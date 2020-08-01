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Природные аномальные явления

Аномалии Щелыково

Аномалии Щелыково


Леса по левобережью Волги, где находится имение, принадлежавшее в прошлом столетии А. Н. Островскому, издавна считается местом темным и загадочным. То леший заставит путника плутать в трех соснах да, бывало, по многу суток, то выведет на сказочную поляну да и бросит. Это в этих лесах Иван Сусанин загубил отряд иноземцев, покушавшихся на независимость Руси.

Даже до сих пор по правому берегу глубоко в чащу заходить не рекомендуется. А если отправляешься, к примеру, за грибами или по ягоды, местные жители советуют взять с собой в карман щепоть соли, завернутую в бумажку.

— Однажды забыл соль, да и кружил на одном месте до темноты, — признавался старожил этих мест, заядлый грибник Владимир Щербинин. — Так и пришлось хозяину кланяться, будь он неладен. И ведь слышу, как машины по Наволокской дороге шумят, а выйти не могу, хоть убей.

Хозяин — это леший. Понять истинное значение лешего или домового, кикиморы можно только здесь — проверено.

Приехали мы однажды в гости в Кинешму и отправились с женой по грибы. Было это после обеда — по любым законам время для грибов не совсем подходящее. Но нам навстречу из леса возвращались все же отдельные грибники, и у каждого — по хорошей бельевой корзине шляпок опят: ножками здесь традиционно пренебрегают.

Вошли мы в лес, походили полчаса, час — никаких грибов.

"Ба, — думаю, — ритуал-то не соблюли! Совсем из головы вон".

— Дедушка! — говорю. — Пожалуйста, разреши в твоем лесочке грибочков пособирать. Нам немножко — всего две корзины. — Поклонился до земли.

— Иди сюда! — кричит жена.

А я уже устал. Сижу, морщусь: докурить не дает. Полез к ней сквозь чащу. Прихожу, смотрю: поляна, вся уставленная пнями, и на каждом — по огромной шапке опят. Через полчаса оба мы были с полными корзинами, а больше и собирать было не во что.

Это длинная присказка. А вот сказка.

На левом берегу, в дебрях, стоят рядом несколько деревушек, усадебный дом, церковь и кладбище. Все это — владения великого русского драматурга, выкупленные им и братом у мачехи после смерти отца, Николая Федоровича. Произошло это лишь в 1867 году, а наезжал сюда Александр Николаевич с 1849 года, здесь от творил, здесь вдохновлялся.

Аномалии Щелыково


Здесь и написал свою самую пленительную, самую языческую из пьес — сказку «Снегурочка». Даже и фильм потом снимался именно в Щелыкове: места сказочные.

На краю Берендеевой поляны, где проходили съемки фильма, где драматург упивался зрелищем народных игрищ, уходящих корнями в древнее язычество, находится Дьявольский источник (неофициальное название). С виду — простой родник, цивилизованно обложенный могучим срубом в форме шестигранника.

Со дна его бьют вроде бы ключи: дно кипит, выбрасывая красивый желтый песочек. В самую жару хочется не только зачерпнуть и напиться из источника, но и окунуться в него.

Официально родник называется «Голубой ключик» - он находится в Ярилиной долине, на территории заповедника музея-усадьбы великого драматурга А.Н. Островского, у села Щелыково Островского района, Костромской области. По легенде родник образовался на месте, где растаяла Снегурочка, и ее трепетное сердце не умерло, а продолжает биться на дне «Голубого ключика». Вода в источнике солёная.

Аномалии Щелыково


Однако подходить к роднику в одиночку ох как не рекомендуется. Бывали случаи, когда в нем не просто тонули, а бесследно исчезали люди — великие грешники, уходя прямиком в ад. Ибо не песочек бурлит на дне колодца: здесь прямой выход на поверхность земли месторождения чистопородной серы!

Сел я на край сруба, заглянул в глубину — кажется, метра полтора до дна и утонуть-то проблематично. А оказывается, впечатление обманчиво: глубина источника составляет 12—13 метров. Скорее всего, именно 13. И 13 ключей постоянно нагоняют на дно все новые порции серы. Впрочем, количество выбросов иногда вдруг по неведомым причинам удваивается или утраивается. Если вы насчитаете 40 ключиков, не верьте: их 39 — число, всегда кратное 13.

Гигантская линза отравленной серой воды притягивает, будто магнит. Пусть будет с вами попутчик или попутчица, пусть вовремя схватит вас за край одежды, за воротник — иначе погибель. Бывает, и не спасается здесь одиночка. Бывает, что и труп выловить, чтобы похоронить тело по-христиански, не удается: все подземный мир себе забирает — и душу, и тело.

Говорят, что часто включается здесь неведомое геоэнергетическое поле, многократно усиливающее, если говорить языком физики, действие знакомых человеку электромагнитных полей. В эти часы колдовской энергией напитывается лесная нечисть, активизируются ведьмы и колдуны, а местные радиолюбители, работающие в УКВ-диапазоне, в котором устойчивая радиосвязь держится лишь на 15—20 километров, вдруг начинают переговариваться с такими же любительскими станциями всего мира.

Именно благодаря этой местной особенности собираются дважды в год в Кинешму на свои «шабаши» черные маги и экстрасенсы из не брезгливых в выборе средств.

Автор - Непомнящий Н.Н. Из книги "ХХ век. Хроника необъяснимого. Проклятие вещей и проклятые места".
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:44
Сегодня, 05:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 53Комментарии: 0
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Ключевые слова: Щелыково родник ключ музей-усадьба леший грибы

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