Следовую полосу сделали на случай визитов снежного человека, но она сгодилась и для фигуры в комбинезоне. Среди очевидцев был руководитель экспедиции Игорь Тацл. Владислав Канюка не растерялся и сделал несколько снимков.Многие ученые и альпинисты пережили там «сдвиг реальности». Все окружающее дергалось, как картинка в неисправном телевизоре, иногда исчезал цвет. У них возникало впечатление, что окружающий мир - это иллюзия, скрывающая что-то страшное.Утром 6 августа 1983 года Александр Дьячковский решил заглянуть в найденную накануне пещеру. Вдруг у входа возник сильный вихрь, крутя мелкие камешки и срывая листья с кустов. Одновременно раздались грузные, тяжелые шаги, идущие к пещере: раз, два, три... Александр приготовил фотоаппарат. В этот момент окружающее пространство содрогнулось и снова встало на место. Сбой «картинки» произошел несколько раз, потом все приобрело привычные очертания. Вихрь стих.Дьячковский вновь услышал шаги, на сей раз удаляющиеся от входа в пещеру. Он выглянул из укрытия, но йети (если это, конечно, был он) не увидел. Чуть живой, молодой человек спустился к лагерю и целый день пролежал в палатке.Судя по свидетельствам из Гиссарского района, снежный человек - не просто дикая волосатая обезьяна. Он может появляться и исчезать, ходить по склонам с отрицательным уклоном, носить непонятные предметы и оказывать психическое воздействие на людей. С другой стороны, он глуп и смертен. Все местные жители говорят, что «одами-явои» можно убить или наткнуться на его труп после стихийного бедствия.Скорее всего, волосатое чудовище с Гиссарского хребта - наш не слишком дальний родич, обладающий развитыми экстрасенсорными способностями. В аномальной зоне он становится жертвой странных сил, управляющих его мозгом. Эти силы посылают «одами-явои» на разные задания. Дикое животное само не пойдет на контакт с человеком, но воля хозяев оказывается сильнее.В 1989-1992 годах научные экспедиции в зону прекратились. Ученые переключились на М-ский треугольник в Пермской области. Зато на Сиаму ринулись мистики и прочая публика, жаждущая духовного просветления. Одна из таких групп погибла, поднявшись в горы без теплой одежды. Недостаток снаряжения и ума они возместили водкой и замерзли.Потом в Таджикистане началась гражданская война. Сталкеры предпочли места поближе и поспокойнее. Аномальную зону забыли столь прочно, что она почти не упоминается в Интернете.Автор - Михаил Герштейн.

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